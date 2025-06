Miljardööri Bill Ackman: Tämä on avain sijoittajan menestykseen

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

William Albert ”Bill” Ackman on yksi Wall Streetin kiistanalaisimmista ja vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Vuonna 1966 syntynyt miljardööri on rakentanut uransa aktivistisijoittajana, joka ei pelkää ottaa rohkeita kantoja ja haastaa yritysjohtoja julkisesti.

Bill Ackman kasvoi varakkaassa perheessä New Yorkin Chappaquassa, missä hänen isänsä Lawrence Ackman johti kiinteistörahoitusyhtiötä. Jo nuorena hän osoitti kyvykkyyttä liiketoiminnassa, mikä johti hänet Harvardin yliopistoon.

Harvard Business Schoolista MBA-tutkinnon vuonna 1992 suorittanut Ackman sai vaikutteita Benjamin Grahamin klassikosta The Intelligent Investor, joka muokkasi hänen sijoitusfilosofiaansa.

Uransa alkuvaiheessa Ackman perusti opiskelutoverinsa David Berkowitzin kanssa sijoitusyhtiö Gotham Partnersin vuonna 1992. Yhtiö keskittyi aluksi aliarvostettujen osakkeiden etsimiseen, mutta siirtyi vähitellen yksityisten yhtiöiden osuuksien hallinnointiin. Epäonnistuneiden sijoitusten ja oikeudellisten haasteiden myötä Gotham Partners joutui lopettamaan toimintansa vuonna 2002.

Takaisku ei lannistanut Ackmaniä, vaan hän perusti vuonna 2004 Pershing Square Capital Managementin 54 miljoonan dollarin alkupääomalla.

Se päätös osoittautui kultakaivokseksi.

Pershing Square on tuottanut sijoittajilleen keskimäärin 16,5 prosenttia vuodessa perustamisestaan lähtien, ylittäen selvästi S&P 500:n 10,2 prosentin vuosituoton.

Ackmanin sijoitusstrategia perustuu kolmeen kulmakiveen.

Ensinnäkin hän etsii laadukkaita yrityksiä, joilla on vahvat tunnusluvut, kilpailuetuja ja luotettavat kassavirrat. Toiseksi hän rakentaa keskitetyn salkun, jossa tyypillisesti 8-12 sijoituskohdetta muodostavat koko portfolion. Kolmanneksi hän ottaa aktiivisen roolin sijoituskohteissaan pyrkien vaikuttamaan yritysten strategisiin päätöksiin.

Uralle mahtuu nousuja ja laskuja

Ackmanin uraa ovat leimanneet sekä loistavat onnistumiset että kipeät tappiot.

Hänen kuuluisimpia voittojaan on Chipotle Mexican Grill, johon hän sijoitti vuonna 2016 yrityksen kriisivaiheen aikana. Aktivistina hän auttoi yritystä löytämään uuden johdon ja korjaamaan laatuongelmansa, minkä seurauksena osakkeen arvo nousi yli 600 prosenttia.

Toisaalta Ackmanin ura on sisältänyt myös tuskallisia epäonnistumisia. Hänen lyhyeksi myyntinsä Herbalife-yhtiötä vastaan kesti vuosia ja päättyi lopulta yli 700 miljoonan dollarin tappioon vuonna 2018. Myös Valeant Pharmaceuticals -sijoitus osoittautui katastrofiksi, kun yhtiön aggressiiviset hinnoittelukäytännöt ja epäilyttävät liiketoimintamallit tulivat julki.

Pershing Squaren salkku koostuu tällä hetkellä vain 11 osakkeesta, joista suurimmat sijoituskohteet ovat Brookfield Corporation, Restaurant Brands International ja Chipotle Mexican Grill. Rahaston hallinnoitavat varat ovat kasvaneet 12,7 miljardiin dollariin, ja Ackmanin henkilökohtainen nettovarallisuus on Forbes-lehden mukaan noin 9,1 miljardia dollaria.

Ackman on myös merkittävä hyväntekijä, joka on sitoutunut lahjoittamaan vähintään puolet varallisuudestaan hyväntekeväisyyteen The Giving Pledge -aloitteen kautta. Hänen Pershing Square Foundation -säätiönsä on sitoutunut yli 750 miljoonan dollarin lahjoituksiin erilaisille järjestöille.

Ackmanin varoitus tullipolitiikasta

Forbes Iconoclast Summit 2025 -tapahtumassa Ackman jakoi kokemuksiaan uraltaan ja näkemyksiään sijoitusstrategioista yhdessä muiden finanssimaailman suurten nimien kanssa, kuten Larry Finkin, Ken Griffinin ja Mary Callahan Erdoesin. Tapahtuma kokosi yhteen yli 20 biljoonan dollarin arvosta hallinnoitavia varoja edustavat sijoitusalan vaikuttajat.

