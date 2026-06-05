Muistipulasta tuli Micronin valttikortti – Wall Street povaa juhlien jatkuvan

Vielä vuosi sitten Micron Technology oli sijoittajille tuttu juuri siitä, mistä muistipiirivalmistajat yleensäkin: rajuista nousu- ja laskusykleistä, ohuista katteista ja kärsivällisyyttä vaativasta odottelusta. Nyt yhtiön osake on kallistunut vuodessa lähes 1 000 prosenttia, kuluvana vuonna 216 prosenttia.

Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore ei usko kyydin päättyvän tähän.

Hän yli kaksinkertaisti Micronin tavoitehinnan 1 050 dollariin aiemmasta 520 dollarista ja piti suosituksensa ylipainossa, eli odottaa osakkeen tuottavan vertailuindeksiä paremmin.

Tavoite ehti täyttyä lähes saman tien. Osake kävi jälkipörssissä keskiviikkona 1 054 dollarissa ennen kuin se valahti takaisin alemmas.

Nousua ovat siivittäneet Micronin asiakkaiden tulokset. Nvidian vankat datakeskuslukemat alleviivasivat tekoälykiihdyttimien ja niihin tarvittavan HBM-muistin kysyntää, ja Dell nosti tekoälypalvelinten myyntiennusteensa 60 miljardiin dollariin.

Olennaisempi viesti piilee kuitenkin muistimarkkinan rakenteessa. Jättipankki Morgan Stanleyn mukaan muistipiirien hinnat ovat kuusinkertaistuneet vuodessa, kun tekoälyinfrastruktuurin kysyntä on jättänyt tarjonnan kauas taakseen.

Micron valmistaa muistia ja tallennusratkaisuja, jotka päätyvät kannettaviin, pilvipalvelinten konesaleihin, älypuhelimiin, autoihin ja teollisuuteen. Liikevaihdon rungon muodostaa DRAM-työmuisti, jonka rinnalla yhtiö myy NAND-salamamuistia eli pysyvää tallennusmuistia.

Tekoäly venyttää syklin pidemmäksi kuin koskaan

Juuri DRAM-perheeseen kuuluva HBM, lyhenne sanoista high-bandwidth memory, on noussut tekoälybuumin ytimeen. Kyse on pinotusta, poikkeuksellisen nopeasta muistista, jota grafiikkasuorittimet tarvitsevat suurten kielimallien kouluttamiseen ja ajamiseen.

Toimitusjohtaja Sanjay Mehrotra kiteyttää muutoksen toteamalla, että tekoälyn aikakaudella muistista on tullut asiakkaille strateginen voimavara. Sanavalinta haiskahtaa markkinoinnilta, mutta numerot antavat sille katetta.

Maaliskuussa päättyneellä toisella vuosineljänneksellä liikevaihto lähes kolminkertaistui vuodentakaisesta 23,9 miljardiin dollariin, kun se vuotta aiemmin jäi 8,7 miljardiin. Edellisestä neljänneksestä kasvua kertyi 75 prosenttia. Yhtiö rikkoi ennätyksensä liikevaihdossa, bruttokatteessa, osakekohtaisessa tuloksessa ja vapaassa kassavirrassa.

Micronin liikevaihdon ja osakekurssin kehitys vuosina 2016-2026. Vuoden 2026 liikevaihto on analyytikoiden konsensusennuste.

Kannattavuus kertoo hinnoitteluvoimasta, jollaista muistialalla nähdään harvoin. Liikevoitto kipusi 16 miljardiin dollariin, ja liikevoittomarginaali venyi 68 prosenttiin. Leijonanosa liikevaihdosta tulee DRAM-muistista, NANDin jäädessä selvästi pienemmäksi tukijalaksi.

Alkaneelle neljännekselle Micron ohjeistaa 33,5 miljardin dollarin liikevaihtoa. Summa ylittää yhtiön koko aiemman vuositason ennen vuotta 2025.

