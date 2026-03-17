Palantir on häikäisevä kasvukomeetta

Palantirin liikevaihdon ja osakekurssin kehitys vuosina 2020-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Palantir Technologies perustettiin vuonna 2003, ja sen alkuperäinen tehtävä oli suoraviivainen. Yhtiön piti auttaa Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöä yhdistämään hajallaan olevia tietokantoja syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkimainingeissa. Perustajiin kuulunut Peter Thiel tunsi ongelman henkilökohtaisesti pääomasijoittajana, joka oli rakentanut PayPalin petostentunnistusjärjestelmän.

Sama peruslogiikka – kaaoksesta järjestykseen, hajautetusta datasta toimintakelpoista tietoa – ohjasi uutta yhtiötä.

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin Palantir on yksi maailman puhutuimmista ohjelmistoyhtiöistä.

Sen liikevaihto on kasvanut vuosina 2020–2025 keskimäärin 40 prosenttia vuodessa ja ylitti viime vuonna 4,4 miljardia dollaria. Osakekurssi on samalla aikavälillä noussut yli 500 prosenttia. Markkina-arvo liikkuu 350 miljardin dollarin tuntumassa.

Luvut ovat vaikuttavia, mutta ne eivät yksin selitä, mistä Palantirin vetovoimassa on kyse. Se vaatii sukellusta yhtiön tuotteisiin ja siihen, miksi sen asiakkaat maksavat ohjelmistosta poikkeuksellisen paljon.

Palantirin liiketoiminta rakentuu neljän ohjelmistoalustan varaan.

Gotham palvelee tiedustelu- ja puolustusviranomaisia. Se yhdistää luokiteltuja tietokantoja, jolloin analyytikot voivat tunnistaa yhteyksiä, joita ihmissilmä ei yksittäisistä järjestelmistä löytäisi.

Foundry tekee saman yritysmaailmassa. Se integroi tuotantolinjan datan, toimitusketjun tiedot ja asiakasrekisterit yhdeksi operoitavaksi kokonaisuudeksi.

Apollo puolestaan hallinnoi ohjelmistojen jakelua ympäristöissä, joissa perinteinen pilvipalvelu ei toimi, kuten lentotukialuksilla tai turvaluokitelluissa verkoissa.

Neljäs ja strategisesti merkittävin alusta on AIP, joka lanseerattiin keväällä 2023. Se tuo suuret kielimallit ja tekoälyn osaksi Foundry- ja Gotham-ympäristöjä niin, että yrityksen omat tietoturva- ja hallintakontrollit säilyvät.

Juuri AIP on kasvumoottori, joka selittää liikevaihdon kiihtymisen viimeisten kahden vuoden aikana.

Palantirilla on kilpailuetu, jota on vaikea kopioida

Palantirin keskeisin tekninen innovaatio on niin kutsuttu ontologia. Se on semanttinen kerros, joka mallintaa, miten organisaation eri tietolähteet liittyvät toisiinsa. Kun yritys ottaa Palantirin käyttöön, se luo käytännössä digitaalisen kaksosen omasta toiminnastaan – henkilöstörekisterin nimi kytkeytyy automaattisesti sähköpostijärjestelmän käyttäjätunnukseen ja kulunvalvonnan lokeihin.

Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei sitä ole.

Suurissa organisaatioissa data on hajallaan kymmenissä tai sadoissa järjestelmissä, jotka eivät keskustele keskenään. Pelkkä datan yhteen kokoaminen on projekti, johon moni yritys on käyttänyt vuosia ja miljoonia. Palantir tekee sen alustallaan ja lähettää paikalle omia insinöörejä, Forward Deployed Engineers -tiimin, jotka rakentavat ontologian yhdessä asiakkaan kanssa.

Tästä syntyy kilpailuetu, joka vahvistuu käytön myötä. Mitä syvemmälle Palantirin ohjelmisto integroituu asiakkaan toimintaan, sitä vaikeampi sitä on korvata.

Neljännen vuosineljänneksen 2025 luvut osoittivat, että olemassa olevat asiakkaat kasvattivat kulutustaan 139 prosenttiin alkuperäisestä – viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Ohjelmistoalalla luku on poikkeuksellinen.

Tätä dynamiikkaa kutsutaan ”land and expand” -malliksi. Asiakas aloittaa yhdellä käyttötapauksella, vaikkapa petosten tunnistamisella, ja laajentaa vähitellen uusiin yksiköihin ja käyttökohteisiin. Lopputuloksena Palantirista tulee eräänlainen käyttöjärjestelmä, jota ilman organisaatio ei enää pysty operoimaan.