Bill Ackman esitti laaja-alaista pohdintaa sekä sijoitusstrategioista että maailmanpolitiikan ja talouden suurista kysymyksistä. Hän jakoi kokemuksiaan Pershing Square Capital Managementin perustajana ja kertoi, miten hänen sijoitusfilosofiansa on kehittynyt vuosien saatossa.

Ackman korostaa, että sijoittamisen ytimessä on laadukkaaseen yritykseen sijoittaminen, pitkäjänteinen omistus ja aktiivinen rooli sijoituskohteessa.

Ackman kertoi myös, miten hänen aktivisminsa on laajentunut yritysten ulkopuolelle. Hän on ollut merkittävä vaikuttaja yliopistopolitiikassa, erityisesti Harvardissa, ja avasi Summitissa ajatuksiaan monimuotoisuuspolitiikasta ja sen vaikutuksista yliopistojen toimintaan. Hänen mukaansa aktivismi ei rajoitu pelkästään yritysten hallituksiin, vaan voi kohdistua myös laajempien yhteiskunnallisten kysymysten muuttamiseen.

Ackmanin keskustelussa Steve Forbesin kanssa käsiteltiin myös tämänhetkisiä markkinoita ja politiikkaa. Ackman varoitti tullipolitiikan ja kauppasodan vaaroista Yhdysvaltojen taloudelle.

Hänen mukaansa Trumpin hallinnon käynnistämä aggressiivinen tullipolitiikka uhkaa Yhdysvaltojen mainetta maailmalla ja voi johtaa siihen, että liike-elämä menettää luottamuksen maan liiketoimintaympäristöön. Ackmanin mukaan liiketoiminta perustuu luottamukseen ja luotettavuuteen, ja jos tämä katoaa, seuraukset voivat olla vakavia sekä suurille että pienyrityksille.

Hänen mielestään presidentillä on kuitenkin mahdollisuus ottaa aikalisä ja ratkaista epäreilut tullisopimukset neuvottelemalla, mutta tällä hetkellä peli on liian kireällä.

Ackmanin analyysi ulottui myös teknologiaan ja kansainvälisten suhteiden muutoksiin. Hän käsitteli sitä, miten Kiinan ja muiden maiden vastatullit voivat vaikuttaa Yhdysvaltojen teknologiateollisuuteen ja kokonaisvaltaisesti kansainväliseen kauppaan. Hänen mukaansa tällaiset toimet voivat pysäyttää investoinnit, vähentää kuluttajien luottamusta ja johtaa työpaikkojen vähenemiseen.

Vastapainoksi Ackman korosti, että markkinoiden epävarmuudessa on myös mahdollisuuksia.

Hänen Pershing Squaren rahasto on tuottanut poikkeuksellisen hyvin, ja hän uskoo, että analyyttinen ja pitkäjänteinen lähestymistapa tuottaa tuloksia myös tulevaisuudessa.

Sijoittajan ei pidä hermostua volatiliteetista

Menestyksessä on kyse siitä, että sijoittaja uskaltaa olla eri mieltä vallitsevasta konsensuksesta ja kestää paineita, kun sijoitukset eivät heti tuota tulosta, Ackman painottaa.

Ackmanin mielestä avain menestykseen sijoittamisessa on pitkäjänteinen, keskitetty ja aktiivinen lähestymistapa. Hän korostaa, että on tärkeää sijoittaa laadukkaisiin yrityksiin, joilla on vahva kilpailuetu ja kestävä liiketoimintamalli, sekä pitää kiinni näistä sijoituksista myös silloin, kun markkinat ovat epävakaita.

Bill Ackman uskoo, että menestys vaatii rohkeutta tehdä omia päätöksiä ja olla eri mieltä vallitsevan konsensuksen kanssa, mikäli oma analyysi vahvistaa näkemyksen oikeaksi.

Hänen mukaansa pitkäjänteinen omistajuus ja usko sijoittajan omaan tutkimukseen ovat ratkaisevia tekijöitä, sillä markkinat arvostavat yrityksiä viime kädessä oikein. Lisäksi Ackmanin mukaan sijoittajan on hyväksyttävä markkinoiden volatiliteetti, eikä tule antaa lyhytaikaisille heilahteluille liikaa painoarvoa.

Ackmanin viimeaikaiset suuret sijoitukset, kuten Uber ja Howard Hughes Holdings, osoittavat, että hän jatkaa laadukkaisiin yrityksiin sijoittamista, joilla on vahva markkina-asema ja mahdollisuus pitkän aikavälin kasvuun.

Hän on esimerkiksi lisännyt merkittävästi Howard Hughes Holdingsin omistustaan ja ottanut aktiivisen roolin yrityksen johtamisessa tavoitteenaan rakentaa siitä pitkäjänteinen holdingyhtiö Berkshire Hathawayn tyyliin.

