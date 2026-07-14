Howard Marks: Tekoäly tekee sijoittamisesta arvaamattomampaa kuin koskaan

Yksi sijoitusmaailman arvostetuimmista ajattelijoista, Howard Marks, arvioi keväällä Bloomberg Televisionin haastattelussa, että tekoäly on muuttamassa sijoitusympäristöä perusteellisemmin kuin mikään hänen pitkän uransa aikana.
Marks on perustamansa sijoitusyhtiö Oaktree Capital Managementin kautta rakentanut maineensa erityisesti riskienhallinnan, markkinasyklien ja luottomarkkinoiden asiantuntijana.
Marks muistuttaa, että sijoittaminen ei voi perustua pelkästään näkemykseen siitä, mitä tulee tapahtumaan.
Yhtä tärkeää on arvioida, kuinka suurella todennäköisyydellä ennuste osoittautuu oikeaksi.
Juuri tässä tekoäly tekee hänen mukaansa sijoittamisesta aiempaa vaikeampaa.
”Tekoäly muovaa maailmasta vähemmän ennustettavan kuin koskaan aiemmin – todennäköisesti koko elämäni aikana.”
Hänen mukaansa tekoälyn valtava vaikutus yhteiskuntaan järisyttää myös osakemarkkinoita ja taloutta yleisemminkin.
”Sama voima, joka tekee tekoälystä niin merkittävän, muuttaa sen myös niin arvaamattomaksi”, hän sanoo.
Marks nostaa esiin kysymyksiä, joihin kenelläkään ei vielä ole vastauksia.
Kuinka paljon tekoäly korvaa ihmisten työtä? Millaisia vaikutuksia sillä on yritysten liiketoimintamalleihin? Entä millainen yhteiskunta syntyy, jos suuri määrä työpaikkoja katoaa?
Lähes kaikki toimialat murroksessa
Marksin mukaan tekoälyn vaikutukset eivät rajoitu teknologiayhtiöihin, vaan se tulee vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin.
Juuri siksi sijoittajien on hänen mielestään oltava aiempaa nöyrempiä omien ennusteidensa suhteen.
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä pitkienkin liiketoimintaennusteiden tekeminen on entistä epävarmempaa.
Marks pitää esimerkiksi hyvin pitkien yrityslainojen hinnoittelua osoituksena markkinoiden optimismista.
Hänen mukaansa on vaikea ymmärtää, kuinka sijoittajat voivat arvioida yrityksen liiketoimintariskejä vuosikymmenten päähän tilanteessa, jossa jo seuraavien vuosien kehitystä on poikkeuksellisen vaikea ennustaa.
Marks arvioikin optimismin pessimismin sijaan olevan nyt vallalla.
Jos sijoittaja uskoo tekoälyn avaavan yhtiölle merkittävän kasvupotentiaalin, Marks katsoo osakesijoituksen olevan luontevampi vaihtoehto kuin lainanantajan rooli.
”Jos uskoo tekoälyn tuomaan nousupotentiaaliin, kannattaa todennäköisesti omistaa osaketta eikä tyytyä kiinteään korkotuottoon.”
Tekoäly auttaa sijoittajaa, mutta ei korvaa häntä
Vaikka Marks pitää tekoälyn vaikutuksia valtavina, hän ei usko sen korvaavan ihmistä sijoituspäätöksissä.
Oaktreessa tekoäly toimii tällä hetkellä ennen kaikkea työkaluna tiedon kokoamiseen, analysointiin ja aineiston käsittelyyn.
Marks kertoo yllättyneensä siitä, kuinka nopeasti tekoäly pystyi analysoimaan hänen kirjoittamansa muistion.
Silti hän ei olisi valmis antamaan sijoituspäätöksiä kokonaan tekoälyn tehtäväksi.
Marksin mukaan tekoäly tunnistaa historiasta malleja, tekee niiden pohjalta ennusteita ja pystyy käsittelemään valtavia tietomääriä ilman inhimillisiä tunnevirheitä.
Sen sijaan ihmisen intuitiota, kokemusta ja kykyä arvioida ihmisiä se ei hänen mielestään pysty korvaamaan.
”Tekoäly ei vastaa kysymyksiin, se tekee ennusteita”, Marks korostaa.
Hän uskookin sijoittajien tarvitsevan edelleen ihmisen harkintaa tekoälyn tuottamien johtopäätösten arvioimisessa.
Haastattelun lopuksi sijoituslegenda arvioi, että markkinat eivät vielä täysin ymmärrä tekoälyn vaikutusten mittakaavaa.
”Mielestäni useimmat ihmiset aliarvioivat tekoälyn vaikutukset”, hän tiivistää.
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