HBM-tuotanto on myyty loppuun koko vuodeksi 2026, mikä antaa muistivalmistajalle harvinaisen pitkän näkymän tilauskirjaansa.

Miljardit menevät uusiin tehtaisiin

Kysynnän paineessa yhtiö avaa kukkaron nyörit. Tilikauden 2026 investoinnit nousevat yli 25 miljardiin dollariin, ja rahat ohjautuvat ennen muuta uusiin DRAM- ja HBM-linjoihin. Rakennustyömaita riittää Idahosta New Yorkiin ja Singaporesta Taiwaniin, ja osan laskusta maksaa Yhdysvaltain valtio CHIPS-tukiohjelman kautta.

Teknologiapuolella ratkaiseva siirto on uuden HBM4-sukupolven tuotannon kiihdytys. Micron on sitonut tuotekartan tiiviisti Nvidian aikatauluihin, ja sen muistia on tarkoitus käyttää Nvidian Vera Rubin -alustassa.

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang on toistuvasti korostanut, että muistista on tullut tekoälyjärjestelmien pullonkaula.

Osakkeenomistajia ei ole unohdettu. Moore viittasi pitkän aikavälin ajureina HBM-sopimusten uudelleenneuvotteluihin loppuvuodesta 2026 sekä 50 miljardin dollarin omien osakkeiden takaisinostoihin tilikausina 2027 ja 2028.

Kilpailu kovenee samaan tahtiin. Samsung on jo toimittanut näytteitä tuoreimmista HBM4E-piireistään, ja eteläkorealainen SK Hynix painaa päälle omalla HBM4-tuotannollaan. Micronin etumatka mitataan nanosekunneissa, ei vuosissa.

Arvostus jakaa mielipiteet jyrkästi

Analyytikkokunta on poikkeuksellisen yksimielinen Micronin osakkeen suunnasta, joskaan ei hinnasta.

Yhtiötä seuraavasta 47 analyytikosta 44 antaa ostosuosituksen, ja tavoitehinnat hajaantuvat rajusti. Susquehannan Mehdi Hosseini nosti tavoitteensa 1 750 dollariin, kun taas Barclaysin Tom O’Malley tyytyi 1 175 dollariin.

Arvostuskertoimet riippuvat täysin siitä, mitä lukua katsotaan. Toteutuneeseen 12 kuukauden tulokseen suhteutettuna osake vaihtaa omistajaa P/E-kertoimella 46x, mikä on noin 75 prosenttia toimialan mediaania korkeampi ja kolminkertainen Micronin oman viisivuotiskeskiarvoon nähden.

Koko vuoden 2026 osakekekohtaisen tuloksen konsensusennusteeseen peilattuna kerroin kutistuu tasolle 17x ja ensi vuoden ennusteella tasolle 9x.

Muistivalmistajia on perinteisesti hinnoiteltu romahdusalttiina syklisinä osakkeina, ja varoittava esimerkki on tuoreessa muistissa. Keväällä 2018 Micronin osake kävi noin 64 dollarissa, mistä se syöksyi 57 prosenttia 28 dollariin vuoden loppuun mennessä, kun NAND- ja DRAM-hinnat pehmenivät.

Moore uskoo tekoälyn rikkovan vanhan kaavan. Hänen mielestään pula on DRAM-puolella rakenteellinen eikä pelkkä ohimenevä tekoälypullonkaula, eikä siihen ole pikakorjausta. Tiukan tarjonnan hän arvioi jatkuvan kahdesta kolmeen vuotta tai pidempäänkin.

Morgan Stanley nosti vuoden 2026 tulosennustettaan neljä prosenttia, mutta painavampi luku on vuosi 2027, jonka ennustetta pankki kohotti 48 prosentilla.

Aggressiivisinta mallinnuksessa on hinnoittelu. Pankki olettaa DRAM-hintojen kohoavan merkittävästi.