AIP Bootcamp mullisti myyntisyklin

Perinteisesti Palantirin myyntiprosessi oli hidas ja raskas. Suuret puolustussopimukset saattoivat vaatia vuoden tai pidemmän neuvottelujakson, ja kaupat syntyivät pitkälti yhtiön omien insinöörien konsultoinnin kautta. Yritysasiakkaiden osalta haaste oli sama, sillä potentiaaliset ostajat eivät uskoneet lupauksia ennen kuin näkivät tuloksia omalla datallaan.

Vuonna 2024 Palantir alkoi järjestää viiden päivän AIP Bootcamp -työpajoja, joissa asiakasyrityksen tiimi rakentaa toimivan tekoälysovelluksen omaan dataansa pohjautuen.

Konsepti muutti myyntidynamiikkaa perustavanlaatuisesti. Vuoden mittainen myyntisykli kutistui päiviin, ja konversioaste nousi noin 75 prosenttiin.

Bootcamp-malli selittää, miksi Yhdysvaltain yritysasiakkaiden liikevaihto räjähti 137 prosentin vuosikasvuun viimeisellä neljänneksellä 2025. Asiakkaat eivät enää osta lupausta tulevasta arvosta, vaan he ovat kokeilleet tuotetta käytännössä ja nähneet hyödyn ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Se on myynnillinen innovaatio, joka on vähintään yhtä merkittävä kuin itse teknologia.

Samalla asiakaspohja on laajentunut nopeasti. Joulukuun 2025 lopussa Palantirilla oli 954 asiakasta, ja asiakasmäärä kasvoi 45 prosenttia vuodessa.

Puolustusbudjetit pitävät pohjan vakaana

Vaikka kasvutarina painottuu yritysasiakkaisiin, Palantirin juuret ovat edelleen julkisessa sektorissa. Noin 54 prosenttia vuoden 2025 liikevaihdosta tuli valtiollisista sopimuksista.

Heinäkuussa 2025 yhtiö allekirjoitti kymmenen miljardin dollarin puitesopimuksen Yhdysvaltain armeijan kanssa, joka yhdisti 75 erillistä sopimusta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Puolustusasiakkuudet tuovat ennustettavuutta ja pitkiä sopimuksia. Samalla ne luovat pääsyn ympäristöihin, joihin kilpailijoiden on lähes mahdoton päästä. Palantir operoi Top Secret -luokiteltuja järjestelmiä, mikä on länsimaisten tekoälyalustojen joukossa harvinaista. Tämä luo sekä teknisen että regulatorisen kilpailuedun.

Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet kysyntää entisestään. Yhtiön toimitusjohtaja Alex Karp on toistuvasti korostanut Palantirin roolia länsimaisen turvallisuuden tukipilarina, ja yhteistyökumppaneiden lista on pidentynyt. Tuoreimpia nimiä ovat GE Aerospace, Nvidia, Centrus Energy ja Etelä-Korean LG CNS.

Kenties merkittävin muutos on kuitenkin siinä, miten valtiolliset ja yritysasiakkaat lähentyvät toisiaan. Samat alustat, jotka palvelevat Pentagonin analyytikkoja, sopivat myös teollisuusyritysten toimitusketjujen optimointiin. Yhtiö ei joudu rakentamaan kahta erillistä tuotetta kahdelle markkinalle.

Arvostus hinnoittelee täydellistä suoritusta

350 miljardin dollarin markkina-arvo tarkoittaa, että Palantirin kuluvan vuoden konsensusennusteella laskuettu P/E-luku on noin 134x, ja hinta suhteessa liikevaihtoon eli P/S-luku on lähes 50x. Vertailun vuoksi Snowflake noteerataan noin 14-kertaiseen liikevaihtoon.

Arvostuskertoimet osoittavat markkinan uskoa siihen, että Palantir on rakentamassa tekoälyajan perusinfrastruktuuria samalla tavalla kuin Microsoft rakensi toimisto-ohjelmistojen perusinfrastruktuuria 1990-luvulla. Jos vertailu osuu oikeaan, nykyinen hinta voi osoittautua halvaksi.

Vuodelle 2026 yhtiön johto ennustaa noin 7,2 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä tarkoittaisi yli 60 prosentin kasvua. Kannattavuus paranee samalla

Riskit ovat kuitenkin todellisia. Osake on pudonnut huipuistaan yli 30 prosenttia helmikuun 2026 aikana, kun tullihuolet ja laajempi teknologiaosakkeiden heikkous painoivat kurssia.

Sisäpiirikauppojen volyymi on herättänyt huomiota, ja osa analyytikoista pitää arvostusta kestämättömänä. Yhtiön on käytännössä pakko kasvaa virheettömästi usean vuoden ajan, jotta nykyinen hintataso olisi perusteltu.