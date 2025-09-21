Suomen tavaravienti takkuaa

Vuosaaren satama. Kuva: Helsingin Satama Oy. Kuvaaja: Joni Hauska.

Heinäkuussa tavaraviennin arvo ennakkotilastojen mukaan kasvoi 19,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tammi-heinäkuussa maamme tavaraviennin arvo kasvoi 5,8 prosenttia vuoden 2024 vastaavaan jaksoon verrattuna.

Heinäkuun poikkeuksellisen korkea kuuden viennin arvo johtuu Yhdysvaltoihin toimitetusta loistoristeilijästä, jonka arvo oli 1,8 miljardia euroa.

Ilman loistoristeilijän toimitusta vienti laski heinäkuussa noin 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuraava loistoristeilijä toimitetaan vasta ensi vuoden kesällä.

Helsingin satama on raportoinut jo kahdeksen ensimmäisen kuukauden vienti- ja tuontitilastot. Helsingin sataman on maamme toiseksi suurin vientisataman Nesteen Kilpilahden jälkeen. Helsingin sataman viennin yksiköity tavaraliikenne supistui heinäkuussa 4,7 prosenttia ja oli 517 498 tonnia. Lähteneitä vientikontteja tilastoitiin heinäkuussa (+10,2 prosenttia) yhteensä 15 812 (TEU) 20 jalan kontteina laskettuja kontteja. Kuorma-autoja lähti vientitoimituksiin 20 215 kappaletta (-1,2 prosenttia) ja perävaunuja 6 816 kappaletta (-10,3 prosenttia).

Helsingin sataman viennin yksiköity tavaraliikenne väheni elokuussa 8,6 prosenttia ja oli 528 210 tonnia. Lähteneitä vientikontteja tilastoitiin elokuussa (-3,7 prosenttia) yhteensä 15 711 (TEU). Kuorma-autoja lähti 19 701 kappaletta (-6,6 prosenttia) ja perävaunuja (-10,4 prosenttia) 7 254 kappaletta.

Tilastot osoittavat selvästi, että vientiliikenteen lastit ovat vähentyneet viime kuukausina selvästi. Vientilastien supistuminen näkyy myös HaminaKotkan ja Rauman satamien vientiliikenteessä.

Syy viennin vaikeuksiin kesäkuukausina johtuu ilmeisimmin USA:n asettamien tullien luomasta yleisestä talouden epävarmuudesta. Talouden epävarmuus on on siirtänyt vientituotteiden kysyntää ainakin ajallisesti. Loppuvuoden näkymät viennin osalta on siis entistä epävarmemmat.

Perusmetallien valmistajien ja erityisesti metsäteollisuuden tulosongelmat tulevat näkymään kolmannen neljänneksen tuloksissa ikävästi. Euron vahvistumien dollariin nähden ja vientitoimitusten lasku painat yritysten tuloskehitystä.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä vienti veti varsin hyvin ja sellun vientihinnat nousivat vahvasti. Nyt osa selluntuottajista joutunee kirjaamaan tappiollisen neljänneksen rahoituskulujen jälkeen.