Dark Mode Light Mode

Uutiskirjeemme on uudistunut! Tilaa sähköpostiisi

Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Iceye lähellä 250 miljoonan rahoitusta, arvostus voi nousta viiteen miljardiin euroon
HKFoods kiri alkuvuonna vahvaan tuloskasvuun

HKFoods kiri alkuvuonna vahvaan tuloskasvuun

HKFoods paransi alkuvuonna sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan, vaikka kustannuspaineet pysyivät korkeina.
6.5.2026
KirjoittajaRiku-Matti Akkanen
0
HKFoods HKFoods

Ruokayhtiö HKFoods aloitti vuoden vahvasti. Yhtiön tammi–maaliskuun jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja nousi 242,5 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos vahvistui jo kolmattatoista peräkkäistä neljännestä ja nousi 5,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 4,6 miljoonaa euroa.

HKFoodsin alkuvuoden kasvu syntyi erityisesti Suomen vähittäiskaupassa, jossa HK- ja Kariniemen-brändien myynti kasvoi kaikissa päätuoteryhmissä. Myös food service -myynti kehittyi myönteisesti.

Samalla yhtiö jatkoi tehostamistoimiaan, jotka tukivat kannattavuutta.

Vaikka kustannuspaineet, kuten naudanlihan kallistuminen, palkkojen nousu ja kylmän talven kasvattamat energiakulut, söivät tulosta, HKFoods onnistui paikkaamaan osan myyntihintojen korotuksilla ja sähkön hinnan suojaustoimilla.

Toimitusjohtaja Juha Ruohola kuvaa kustannuspaineiden kohdistuvan erityisesti logistiikkaan ja pakkausmateriaaleihin.

”Kustannuspaineita näkyy erityisesti logistiikassa ja öljypohjaisissa pakkausmateriaaleissa. Pidemmällä aikavälillä myös sopimustuottajiemme kustannukset nousevat lannoitteiden ja polttoaineiden kallistumisen vuoksi”, Ruohola totesi HKFoodsin tulosinfossa 6.5.2026.

Ruoholan mukaan vähittäiskaupan hinnoittelujaksot rajoittavat nopeita hinnanmuutoksia:

”Kesäkauden hinnat on jo lyöty lukkoon, eikä niitä avata. Syksyn alussa alkavaan uuteen hinnoittelujaksoon on kuitenkin todennäköisesti tulossa korotuspaineita kustannusnousun vuoksi.”

Vientimarkkinoilta kasvua Kiinaa laajemmalle

Sijoittajan näkökulmasta yhtiön strategiset painopisteet, erityisesti siipikarja ja sianliha, joiden kysyntä on kasvanut naudanlihan kallistuttua, ovat osuneet oikeaan.

HKFoods vie sianlihapohjaisia tuotteita noin 30 maahan, ja vienti muodostaa 16 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä.

Vientimyynti kuitenkin laski alkuvuonna kaksi prosenttiyksikköä vertailukaudesta, kun sianlihan vienti supistui. Samalla siipikarjan sivutuotteiden vienti Kiinaan kasvoi.

Ruohola korostaa, että Kiina säilyy tärkeänä markkinana, mutta yhtiö katsoo avoimesti myös muihin suuntiin.

HKFoods on jo laajentanut sianlihan vientiä Etelä-Afrikkaan ja Aasiassa Japaniin ja Etelä-Koreaan.

”Kiina on meille jatkossakin tärkeä sianlihan markkina, mutta tarkastelemme aktiivisesti myös muita vientimahdollisuuksia. Toimitamme sianlihapohjaisia tuotteita noin 30 maahan ympäri maailmaa.”

Vaikka vienti ei alkuvuonna kasvanutkaan, Ruohola näkee viennissä potentiaalia HKFoodsin kasvutalkoissa.

”Näen hyviä mahdollisuuksia erityisesti sianlihan ja siipikarjan sivutuotteissa sekä jalosteissa.”

Kustannuspaineet jatkuvat, investointikyky vahvistuu

HKFoodsin mukaan naudanlihan saatavuus on edelleen haastavaa, mikä pitää hankintahinnat korkealla. Myös energia-, pakkaus- ja logistiikkakustannuksiin kohdistuu yhä nousupainetta. Yhtiö pystyi kompensoimaan kustannuksia vain osittain alkuvuoden aikana.

Tästä huolimatta jatkuvien toimintojen tilikauden tulos nousi selvästi ja oli 2,8 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen lasku tuki tulosparannusta.

Yhtiön investointikyky on parantunut viime vuosien kannattavuuskehityksen myötä. HKFoods kertoo käynnissä olevan useita pienempiä tehokkuusinvestointeja eri tuotantoyksiköissä.

Lisäksi yhtiö kehittää vastuullisuuttaan muun muassa ETEVÄT-tuottajaohjelmalla sekä Makusuola-innovaatiolla, jonka avulla tuotteiden natriumpitoisuutta voidaan vähentää jopa 25 prosenttia.

Sijoittajille kiinnostava yksityiskohta on myös helmikuussa toteutettu omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, jossa hankittiin 90 000 A-sarjan osaketta. Osakkeita käytetään yhtiön kannustinjärjestelmiin.

Ruohola tiivistää alkuvuoden kehityksen myönteiseksi.

”Yhtiö pääsi ensimmäisen vuosineljänneksen osalta jälleen kasvu-uralle, ja liiketulos parani selvästi vertailukaudesta. Tästä on hyvä jatkaa.”

HKFoods arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen jatkavan kasvuaan kuluvan vuoden aikana. Tämä antaa viitteitä siitä, että yhtiö uskoo markkinan ja oman toimintansa kestävän epävarmuuksista huolimatta.

Uskoa on riittänyt myös sijoittajilla, sillä HKFoodsin osake on osoittanut Helsingin pörssissä vahvaa nousukehitystä vuoden 2026 aikana. Tulosinfon alkaessa keskiviikkona noin klo 10.00 osake oli noin 4,5 prosentin nousussa. Nousu näytti vakiintuvan päivän edetessä noin 2,5 prosentin tasolle.

Seuraavaksi katseet kääntyvät elokuuhun, jolloin yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksensa.

6.5.2026
KirjoittajaRiku-Matti Akkanen

Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kvarn X banneri
Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot