Michael Saylorilta suorastaan hävyttömän rohkea Bitcoinin hintaennuste

Strategy-yhtiön (entinen MicroStrategy) hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor on tunnettu amerikkalainen teknologiavaikuttaja ja yksi näkyvimmistä bitcoinin puolestapuhujista yritysmaailmassa.

Saylor on entistäkin vahvemmin optimistinen Bitcoinin suhteen.

Hän arvioi kryptovaluutan päihittävän S&P 500 -indeksin jatkuvasti tulevina vuosina, ja vertaa Bitcoinin tämänhetkistä sijoituspotentiaalia Applen mullistavaan kasvuun vuonna 2011.

Saylorin optimistisimmassa ennusteessa Bitcoin voi nousta nykyisestä 100-kertaiseksi ja saavuttaa jopa 10 miljoonan dollarin kappalehinnan sekä 200 biljoonan dollarin markkina-arvon.

Saylorin yhtiö omistaa yli 628 000 Bitcoinia, joiden arvo on tällä hetkellä yli 70 miljardia dollaria.

Saylor kuvaa Bitcoinia ”digitaaliseksi pääomaksi”, jolla on ”matalampi riski, korkeampi tuotto ja selkein strategia” perinteisiin osakkeisiin verrattuna.

Saylor korostaa yritysten Bitcoin-omistusten kasvua. Bitcoinia ostaneiden yhtiöiden määrä kasvoi vain puolessa vuodessa 60:stä 160:aan. Tämä heijastaa laajempaa institutionaalista kiinnostusta: suurimmat finanssitalot, kuten Goldman Sachs ja JPMorgan Chase, ovat käynnistäneet Bitcoin-palveluita, ja BlackRockin Bitcoin-ETF hallinnoi yli 15 miljardin dollarin varoja.

Bitcoinin vetovoima ”digitaalisena kultana”

Valtaosa digivarallisuuteen sijoittuvasta pääomasta ohjautuu edelleen Bitcoiniin, mikä vahvistaa kryptovaluutan asemaa ”globaalina rahahyödykkeenä”.

Strategy on kehittänyt useita Bitcoin-sidonnaisia sijoitustuotteita hyödyntääkseen kasvavaa kysyntää: yhtiö on tarjonnut esimerkiksi 21 vuoden vakuudellista joukkolainaa ja kuukausittain maksettavaa Bitcoin-joukkolainaa.

Saylorin mukaan kysyntä näille tuotteille on ollut ”ilmiömäistä” sekä yksityis- että institutionaalisilta sijoittajilta.

Saylor painotti Bitcoinin etuja fyysiseen kultaan nähden, etenkin mahdollisten Trumpin hallinnon määräämien kulta­tulli­verojen valossa.

Bitcoinin hinta dollareissa, kehitys 10 vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Hän on usein kuvaillut Bitcoinia ”digitaaliseksi kullaksi”, joka ”elää kyberavaruudessa”, ei paina mitään, voidaan siirtää rajan yli minuuteissa eikä ole tullimaksujen piirissä. Tämä voi nopeuttaa institutionaalista käyttöönottoa, kun sijoittajat etsivät vaihtoehtoa perinteisille hyödykkeille ilman tullikustannuksia.

Hän kehottaa sijoittajia pitkäjänteiseen ”HODL-strategiaan”, ja varoittaa, että lyhyen aikavälin treidaajat voivat menettää Applea varhain pitäneiden kaltaisen sukupolvikokemuksen varallisuuden kasvusta.

Vaikka Bitcoin on edelleen altis suuriin kurssivaihteluihin, Saylor perustelee kantaansa kryptovaluutan rajatulla 21 miljoonan kolikon tarjonnalla, kasvavalla institutionaalisella kysynnällä sekä nousulla lailliseksi suojaksi inflaatiota ja dollarin heikentymistä vastaan.

Saylorilla oma lehmä ojassa

Michael Saylorin bitcoin-ennusteisiin tulee kuitenkin suhtautua varauksella useista perustelluista syistä.

Saylor johtaa Strategya, jonka taseessa on merkittävästi bitcoineja. Hänen oma taloudellinen etunsa ja yhtiön menestys ovat suoraan sidoksissa bitcoinin arvon nousuun. Tämä voi kannustaa johdonmukaisesti liioittelemaan kryptovaluutan potentiaalia ja minimoimaan riskit.

Lisäksi hänen markkina-analyysinsä on usein optimistista: Saylorin kaltaisilla tunnetuilla bitcoin-hahmoilla on taipumus käyttää retoriikkaa, joilla haetaan huomiota ja kiihdytetään sijoittajien FOMO-ilmiötä. Tällaiset kovaääniset skenaariot perustuvat enemmän tulevaisuuden toiveajatteluun kuin realistisiin, riippumattomiin ennusteisiin.

