Jättipankki haastaa perinteisen salkunhajautuksen mallin – kulta syrjäyttää korkosijoituksia

60/40-malli on kenties tunnetuin sijoitusten hajautusmalli. Se tarkoittaa omaisuuslajeittain tasapainoista salkkua, jossa 60 prosenttia varoista sijoitetaan osakkeisiin ja 40 prosenttia joukkovelkakirjalainoihin.

Tämä rakenne perustuu modernin portfolioteorian periaatteisiin, joiden mukaan sekä riskipitoisemmilla osakkeilla että vakaammilla, vähemmän riskisillä korkosijoituksilla voidaan yhdessä rakentaa hajautettu ja pitkällä aikavälillä tuottoisa salkku, jonka volatiliteetti pysyy kohtuullisena.

Perinteisesti 60/40-allokaatio on ollut yksinkertainen tapa sijoittajalle hajauttaa riskiä: voimakkaan osakemarkkinarallin aikana osakkeet kasvattavat salkun arvoa, kun taas laskukausina joukkovelkakirjat ovat usein tarjonneet suojaa ja vakautta. Tämän kaksijakoisen rakenteen avulla pyritään saavuttamaan sekä maltillista kasvua että pääoman suojaa, erityisesti eläkesäästämisen ja pitkäaikaisen varallisuuden kasvattamisen näkökulmasta.

Vaikka 60/40-mallin toimivuutta on viime vuosina kyseenalaistettu esimerkiksi yhtäaikaisten osake- ja korkomarkkinoiden notkahdusten vuoksi, useat alan asiantuntijat pitävät sitä edelleen järkevänä lähtökohtana sijoitussalkun rakentamiseen.

Morgan Stanley haastaa kuitenkin perinteisen 60/40-sijoitusallokaation tuoreella näkemyksellään.

Jättipankin uusi malli korostaa kolmen omaisuuslajin tukijalkaa: osakkeet, korkosijoitukset ja kulta.

Uudessa 60/20/20-mallissa portfolion painopiste on yhä osakkeissa, mutta perinteisesti 40 prosenttiin rajoittunut korkopainotus typistetään 20 prosenttiin ja loput 20 prosenttia suunnataan kultaan.

Kulta ei Morgan Stanleyn mukaan ole enää vain reunamerkintä portfoliossa, vaan tärkein turvasatama inflaatiota ja korkojen nousua vastaan. Yhtiön sijoitusjohtaja Mike Wilson kertoo uutistoimisto Reutersille, että kulta tarjoaa vahvemman suojan inflaatiota vastaan aikana, jolloin yhdysvaltalaisista osakkeista saa historiallisesti niukkaa tuottopotentiaalia valtionobligaatioihin verrattuna ja sijoittajat edellyttävät korkeampaa tuottoa pitkissä joukkovelkakirjoissa.

Wilson pitää kultaa nyt valtiolainoja vahvempana suojana, sillä jalometalli on osoittanut sitkeyttä erityisesti markkinoiden turbulenssissa ja negatiivisten reaalikorkojen aikana.

Korkosijoituksissa Morgan Stanley suosii erityisesti lyhyitä, viiden vuoden valtionlainoja, koska niistä saa paremman tuottopotentiaalin ilman pitkän koron volatiliteettia. Osakepuolella korostetaan laatuyhtiöitä, jotka kestävät korkotason vaihtelun ja mahdollisen taantuman aiheuttamat paineet.

Uuden rakenteen etuna on kaksisuuntainen suoja: osakkeilla on kasvupotentiaalia talouden vahvistuessa, mutta kulta toimii turvana, jos inflaatio karkaa tai talous ajautuu vaikeuksiin.

Morgan Stanley näkee strategian palvelevan hyvin myös tilanteessa, jossa maiden valtiorahoitus ja inflaatioriski kasvavat. Malli vastaa myös kysymykseen, miksi viime aikoina muun muassa keskuspankit, useat valtiot ja institutionaaliset sijoittajat ovat lisänneet kultavarantojaan merkittävästi.

Morgan Stanley esittää, että salkkurakenteen uudistaminen suojaa paremmin sekä inflaatiolta että geopoliittiselta epävarmuudelta, jolloin sijoitukset eivät perustu enää vain osakkeiden ja korkojen vastasykliseen liikkeeseen.

Suursijoittaja Peter Schiff kommentoi Morgan Stanleyn uutta allokaatiostrategiaa viestipalvelu X:ssä. Schiff on yksi tunnetuimpia kultasijoitusten puolestapuhuja.

”Morgan Stanley on tarkistanut klassista 60/40-salkkuaan jakamalla perinteisesti joukkovelkakirjoihin allokoidut 40 prosenttia kultaan. Nyt kyseessä on 60/20/20-salkku. Jos sijoittajat noudattavat tätä neuvoa, sekä pitkän aikavälin korot että kullan hinta ovat nousussa”, Schiff toteaa.