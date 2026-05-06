HKFoods kiri alkuvuonna vahvaan tuloskasvuun

Ruokayhtiö HKFoods aloitti vuoden vahvasti. Yhtiön tammi–maaliskuun jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja nousi 242,5 miljoonaan euroon.
Vertailukelpoinen liiketulos vahvistui jo kolmattatoista peräkkäistä neljännestä ja nousi 5,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 4,6 miljoonaa euroa.
HKFoodsin alkuvuoden kasvu syntyi erityisesti Suomen vähittäiskaupassa, jossa HK- ja Kariniemen-brändien myynti kasvoi kaikissa päätuoteryhmissä. Myös food service -myynti kehittyi myönteisesti.
Samalla yhtiö jatkoi tehostamistoimiaan, jotka tukivat kannattavuutta.
Vaikka kustannuspaineet, kuten naudanlihan kallistuminen, palkkojen nousu ja kylmän talven kasvattamat energiakulut, söivät tulosta, HKFoods onnistui paikkaamaan osan myyntihintojen korotuksilla ja sähkön hinnan suojaustoimilla.
Toimitusjohtaja Juha Ruohola kuvaa kustannuspaineiden kohdistuvan erityisesti logistiikkaan ja pakkausmateriaaleihin.
”Kustannuspaineita näkyy erityisesti logistiikassa ja öljypohjaisissa pakkausmateriaaleissa. Pidemmällä aikavälillä myös sopimustuottajiemme kustannukset nousevat lannoitteiden ja polttoaineiden kallistumisen vuoksi”, Ruohola totesi HKFoodsin tulosinfossa 6.5.2026.
Ruoholan mukaan vähittäiskaupan hinnoittelujaksot rajoittavat nopeita hinnanmuutoksia:
”Kesäkauden hinnat on jo lyöty lukkoon, eikä niitä avata. Syksyn alussa alkavaan uuteen hinnoittelujaksoon on kuitenkin todennäköisesti tulossa korotuspaineita kustannusnousun vuoksi.”
Vientimarkkinoilta kasvua Kiinaa laajemmalle
Sijoittajan näkökulmasta yhtiön strategiset painopisteet, erityisesti siipikarja ja sianliha, joiden kysyntä on kasvanut naudanlihan kallistuttua, ovat osuneet oikeaan.
HKFoods vie sianlihapohjaisia tuotteita noin 30 maahan, ja vienti muodostaa 16 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä.
Vientimyynti kuitenkin laski alkuvuonna kaksi prosenttiyksikköä vertailukaudesta, kun sianlihan vienti supistui. Samalla siipikarjan sivutuotteiden vienti Kiinaan kasvoi.
Ruohola korostaa, että Kiina säilyy tärkeänä markkinana, mutta yhtiö katsoo avoimesti myös muihin suuntiin.
HKFoods on jo laajentanut sianlihan vientiä Etelä-Afrikkaan ja Aasiassa Japaniin ja Etelä-Koreaan.
”Kiina on meille jatkossakin tärkeä sianlihan markkina, mutta tarkastelemme aktiivisesti myös muita vientimahdollisuuksia. Toimitamme sianlihapohjaisia tuotteita noin 30 maahan ympäri maailmaa.”
Vaikka vienti ei alkuvuonna kasvanutkaan, Ruohola näkee viennissä potentiaalia HKFoodsin kasvutalkoissa.
”Näen hyviä mahdollisuuksia erityisesti sianlihan ja siipikarjan sivutuotteissa sekä jalosteissa.”
Kustannuspaineet jatkuvat, investointikyky vahvistuu
HKFoodsin mukaan naudanlihan saatavuus on edelleen haastavaa, mikä pitää hankintahinnat korkealla. Myös energia-, pakkaus- ja logistiikkakustannuksiin kohdistuu yhä nousupainetta. Yhtiö pystyi kompensoimaan kustannuksia vain osittain alkuvuoden aikana.
Tästä huolimatta jatkuvien toimintojen tilikauden tulos nousi selvästi ja oli 2,8 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen lasku tuki tulosparannusta.
Yhtiön investointikyky on parantunut viime vuosien kannattavuuskehityksen myötä. HKFoods kertoo käynnissä olevan useita pienempiä tehokkuusinvestointeja eri tuotantoyksiköissä.
Lisäksi yhtiö kehittää vastuullisuuttaan muun muassa ETEVÄT-tuottajaohjelmalla sekä Makusuola-innovaatiolla, jonka avulla tuotteiden natriumpitoisuutta voidaan vähentää jopa 25 prosenttia.
Sijoittajille kiinnostava yksityiskohta on myös helmikuussa toteutettu omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, jossa hankittiin 90 000 A-sarjan osaketta. Osakkeita käytetään yhtiön kannustinjärjestelmiin.
Ruohola tiivistää alkuvuoden kehityksen myönteiseksi.
”Yhtiö pääsi ensimmäisen vuosineljänneksen osalta jälleen kasvu-uralle, ja liiketulos parani selvästi vertailukaudesta. Tästä on hyvä jatkaa.”
HKFoods arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen jatkavan kasvuaan kuluvan vuoden aikana. Tämä antaa viitteitä siitä, että yhtiö uskoo markkinan ja oman toimintansa kestävän epävarmuuksista huolimatta.
Uskoa on riittänyt myös sijoittajilla, sillä HKFoodsin osake on osoittanut Helsingin pörssissä vahvaa nousukehitystä vuoden 2026 aikana. Tulosinfon alkaessa keskiviikkona noin klo 10.00 osake oli noin 4,5 prosentin nousussa. Nousu näytti vakiintuvan päivän edetessä noin 2,5 prosentin tasolle.
Seuraavaksi katseet kääntyvät elokuuhun, jolloin yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksensa.
