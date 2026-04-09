Pääanalyytikko: Tulokset jatkavat kasvu-uralla – kaksi sektoria erottuu

OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskausi on jo ovella. Tuloskauden avaa Admicom, jonka raportti julkaistaan 14. huhtikuuta. Admicomin jälkeen seuraavina vuorossa ovat Elisa, LapWall, Ponsse ja Viking Line, jotka kaikki raportoivat samana päivänä 21. huhtikuuta. Suurin osa yhtiöistä pyrkii saamaan katsauksensa ulos ennen vappua.

OP Pohjolan pääanalyytikko Antti Saari ennakoi, että tammi-maaliskuussa suomalaisyhtiöiden tuloskehitys jatkaa viime vuoden loppupuolella alkanutta käännettä parempaan.

”Odotamme seurannassamme olevien suomalaisyhtiöiden liiketulosten kasvavan tammi-maaliskuussa 5,5 prosenttia. Tämä vahvistaa käsitystä Helsingin pörssin yhtiöiden tuloskasvun normalisoitumisesta”, sanoo Saari.

Finanssisektorilla näkymä on puolestaan kaksijakoinen.

”Sektorin tuloslukuja painaa erityisesti Sammon sijoitustuottojen heikko kehitys, jota ovat rasittaneet pääomamarkkinoiden poikkeuksellisen turbulentit olosuhteet alkuvuonna”, sanoo Saari.

Nesteeltä odotetaan väkevää tuloskasvua

Saaren mukaan energiasektori toimii tuloskasvun veturina.

”Energiasektori erottuu selvästi edukseen, ja sen voimakas tulosparannus perustuu ennen kaikkea Nesteen tuloskäänteeseen.”

Nesteen vertailukausi on poikkeuksellisen matala, kun uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalit olivat romahtaneet ja jalostamoilla oli toiminnallisia ongelmia.

Vuoden 2024 aikana koetut jalostamo-ongelmat on ratkaistu. Nesteen Porvoon jalostamolla saavutettiin vuonna 2025 kaikkien aikojen tuotantoennätys. Lisäksi yhtiön suorituksen parantamisohjelma on tuottanut tulosta: 350 miljoonan euron käyttökatteen parannustavoite saavutettiin jo vuoden etuajassa.

OP Pohjolan osakeanalyytikot ennakoivat energiasektorin muodostavan yli puolet koko vuoden ennakoidusta tuloskasvusta.

Investointitavarayhtiöillä edessä hyvä vuosi

Myönteinen näkymä on myös investointitavarayhtiöillä, joille OP Pohjolan analyytikot ennakoivat hyvää vuotta. Näitä yhtiöitä ovat muun muassa Helsingin pörssin konepajat, joista suurimpia ovat Wärtsilä, Kone ja Metso.

”Kokonaisuutena vuosi näyttää Helsingin pörssille aiempia vuosia tasapainoisemmalta ja tuloskasvu laaja-alaisemmalta”, sanoo Saari.

Metsä- ja pakkausteollisuudessa tulokset jäävät vielä tammi-maaliskuussa maltillisesti miinukselle, mutta vaisun vaiheen ennakoidaan helpottavan asteittain.

” Odotamme alkuvuoden jälkeen myös tämän sektorin tuloskehityksen kääntyvän vähitellen parempaan”, Saari avaa.