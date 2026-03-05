Rule of 40 kertoo ohjelmistoyhtiön terveydestä yhdellä luvulla – näillä yhtiöillä se on poikkeuksellisen korkea

Suosittu Rule of 40 -tunnusluku paljastaa nopeasti, onnistuuko SaaS-yhtiö kasvamaan ja tekemään tulosta samanaikaisesti.

Ohjelmistoyhtiöitä seuraavat sijoittajat törmäävät toistuvasti yhteen mittariin. Rule of 40 eli 40:n sääntö on yksinkertainen mutta tehokas tapa arvioida, onko pilviohjelmistoyhtiön kasvu terveellä pohjalla.

Pääomasijoittaja Brad Feld teki käsitteestä tunnetun vuonna 2015, ja se on sittemmin vakiintunut niin sijoittajien, analyytikkojen kuin ohjelmistoyhtiöiden talousjohtajien perustyökaluksi.

Ajatus on yksinkertainen. Lasketaan yhteen yhtiön liikevaihdon vuosikasvuprosentti ja kannattavuusprosentti. Jos summa ylittää 40, yhtiö tasapainottaa kasvun ja kannattavuuden onnistuneesti.

Kannattavuusmittarina käytetään useimmiten EBITDA-marginaalia tai vapaan kassavirran marginaalia. Yhtiöt itse suosivat joskus jälkimmäistä, koska se kuvaa todellista rahankertymistä paremmin kuin kirjanpidollinen käyttökate.

Mittarin voima on sen joustavuudessa. Se hyväksyy erilaisia strategisia valintoja. 50 prosentin vuosikasvuvauhti yhdistettynä kymmenen prosentin tappiomarginaaliin tuottaa saman 40 pisteen tuloksen kuin kymmenen prosentin kasvu ja 30 prosentin kannattavuus. Ensimmäinen yhdistelmä kuvaa aggressiivista kasvuyhtiötä, jälkimmäinen kypsää ja vakaata liiketoimintaa. Molemmat voivat olla sijoittajan näkökulmasta terveitä.

Rima on kuitenkin korkea. McKinseyn laajassa tutkimuksessa, joka kattoi yli 200 ohjelmistoyhtiötä vuosilta 2011–2021, vain noin kolmasosa yhtiöistä ylitti 40 pisteen rajan. Koko yhtiövuosista ainoastaan 16 prosenttia täytti kriteerin.

SaaS Capitalin vuoden 2025 tutkimuksessa yksityisten SaaS-yhtiöiden mediaanipisteet olivat laskeneet lähes jokaisessa liikevaihtoluokassa verrattuna kahden vuoden takaisiin lukuihin.

CloudZeron koostaman datan mukaan julkisten SaaS-yhtiöiden mediaanipistemäärä oli vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä vain 12. Mediaaniyhtiö kasvoi kymmenen prosenttia ja teki kuuden prosentin käyttökatteen. Valtaosa jäi siis selvästi alle 40 pisteen.

Palantir rikkoi mittarin asteikon

Ylivoimaisesti korkein Rule of 40 -lukema tunnettujen ohjelmistoyhtiöiden joukossa kuuluu tällä hetkellä Palantirille. Yhtiö raportoi neljännellä vuosineljänneksellä 2025 liikevaihdon kasvuksi 70 prosenttia vuositasolla ja oikaistuksi liikevoittomarginaaliksi 57 prosenttia. Yhteenlaskettu Rule of 40 -pistemäärä oli 127, mikä on harvinaisen korkea mille tahansa ohjelmistoyhtiölle missä tahansa vaiheessa.

Koko tilikaudella 2025 Palantirin liikevaihto oli 4,48 miljardia dollaria ja kasvu 56 prosenttia. Yhtiö ennustaa vuodelle 2026 noin 61 prosentin liikevaihdon kasvua ja arvioi Rule of 40 -lukemansa pysyvän noin 118 pisteessä.

Lukeman taustalla on erityisesti Yhdysvaltain kaupallisen liiketoiminnan räjähdysmäinen kasvu, joka kiihtyi yli 130 prosenttiin neljännellä neljänneksellä. Palantirin AIP-tekoälyalusta on muuttanut yhtiön kasvuprofiilia perustavanlaatuisesti. Toimitusjohtaja Alex Karp kuvaili tulosta parhaaksi, mitä mikään ohjelmistoyhtiö on koskaan raportoinut.

Karpin sanoilla on toki myyntihenkinen sävy. Mutta Rule of 40 -lukema 127 on objektiivisesti poikkeuksellinen, ja se selittää osaltaan Palantirin yli 320 miljardin dollarin markkina-arvoa, vaikka yhtiön P/S-kerroin on yli 70.

Kyberturvayhtiö CrowdStrike on toisessa tilanteessa. Se raportoi tilikaudelta 2026 vapaan kassavirran Rule of 40 -lukemaksi 47. Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä ja vapaan kassavirran marginaali oli 28 prosenttia. Edellisellä tilikaudella yhtiön lukema oli vielä 56, joten hidastumista on tapahtunut, mutta CrowdStrike pysyy edelleen selvästi 40:n rajan yläpuolella.

ServiceNow’n viimeisen 12 kuukauden Rule of 40 -lukema oli vuoden 2025 lopussa noin 41 prosenttia, mikä tekee siitä yhden alan vahvimmista suoriutujista.

Datadog puolestaan raportoi tilikauden 2025 liikevaihdon kasvuksi 28 prosenttia ja kassavirtamarginaaliksi 29 prosenttia neljännellä neljänneksellä, jolloin yhtiön Rule of 40 -lukema asettui noin 57 pisteen tuntumaan.