Bitcoin ja kryptomarkkinat ovat historiallisesti olleet erittäin epävakaita: aiempien huippujen jälkeen on nähty jyrkkiä laskuja, sääntelyyn liittyviä äkkimuutoksia ja teknologisia riskejä. Saylorin arviot eivät ota täysimääräisesti huomioon globaaleja taloudellisia, poliittisia tai teknologisia riskejä, jotka voivat muuttaa markkinan kehityssuunnan.

Vaikka bitcoinin tarjonta on rajattu, on hyvä muistaa, että moni muu sijoitus – kuten osakkeet, kiinteistöt tai raaka-aineet – on aikanaan näyttänyt “liian hyvältä ollakseen totta” ennen kuin raju korjausliike tai paradigman muutos on muuttanut markkinaolosuhteet.

Aiemman kasvun pohjalta tehdyt satakertaisen arvonnousun ennusteet ovat epäluotettavia vertailukohtia.

Saylorin ennusteet nojaavat myös oletukseen, että institutionaalinen kysyntätrendi jatkuu ilman merkittäviä esteitä, vaikka todellisuudessa sääntelykiristykset, veromuutokset tai valtiolliset vastatoimet voivat muuttaa tilanteen nopeasti.

“Only up” -narratiivi puolestaan voi johtaa siihen, että yksittäiset sijoittajat eivät arvioi objektiivisesti krypton volatiliteettiin, teknologiariskeihin ja kyberuhkiin liittyviä riskejä.

Strategy on muuttunut bitcoin-sijoitusyhtiöksi

Saylor perusti MicroStrategyn vuonna 1989 ja pitkään yritys tunnettiin pääasiassa liiketoiminnan analytiikka- ja ohjelmistoratkaisuistaan. Yritys koki merkittävän muutoksen vuodesta 2020 alkaen, kun Saylor ryhtyi kasvavassa määrin käyttämään MicroStrategyn kassavaroja bitcoinin ostamiseen.

Hän perusteli tätä sillä, että perinteinen kassanhallinta, käteisen ja lyhytaikaisten korkosijoitusten muodossa, altisti yrityksen inflaation aiheuttamalle arvonalenemalle. Bitcoinista muodostui ratkaisu tähän ongelmaan.

Strategyn liiketoimintalogiikka pohjautuu nykyään vahvasti bitcoinin omistamiseen ja kerryttämiseen. Saylor on julistanut yhtiön olevan käytännössä ”bitcoin-treasury-yhtiö”, jonka ensisijainen tehtävä on toimia digitaalisen pääoman säilyttäjänä ja arvon kasvattajana.

Strategy ei hylännyt kokonaan alkuperäistä ohjelmistoliiketoimintaansa, mutta yrityksen arvo pörssissä perustuu ennen kaikkea suoraan bitcoin-omistuksiin ja siihen liittyvään finanssi-innovaatioon.

Strategy on rahoittanut massiiviset bitcoin-hankintansa hyödyntämällä muun muassa nollakorkoisia vaihtovelkakirjalainoja ja uusia osakeanteja. Yritys toimii ikään kuin vivutettuna bitcoinin sijoitusyhtiönä: se hankkii ulkopuolista pääomaa, muuntaa sen bitcoiniksi ja pitää siitä kiinni, panostaen bitcoinin niukkuuteen, hajautettuun luonteeseen ja pitkän aikavälin arvonnousuun.

Tässä strategisessa mallissa yhtiön osakkeenomistajat saavat epäsuoran altistuksen bitcoinille perinteisten rahoitusinstrumenttien kautta ilman, että heidän tarvitsee itse ostaa tai säilöä kryptovaluuttaa.

Saylorin mukaan bitcoinin ylivoimaiset ominaisuudet tekevät siitä houkuttelevan ja potentiaalisesti tuottoisimman vaihtoehdon yritysten taseeseen.

Saylorin näkyvä bitcoin-usko sekä Strategyn johdonmukainen strategia ovat nostaneet yhtiön maailman suurimmaksi yritystason bitcoin-omistajaksi. Yhtiön rohkean strategian myötä sen liiketoiminta pyörii yhä enemmän bitcoinin ekosysteemin ja kryptomarkkinoiden ympärillä, ja yritys toimii pörssilistattuna, vipuvaikutteisena bitcoin-rahastona, jonka tulevaisuus rakentuu bitcoinin kurssikehityksen ja kryptomaailman laajemman hyväksynnän varaan.

