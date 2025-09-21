Sijoituslegenda Howard Marks: ”Kontrasyklinen käyttäytyminen” on avain sijoittajan menestykseen

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Howard Marks on yksi maailman arvostetuimmista sijoittajista, jonka ajatuksia seuraavat niin instituutiosijoittajat kuin legendaariset kollegat, kuten Warren Buffett. Hänen yhtiöidensä rahastot ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä noin 19 prosenttia vuodessa kulujen jälkeen, mikä ylittää selvästi perinteisen osakeindeksin tuoton.

Marks perusti Oaktree Capital Managementin yhdessä kollegoidensa kanssa, ja siitä tuli yksi maailman suurimmista ja menestyneimmistä sijoitusyhtiöistä, joka keskittyy erityisesti erikoistuneisiin velkainstrumentteihin ja vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin.

Vuonna 2022 Marks oli 2,2 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan Forbesin miljardöörien listalla sijalla 1365.

Marks on tunnettu pitkistä, analyyttisista sijoitusmuistioistaan, jotka kerta toisensa jälkeen onnistuvat nostamaan pintaan markkinoiden syvärakenteita ja sijoittamisen psykologisia sudenkuoppia.

Sijoituslegenda on rakentanut menestyksekkään uran etenkin korkosijoittamisen ja velkamarkkinoiden parissa, mutta hänen näkemyksillään on merkitystä laajasti koko rahoitusmarkkinoilla.

Hän toivoo saavansa keskimääräisen tuoton nousumarkkinoiden aikana ja minimoivansa tappiot karhumarkkinoiden aikana. Marks uskoo, että tappiot aiheuttavat enemmän haittaa kuin mitä tahansa hyötyä sijoittajat saavat voitoista.

Howard Marksille sijoittamisen perimmäinen tavoite on pitkän aikavälin ylituotto. Hänen mielestään menestyksekkääseen sijoitusuraan tarvitaan vain muutama erittäin suuri voittajasijoitus. Hyvän tuoton taika on löytää ne muutamat huipputuottoisat sijoituskohteet ja – mikä vielä tärkeämpää – pitää niistä kiinni.

Sijoittaja ei siis tee rahaa ostamalla ja myymällä, vaan omistamalla. Marksin mukaan sijoitusmenestyksen määrittelee se, kuinka omistukset kehittyvät 5-10 vuoden aikajänteellä.

Riskien hallinta on tärkeää

Videolla Marks painottaa, että ammattimaisen sijoittajan keskeisin tehtävä on riskin hallinta, ei vain tuottojen tavoittelu. Useimmissa markkinaympäristöissä on helppo tehdä voittoa, mutta haaste on yhdistää tuottomahdollisuudet riskien kontrolliin.

Marks korostaa, että tulevaisuutta ei voi kukaan ennustaa paremmin kuin muut. Siksi sijoitusmenestyksen ytimessä ei ole makrotalouden ennusteet, vaan kyky ymmärtää nykytilanne ja hallita riskit omassa salkussa.

Merkittävä osa sijoittamista on epävarmuuden hyväksyminen ja tunnustaminen, että ennustamalla ei voi saavuttaa systemaattista menestystä.

”Suurin vaara ei ole se, mitä ei tiedä, vaan se, minkä luulee tietävänsä varmasti, mutta joka ei pidä paikkaansa”, Marks siteeraa Mark Twainia.

Keskeinen osa Marksin ajattelua on kontrasyklinen käyttäytyminen. Sijoittajat käyttäytyvät usein prosyklisesti, eli heidän optimisminsa kasvaa nousukaudella ja pelko lisääntyy laskukaudella, mikä johtaa virheellisiin sijoituspäätöksiin. Marks suosittelee, että sijoittajan tulisi toimia kontrasyklisesti – ostaa silloin kun muut pelkäävät ja ovat defensiivisiä, sekä olla varovainen kun markkinat ovat täynnä optimismia ja riskinsietokyky heikkoa.

Howard Marks painottaa syklien ymmärtämisen merkitystä

Ihmisten käyttäytyminen, psykologia ja tunne ohjaavat markkinoita; jokainen markkinarytmi on lopulta seurausta inhimillisistä tunteista kuten ahneudesta ja pelosta.

Marks korostaa myös syklien ymmärtämistä. Sijoitusmarkkinoilla toistuvat nousu- ja laskusykli, joita selittävät optimismi, vähäinen riskinpelko ja pääoman runsas tarjonta. Jokainen nousumarkkina rakentuu liiallisesta optimismista, liian alhaisesta riskinpelosta ja runsaasta pääoman saatavuudesta.

Sijoittajan tulee tunnistaa missä vaiheessa sykliä markkina liikkuu, koska se vaikuttaa olennaisesti sekä riskien että tuottojen arviointiin. Syklin huipulla optimismi on vahvaa, riskinottoa ei karteta, hinnat ovat nousseet ja tuotto-odotukset ovat usein alakanttiin kun taas syklin pohjalla tunnelma on pessimistinen, riskinpelko voimakas ja tuotto-odotukset parhaimmillaan.

Sijoituspäätöksissä on tärkeää tunnistaa, miten paljon optimismia, riskinsietokykyä tai pääomaa on hinnoiteltu vallitseviin hintoihin. Marks painottaa, että sijoittajan ei tulisi lähteä mukaan kilpailuun, jossa “liian paljon rahaa jahtaa liian vähän kohteita”. Tällöin riskit kasvavat ja tuotto ei enää kompensoi otettua riskiä.

Sijoittajan työkalupakki rakentuu Marksin mukaan nykytilanteen ymmärtämisestä, riskien ja tuotto-odotusten suhteen arvioinnista sekä kyvystä tarkastella sijoituspäätöksiä kiihkottomasti.

Syklin huipulla tuotot ovat alhaiset

Sijoituslegenda kuvaa sijoitusmarkkinoiden sykliä, jossa nousukautta virittää paraneva talous, kasvavat tulokset ja hyvä uutisvirta, mikä nostaa sijoittajien odotuksia ja psykologiaa. Tämä vie hinnat ylös, riskinpelko hälvenee ja riskinotto kasvaa.

Huipulla riskit ovat suuria ja tulevaisuuden tuotot heikkoja, mutta suuri osa sijoittajien varoista suuntautuu silti markkinoille. Kun suunta kääntyy, talous heikkenee, tulokset laskevat ja pessimismi ottaa vallan, jolloin riskinpelko vahvistuu ja hinnat laskevat.

Syklin pohjalla riskit ovat pieniä, tuotto-odotukset korkealla, mutta harva uskaltaa sijoittaa.

Marks kertoo, että tulevaisuus on kuin arpajaiset – sijoittaja ei voi kontrolloida sitä, mikä lappu arvotaan, mutta voi arvioida kuinka paljon hyviä ja huonoja vaihtoehtoja kulloinkin on “arvontakulhossa”. Sijoittajan pitäisi sijoittaa silloin kun mahdollisuudet ovat todennäköisimmin puolellaan, ja olla varovainen kun riskit ovat kasautuneet.

Sijoittamisessa täydellistä ratkaisua ei ole. Marksin mukaan kaikkien vaihtoehtojen kanssa sijoittaja joutuu tekemään kompromisseja.

Kriittinen sijoittajan taito on ymmärtää missä kohtaa sykliä ollaan ja tunnistaa, milloin odotusten ja riskien suhde on sijoittajan kannalta edullisin.