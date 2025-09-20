Ostaisitko Petteri Orpolta käytetyn auton?

Kuva: Valtioneuvoston kanslia.

Vasta ensi maanantaina Petteri Orpo ja Riikka Purra kertovat valtion ensi vuoden budjetista ja maamme talouden näkymistä. Talousnäkymät ja ennusteet on laadittu Valtiovarainministeriön henkilökunnan toimesta.

Viis talouden kuvasta, sillä valtion omistajaohjauksen ylipappi kertoi tänään ilosanomaa kansalaisille ja myös Postin henkilökunnalle. Nyt valtio aikoo myydä Posti Groupin käytettyjä osakkeita niitä haluaville.

Toki Postin henkilökunta saa uusia osakkeita, kun muille kansalaisille myydään vain käytettyjä osakkeita.

Onko nyt hyvä aika ostaa käytettyjä osakkeita? Mikä ettei, sillä osakkeiden kurssit nousevat pitkässä juoksussa noin kolme neljäsosaa ajasta ja vain yhden neljäsosan ajasta kurssit laskevat.

Eilen talouslehdet kertoivat, että Yhdysvalloissa kaikki neljä tärkeintä osakeindeksiä nousivat samana päivänä kaikkien aikojen ennätyslukemiin sitten vuoden 2021. Helsingin pörssissä osakkeiden kurssinousua on kertynyt vasta noin parisen vuotta ja edellinen huippu osui vuoden 2021 syyskuuhun.

Hyvä merkki käytettyjen osakkeiden ostajille on myös pankkiiriliikkeiden geelitukka-analyytikoiden ja meklareiden kehut Ylen uutisissa, että nyt saa ostaa hyvän, kasvuhakuisen Posti Groupin osakkeita.

Voiko käytetyt osakkeet palauttaa myyjälle, jos tuote ei vastaa ostajan toiveita tai jos osakekurssi sattuu puoliintumaan vuodessa? Kuluttaja-asiamies, ei siis -henkilö, tuskin auttaa käytettyjen osakkeiden ostajaa, vaikka tavara osoittautuisi osakkeiden ostajan mielestä vialliseksi.

Apua voisi käytetyn osakkeen ostajalle antaa monet pankit ja pankkiiriliikkeet, jotka voivat maksusta järjestää optioita, joilla voi myös suojata käytetyt osakkeet pörssin yleiseltä kurssiromahdukselta.

Joko nyt ahneutesi alkaa herätä?

Postin Groupin käytetyn osakkeen ostajana voit rikastua kurssinousulla ja lisäksi voit saada vahvan osinkovirran. Nalle Wahlroos aikanaan rikastui ostamalla valtion omistaman pankin ja myi sen ymmärtämättömille tanskalaisille satumaisella voitolla.

Tee itsestäsi ahne, sillä ahneus on hyve, sanoi Gordon Gekko.

Sijoita Posti Groupiin itsellesi sopiva rahasumma. Ajattele Posti Groupin työntekijöitä, jotka saavat uusia osakkeita alennuksella. Muista kuitenkin, että he laittavat kaikki munat samaan koriin. He laittavat vaaralle alttiiksi varansa ja oman työpaikkansa.

Tutustu Posti Groupin käytettyjen osakkeiden myyjien esittämiin Postin taloustietoihin. Kysy, lähteekö Posti Group kenties uudelleen Venäjän kuljetusten harjoittajaksi, koska heillä on siitä jo kokemusta?

Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden osakkeista maksetaan noin 17 vuoden liikevoitto. Posti Groupin ”oikaistu” liikevoitto vuonna 2024 oli 80 miljoonaa euroa ja liikevaihto 1521 miljoonaa euroa. Nettovelkaa yhtiöllä oli vuoden 2024 lopussa 258 miljoonaa euroa.

Jos asetamme Posti Groupin arvostustason yritysarvo eli markkina-arvo ja nettovelat jaettuna liikevoitolla pörssin nykyiselle tasolle, niin saamme osakekannan arvon selville.

Pörssin keskimääräisellä arvostustasolla Posti Groupin osakekannan markkina-arvo olisi vuoden 2024 liikevoitolla 1 104 miljoonaa euroa ja nettovelka 258 miljoonaa euroa, eli yhteensä yritysarvo on 1104+258 = 1 362 miljoonaa euroa.

Kun tämä yritysarvo jaetaan vuoden 2024 liikevoitolla saadaan 1 362 / 80 = 17x, mikä on sama kuin pörssin tämän hetken arvostus.

Kuitenkin on hyvä huomata, että Posti Groupin tulos vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla laski.

Postilla oli vuoden 2024 päättyessä 40 miljoonaa osaketta. Posti Groupin nettotulos oli viime vuonna 44 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,1 euroa. Osinkoa maksettiin 0,83 euroa osakkeelta eli peräti 75 prosenttia.

Nyt voidaan laskea osakkeen hinta, jos se arvostettaisiin pörssin nykyisen keskiarvon mukaan: laskennallinen markkina-arvo 1 104/40 osakkeella tekee 27,6 euroa per osake.

Vuoden 2024 osakekohtaisilla tiedoilla saadaan seuraavat arvot: P/E-luku vuoden 2024 nettotuloksella 27,6/1,1 on 25x. Osinkotuotto on (0,83/27,50)*100, eli 3,0 prosenttia. Hinta/tasesubstanssi 1 104/282 on 3,9x, mikä on korkea verrattuna pörssin nykyiseen noin 2,2x arvoon.

Itse lähtisin sijoittajaksi suunnilleen 15 euron osakekohtaisella hinnalla, sillä silloin P/E-luku viime vuoden 1,1 euron tuloksella olisi 15/1,1 eli 13,6x, ja osinkotuotto 0,83 euron osingolla olisi (0,83/15)*100 eli 5,5 prosenttia. Substanssin arvostus olisi vuoden 2024 tiedoilla 15,0/7,05 eli 2,1x, mikä olisi nykyisen pörssin arvostustason mukainen.

Tällä 15 euron realistisella osakehinnan tasolla yhtiön markkina-arvo olisi 600 miljoonaa euroa ja lisättynä nettovelalla (258 miljoonaa euroan) saataisiin yritysarvoksi 600+258 eli 858 miljoonaa euroa. Yritysarvo/liikevoitto viime vuoden tiedoilla olisi 858/80 eli 10,7x, mikä jäisi matalammaksi kuin pörssin nykyinen mediaani noin 15,8x.

Posti Groupin oikaistu liiketulos vuodelta 2025 on kriittinen, kun se laski vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 43 prosenttia viime vuoden 39 miljoonasta eurosta 22 miljoonaan euroon.

Työntekijöille tulevat uudet osakkeet laimentavat hieman näitä laskennallisia lukuja, mutta tuskin kovin suuresta työntekijöiden annista on kyse.