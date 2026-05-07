Sirupula on sijoittajalle tilaisuus – nämä yhtiöt hyötyvät

Sirupula on palannut. Vuoden 2021 toistosta ei silti ole kyse, sillä silloin pandemia ja katkennut logistiikka pysäyttivät autotehtaita. Nyt taustalla on tekoäly.

Suuret muistivalmistajat ovat ohjanneet tuotantoaan korkean kaistanleveyden HBM-muistiin, jota AI-kiihdyttimet vaativat datansyöttöön. Jokainen HBM-pinolle varattu piikiekko on pois älypuhelinten ja kannettavien moduuleista.

HBM eli high-bandwidth memory on erittäin nopea muistityyppi, jossa muistipiirit pinotaan päällekkäin ja kytketään suoraan kiinni suorittimeen tai grafiikkasuorittimeen. Näin data liikkuu moninkertaisella nopeudella tavalliseen DRAM-muistiin verrattuna, mikä on välttämätöntä tekoälykiihdyttimille. DRAM on tietokoneiden ja älypuhelinten yleisin työmuisti, joka tallentaa dataa väliaikaisesti laitteen ollessa käytössä.

Hyperskaalaajien investointitahti on ennen näkemätön. Meta, Microsoft, Amazon ja Alphabet panostavat datakeskuksiin tänä vuonna yhteensä noin 650 miljardia dollaria. Vuonna 2024 luku oli noin 251 miljardia, ja viime vuonna se kohosi yli 410 miljardin.

Hinnoissa muutos on raju. Muistituotteet kallistuivat alkuvuonna keskimäärin yli 40 prosenttia, ja yksittäisissä tuotteissa puolijohdejakelijat ovat raportoineet jopa 1 000 prosentin hintainflaatiosta. Trendforce ennustaa toiselle neljännekselle 63 prosentin nousua DRAM-hintoihin ja 75 prosentin nousua NAND-muistiin.

Voittajat löytyvät tuloskvartaaleista. SK Hynix raportoi alkuvuodelta liikevaihtoa 52,6 biljoonaa wonia ja liikevoittoa 37,6 biljoonaa wonia. Yhtiön HBM-markkinaosuus on 62 prosenttia, ja sen pääasiakas Nvidia käyttää arviolta 90 prosenttia tuotannosta.

Samsung Electronicsin puolijohdesegmentti kirjasi 53,7 biljoonan wonin liikevoiton. Se kattoi yhtiön koko kvartaalituloksesta noin 94 prosenttia.

Tesla, Apple ja kymmenkunta muuta suuryhtiötä ovat varoittaneet DRAM-pulan rajoittavan tuotantoaan. Apple-toimitusjohtaja Tim Cook kertoi pulan kaventavan iPhonen marginaaleja.

Elon Musk ilmoitti tammikuun tulosinfossa, että Teslan on rakennettava oma muistitehdas, ”Terafab”, välttääkseen tulevan komponenttipulan. Maaliskuussa hän kiteytti vaihtoehdot Austinin esityksessä: Terafab tai ei siruja.

Kiinalaisista älypuhelinvalmistajista Xiaomi, Oppo ja Transsion ovat leikanneet toimitustavoitteitaan tälle vuodelle. Oppo jopa 20 prosentilla.

Miksi pulasta tuli rakenteellinen?

Tällä kertaa kyse ei ole tavanomaisesta suhdanteesta. IDC:n mukaan markkinassa on käynnissä piikiekkokapasiteetin pysyvämmänluonteinen uudelleenkohdennus, ei pelkkä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino.

HBM-muistia ei tehdä kuten tavanomaista DRAMia. Yksi HBM-pino vie noin kaksinkertaisen kiekkoalan saman bittimäärän tuottamiseen, ja saannot pyörivät vasta 50–60 prosentin haarukassa.

Tämä matematiikka selittää paljon. Jokainen AI-luokan muistisiru kannibalisoi kolmen tai neljän tavanomaisen PC-muistipiirin kapasiteetin. HBM nielee tänä vuonna 23 prosenttia DRAM-kiekkokapasiteetista, kun vuotta aiemmin luku oli 19.

Lisäkapasiteettia tulee hitaasti.

Uuden sirutehtaan rakentaminen vie kahdesta kolmeen vuotta. Samsungin uusi P5-tehdas Pyeongtaekissa avataan aikaisintaan vuonna 2028, ja SK Hynixin Yongin-klusterin ensimmäinen tehdas valmistuu maaliskuussa 2027.

Synopsysin toimitusjohtaja Sassine Ghazi arvioi tammikuussa CNBC:lle, että muistipula jatkuu vuosien 2026 ja 2027 läpi.

Pullonkaula ei rajoitu muistiin. TSMC on raportoinut, että kysyntä yhtiön edistyneitä noodeja kohtaan on noin kolminkertainen sen kapasiteettiin nähden.

CoWoS-pakkaustekniikka eli chip-on-wafer-on-substrate on loppuunmyyty läpi vuoden 2026. Menetelmällä AI-kiihdyttimien siru ja muisti yhdistetään samaan pakkaukseen, ja ilman sitä huipputason grafiikkasuorittimet eivät juuri valmistu.

Raaka-aineetkin rajoittavat. Heliumin spot-hinta kaksinkertaistui Qatariin kohdistuneiden iskujen jälkeen alkuvuodesta 2026. Qatar tuottaa noin kolmanneksen maailman heliumista.

