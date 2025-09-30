Posti tarjoaa bonusosakkeita – mistä on kyse?

Listautumisessa bonusosake tarkoittaa ylimääräistä osaketta, jonka sijoittaja voi saada ilmaiseksi tietyn ehdon täyttyessä, kuten omistamalla alkuperäisiä listautumisannissa hankittuja osakkeita tietyn ajan.

Bonusosakkeen tarkoitus on kannustaa sijoittajia säilyttämään hankkimansa osakkeet yhtiön listautumisen jälkeen vähintään ennalta määritellyn ajanjakson ajan. Tällä varmistetaan, että omistajapohja pysyy vakaana eikä osakkeita myydä heti markkinoille, mikä voisi aiheuttaa kurssilaskua.

Bonusosake on näin ollen palkinto pitkäaikaiselle omistajalle, mutta sen saaminen ei ole varmaa vaan riippuu ehdoista, jotka kerrotaan listautumisesitteessä. Lisäksi bonusosakkeiden avulla voidaan vahvistaa sijoittajasuhteita ja suojata yhtiötä markkinahäiriöiltä, kun omistajat sitoutuvat pysymään mukana pidempään.

Bonusosakkeet olivat suosittuja suomalaisyhtiöiden listautumisissa eteenkin 90-luvulla. Nyt siis Posti on tarjoamassa bonusosakkeita.

Yhtiön yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.

Yksityishenkilöt voivat merkitä myyntiosakkeita joko ilman oikeutta bonusosakkeeseen tai lisäksi bonusosakeoikeuksin.

Yksityishenkilöt, jotka merkitsevät myyntiosakkeita bonusmyynnissä, saavat jokaista bonusmyynnissä heille allokoitua kymmentä myyntiosaketta kohden yhden bonusosakkeen ilman eri veloitusta. Bonusosakkeiden merkitsemisen edellytyksenä on, että sijoittaja pitää bonusosakkeisiin oikeuttavat myyntiosakkeet arvo-osuustilillään yhtäjaksoisesti 12 kuukauden ajan omistusoikeuden siirtymisestä lukien eli arviolta lokakuun 10. päivään 2026 saakka.

Osallistuakseen bonusmyyntiin sijoittajan tulee osallistua myös listautumismyyntiin.

Myyntiosakkeita tarjotaan osakemyynnissä 7,50 euron myyntihintaan myyntiosakkeelta. Henkilöstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin yleisömyynnin myyntihinta. Siten henkilöstöannissa henkilöstöosakkeen merkintähinta on 6,75 euroa.

Postin listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on laajentaa Postin omistuspohjaa ja mahdollistaa Postin kasvun jatkuminen parantamalla sen taloudellista joustavuutta pörssiyhtiönä sekä vahvistamalla Postin ja sen brändin tunnettuutta sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Posti on tällä hetkellä vahvasti kotimainen toimija. Vuonna 2024 Postin liikevaihdosta 82,4 prosenttia syntyi Suomessa, 8,7 prosenttia Ruotsissa, 2,8 prosenttia Baltian maissa ja 6,1 prosenttia muissa maissa.