Mittarin rajat sijoittajan on syytä tuntea

Rule of 40 on suoraviivainen ja helppo laskea, mikä on sen suurin vahvuus mutta myös heikkous. Mittari kohtelee kasvuprosenttia ja kannattavuutta tasavertaisina, vaikka markkinat arvostavat niitä eri tavoin.

Käytännössä yhtiö, joka kasvaa 50 prosenttia ja tekee kymmenen prosentin tappiota, saa saman 40 pisteen tuloksen kuin kymmenen prosenttia kasvava ja 30 prosentin marginaalilla toimiva yhtiö. Jälkimmäinen on vakaampaa liiketoimintaa, mutta arvostuskertoimet suosivat yleensä kasvua.

Ohjelmistoyhtiöiden arvostustutkimuksissa kasvun vaikutus yritysarvokertoimeen on tyypillisesti kaksin- tai kolminkertainen verrattuna kannattavuuden vaikutukseen.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi on syntynyt Rule of X -muunnos, joka painottaa kasvua enemmän kuin kannattavuutta. Esimerkiksi kasvuprosentti voidaan kertoa kahdella tai kolmella ennen yhteenlaskua. Se antaa oikeudenmukaisemman kuvan nopeasti kasvavien yhtiöiden arvonluonnista.

Toinen puute liittyy siihen, mitä mittari ei kerro.

Rule of 40 ei huomioi asiakaspysyvyyttä, asiakashankintakustannusten takaisinmaksuaikaa, yhden asiakkaan tuottamaa liikevaihtoa eikä liikevaihdon laatua.

SaaS Capitalin ja Software Equity Groupin vuoden 2025 tutkimuksissa havaittiin, että yhtiöt, joiden Rule of 40 ylitti 40 mutta joiden nettoliikevaihdon pysyvyysaste (NRR) jäi alle sadan prosentin, saivat silti markkinaa matalampia arvostuskertoimia. Pelkkä pistemäärä ei siis riitä.

Lisäksi mittari on herkkä laskentametodille. Osa yhtiöistä käyttää kannattavuuskomponenttina EBITDA-marginaalia, osa vapaan kassavirran marginaalia ja osa oikaistua liikevoittomarginaalia.

CrowdStrike raportoi Rule of 40 -lukemansa nimenomaan vapaan kassavirran kautta, kun taas Palantir käyttää oikaistua liikevoittomarginaalia. Vertailtaessa yhtiöitä keskenään on tärkeää varmistaa, että laskentaperuste on sama.

Yksi käytännön ongelma on myös niin sanottuun Goodhartin laki. Kun mittarista tulee tavoite, se lakkaa olemasta hyvä mittari.

Jos yhtiön johto optimoi Rule of 40 -lukemaa sen sijaan, että keskittyisi liiketoiminnan todelliseen tervehdyttämiseen, mittari voi johtaa harhaan. Kustannusten leikkaaminen lyhyellä aikavälillä nostaa kannattavuutta ja siten pistemäärää, mutta voi samalla heikentää pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä.

Hyödyllinen suodatin, ei riittävä analyysi

Rajoitteistaan huolimatta Rule of 40 säilyttää asemansa. Boston Consulting Groupin vuoden 2025 katsauksessa todettiin, että vain vähemmistö yli sadasta analysoidusta yksityisestä B2B-SaaS-yhtiöstä ylsi yli 40 pisteeseen, ja menestyvät olivat tyypillisesti suurempia ja pidemmälle skaalautuneita.

Software Equity Groupin analyysi puolestaan osoitti, että julkiset SaaS-yhtiöt, joiden painotettu Rule of 40 on korkea, saavat johdonmukaisesti korkeampia EV/liikevaihto-kertoimia kuin vertaisyhtiöt.

Sijoittajan kannalta Rule of 40 toimii parhaiten ensimmäisenä suodattimena. Se karsii nopeasti pois yhtiöt, jotka eivät kasva riittävästi eivätkä tee tulosta. Se tunnistaa yhtiöt, joilla molemmat ovat kunnossa.

Tietenkin varsinainen sijoituspäätös vaatii syvempää analyysiä asiakaspysyvyydestä, kilpailuasemasta ja kasvun laadusta.

Mitä esimerkiksi Palantirin 127 pisteen lukema sitten kertoo käytännössä? Ennen kaikkea sen, mitä tapahtuu, kun tekoälyvetoinen kysyntäpiikki osuu yhtiöön, joka on jo saavuttanut kannattavuuden. Se ei tarkoita, että Palantirin osake on halpa, mutta sen liiketoimintamalli tuottaa poikkeuksellista arvoa.

CrowdStriken lukeman lasku 56:sta 47:ään kertoo taas eri tarinaa. Kasvu hidastuu, kun vuotuinen toistuva liikevaihto lähestyy viittä miljardia dollaria. Yhtiö tekee silti ennätystulosta ja pysyy selvästi rajan yläpuolella.

Yhdellä luvulla on rajansa, mutta harvat tunnusluvut tiivistävät ohjelmistoyhtiön kasvu-kannattavuuspolun yhtä tehokkaasti.

10 korkean Rule of 40 -tunnusluvun ohjelmisto- ja AI-alustayhtiötä

Alla oleva lista yhdistää ”puhtaat” SaaS-yhtiöt sekä ohjelmisto- ja data-alustayhtiöt, joiden rule of 40 -suoritus on poikkeuksellisen korkea.

Lista perustuu yhtiöiden viimeisimpiin julkaistuihin tulosraportteihin ja niiden perusteella laskettuihin rule of 40 -lukuihin. Laskentatapa: liikevaihdon kasvu (%) + kannattavuusmarginaali (FCF tai oikaistu EBITDA, riippuen saatavilla olevasta datasta).