Bromi hipoo 12 000 dollaria tonnilta. Israelilainen ICL Group hallitsee noin 40 prosenttia maailmanmarkkinoista ja toimittaa 97 prosenttia Etelä-Korean tuonnista.

Mature node -ongelma jää tekoälyotsikoiden varjoon

Pahin pula on muualla kuin AI-piireissä. Niin kutsutut mature node -sirut, joihin lukeutuvat mikrokontrollerit, analogiapiirit ja tehonhallinnan piirit, muodostavat oman vakavan ongelmansa.

Niitä valmistetaan 40 nanometrin ja sitä karkeammilla prosesseilla. Toimitusajat ovat venyneet yli 30 viikkoon.

Kategoriaa hallitsee kourallinen pörssiyhtiöitä, jotka eivät yleensä esiinny AI-otsikoissa. Saksalainen Infineon Technologies on globaali ykkönen autoteollisuuden siruissa.

Sen rinnalla suurimpia mikrokontrollerivalmistajia ovat hollantilainen NXP Semiconductors, sveitsiläis-italialainen STMicroelectronics, japanilainen Renesas Electronics ja yhdysvaltalainen Microchip Technology. Tämä viisikko hallitsee yhdessä lähes 82 prosenttia MCU-markkinasta.

Analogia- ja tehonhallintapuolella keskeisiä toimijoita ovat Texas Instruments ja Analog Devices sekä onsemi. TechInsightsin tilastoissa Infineon, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments ja Renesas keräsivät yhdessä noin 50 prosenttia autoteollisuuden sirumarkkinasta vuonna 2023.

Sopimusvalmistuspuolella mature node -kapasiteettia tarjoavat erityisesti yhdysvaltalainen GlobalFoundries ja taiwanilainen UMC. Kiinassa kapasiteettia kasvattaa SMIC.

SMIC ilmoitti syyskuussa 2024 rakentavansa neljä uutta 12-tuumakiekkojen tehdasta Pekingiin, Shanghaihin, Shenzheniin ja Tianjiniin. Painopiste on 28 nanometrin ja sitä karkeammissa prosesseissa.

Yhtiöt eivät kilpaile TSMC:n kanssa edistyneimmillä noodeilla. Juuri ne kuitenkin pitävät pyörimässä autoteollisuuden, teollisuusautomaation ja kodinkoneiden tarvitseman siruvirran.

Asetelmassa piilee pulan ydin. AI-puolella hinnat ja katteet venyvät uusiin lukemiin, mutta mature node -valmistajien asiakaskunta ei kykene maksamaan vastaavia hintoja kapasiteetista.

Sähköautotehdas voi joutua seisauttamaan tuotantolinjan, kun kahden dollarin tehonhallintapiirille ei jää kiekkoaikaa. Yhdessä uudessa autossa on jopa 3 000 sirua, mikä tekee autoteollisuudesta erityisen haavoittuvan.

Phisonin toimitusjohtaja varoitti taannoin, että NAND-pula voi viedä konkurssiin osan kuluttajaelektroniikan toimijoista jo tämän vuoden aikana.

Hinnat siirtyvät kuluttajille

Kuluttajapuolella seuraukset näkyvät jo. Lenovo, Dell, HP, Acer ja Asus ovat varoittaneet asiakkaitaan 15–20 prosentin hinnankorotuksista loppuvuodelle.

Mediassa on raportoitu Nvidian kaavailevan RTX 50 -sarjan pelinäytönohjainten tuotannon supistamista 30–40 prosenttia GDDR7-muistipulan vuoksi. Micron Technology puolestaan ilmoitti joulukuun alussa 2025 vetäytyvänsä kuluttajamuistiliiketoiminnasta keskittyäkseen AI-datakeskusasiakkaisiin. Lopetus astui voimaan helmikuun 2026 lopussa.

Sähkö on toinen kuristin. Yhdysvalloissa sähköverkkoon liittymistä odottavat hankkeet ylittävät jo verkon kokonaiskapasiteetin, sillä jonossa on yli 2 100 gigawatin verran liittymisiä.

Omdian arvion mukaan jopa 30–50 prosenttia tälle vuodelle suunnitellusta datakeskuskapasiteetista lipsuu vuodelle 2028.

Yhden megawatin tehoinen datakeskus syö arviolta 27 tonnia kuparia johdotuksiin ja jäähdytykseen. Kuparin hinta sivusi tammikuussa ennätystä.

Samsungin muistijohtaja Kim Jaejune kuvasi huhtikuun tulosjulkistuksessa kysynnän täyttöasteiden romahtaneen ennätysmataliin lukemiin asiakkaiden kiiruhtaessa varaamaan tulevaa tarjontaa. SK Hynix antoi samansuuntaisen viestin viikkoa aiemmin.

Kahden maailman kolmesta suurimmasta muistivalmistajasta yhtaikainen varoitus monivuotisesta pulasta on harvinainen yhdistelmä.

Lisäkapasiteettia ei tule ennen vuosia 2027–2028, vaikka investoinnit ovat huipussaan. Asiakkaiden kortit ovat heikot. Hyväksyä hintojen nousu tai seurata Muskin esimerkkiä ja rakentaa oma tehdas.

Kirjoittaja omistaa Infineon Technologies -yhtiön osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa tai myydä osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitussuosituksia.