Citadel: Markkinat aliarvioivat Hormuzin avautumisesta seuraavan helpotusralllin

Yhdysvaltojen ja Iranin sopu voi laukaista laajan nousun osakkeissa ja velkakirjoissa, arvioi markkina-alan jättiläinen.

Sijoittajat saattavat aliarvioida sen mahdollisuuden, että Hormuzinsalmen ripeä avaaminen kaupalliselle merenkululle käynnistäisi laajan helpotusralllin rahoitusmarkkinoilla. Näin arvioi yhdysvaltalainen kaupankäyntitalo Citadel Securities.

Yhtiön strategi Frank Flight näkee kaksi merkkiä, jotka viittaavat hänen mukaansa merkittävään todennäköisyyteen siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat etenemässä kohti sopimusta. Sopimus palauttaisi laivaliikenteen elintärkeän öljyväylän läpi.

Ensimmäinen merkki on Iranin internetyhteyksien elpyminen. Kuukausia kestäneen katkon jälkeen verkkoyhteydet ovat palautuneet noin 86 prosenttiin sotaa edeltäneestä tasosta. Flight tulkitsee tämän viittaavan siihen, että Teheran odottaa konfliktin laantuvan pian. Arvionsa hän nojaa verkkohäiriöitä seuraavan NetBlocksin dataan.

Toinen merkki liittyy iranilaisten sotilasjohtajien julkisiin esiintymisiin. Niiden perusteella maan johto näyttää uskovan, että lähiajan kärjistymisen tai täsmäiskujen riski on pienentynyt. Sekin nostaa rauhansopimuksen todennäköisyyttä, Flight kirjoittaa asiakaskirjeessään.

Yhdessä edistyksestä kertovien raporttien kanssa nämä tekijät viittaavat siihen, että sopimus voi olla lähellä. Flight kertoo suhtautuvansa konsensusta myönteisemmin näkymiin sopimuksesta, joka avaisi salmen kohtuullisessa aikataulussa.

Tilanne on silti epävarma. Iran ja Yhdysvallat syyttivät torstaina toisiaan hauraan tulitauon rikkomisesta sen jälkeen, kun Washington oli iskenyt iranilaisiin sotilaskohteisiin jo toistamiseen saman viikon aikana. Myöhemmin uutissivusto Axios raportoi, että osapuolet olivat päässeet sopuun 60 päivän aiesopimuksesta, joka odottaa vielä presidentti Donald Trumpin hyväksyntää.

Konflikti on heiluttanut markkinoita kolmen kuukauden ajan

Sodan tausta ulottuu helmikuun loppuun, jolloin Yhdysvallat ja Israel iskivät Iranin sotilaskohteisiin. Iran sulki vastatoimena Hormuzinsalmen, jonka kautta on aiemmin kulkenut noin neljännes maailman meritse kuljetettavasta öljystä ja viidennes nesteytetystä maakaasusta. Salmen sulkeutuminen kiristi globaaleja energiamarkkinoita ja kiihdytti inflaation monen vuoden huippulukemiin.

Ristiriitaiset uutiset ovat heiluttaneet markkinoita rajusti. Öljy, osakkeet ja Yhdysvaltojen valtionlainat liikkuivat torstaina sekä plussalla että miinuksella ennen kuin asettuivat lopulta nousuun.

Rauhansopimuksen vaikutus voisi silti olla merkittävä. Flightin arvion mukaan salmen täydellinen avautuminen heinäkuun loppuun mennessä voisi laskea kymmenvuotisen valtionlainan tuottoa yli 12 korkopisteellä, nostaa S&P 500 -indeksiä 1,7 prosenttia ja heikentää dollaria puoli prosenttia.

Arviot perustuvat ennustemarkkinoiden hinnoittelemiin todennäköisyyksiin laivaliikenteen normalisoitumisesta sekä siihen, miten markkinat reagoivat viikonlopun aikana levinneisiin raportteihin neuvottelujen edistymisestä.

Citadel Securities nostaa avautumisskenaarion suurimmiksi voittajiksi vähittäiskaupan, lentoyhtiöt ja talonrakentajat. Perusteena ovat alemmat polttoainekustannukset, kevenevä korkotaso ja yhä sitkeä talous. Nämä toimialat ovat jääneet jälkeen tekoälyn vetämässä nousussa ja voisivat kuroa eroa kiinni, jos sijoittajat siirtyvät pois kapeasta teknologiavoittajien joukosta.

Velkamarkkinoille luvassa nopea mutta lyhytikäinen nousu

Velkakirjasijoittajille nopea avautuminen tarkoittaisi Flightin arvion mukaan, että markkinat poistaisivat hinnoittelustaan jopa 25 korkopisteen verran odotettuja koronnostoja keskeisiltä keskuspankeilta vuonna 2026.

Vaikka Flight odottaa Yhdysvaltojen valtionlainojen nousevan globaalien velkakirjojen mukana, hän epäilee liikkeen kestävyyttä. Yhdysvaltojen sitkeä talouskasvu, tiukentuvat työmarkkinat ja mittavat tekoälyinvestoinnit voivat lopulta herättää inflaatiohuolet uudelleen.

Kun avautumisrally hiipuu, velkakirjamarkkinat voivat ryhtyä hinnoittelemaan keskuspankki Federal Reserven koronnostoja vuodelle 2027, hän sanoo.

Flight kirjoittaa, että markkinat saattavat alihinnoitella inflaatioriskin, joka liittyy Yhdysvaltojen kohenevaan työmarkkinatilanteeseen.

Inflaatio nousee jälleen suurimmaksi uhkaksi

Citadel Securitiesin mukaan inflaatio, ei työmarkkinat, on talouden suurin riski. Yhtiön EMEA-alueen korkomyynnistä vastaava Nohshad Shah on todennut, että keskuspankin pitäisi huomioida tämä ja säätää linjaansa pian, jottei se jää jälkeen kehityksestä.

Varoitus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin sodan käynnistämä öljyn hinnannousu aiheutti suurimman inflaatiopiikin vuoden 2023 jälkeen. Kuluttajahintaindeksi kohosi huhtikuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Samaan aikaan rahoitusolot ovat keventyneet osakemarkkinoiden nousun myötä. Shah kuvaa nousua ”sukupolven aikana ainutkertaiseksi tekoälymurrokseksi”, jonka investointiryöppy ruokkii myös kasvuvauhtia.

Federal Reserven päättäjät ovat jo kallistuneet aiempaa kireämpään linjaan. Huhtikuun kokouksen pöytäkirjojen mukaan enemmistö päättäjistä varoitti, että koronnostoa voidaan joutua harkitsemaan, jos inflaatio pysyy sitkeästi koholla.

Koronvaihtosopimukset viittaavat siihen, että koronnosto on epätodennäköinen ainakin ennen lokakuun loppua. Neljännesprosentin nostoa pidetään kuitenkin lähes varmana ensi vuoden alkuun mennessä.

Shahin mukaan velkamarkkinat ovat heräämässä kuuman talouden todellisuuteen, jossa piilee klassisen kysyntävetoisen inflaation riski. Trump on toistuvasti arvostellut keskuspankkia siitä, ettei se ole laskenut korkoja jyrkemmin. Inflaation kiihtyminen mutkistaa kuitenkin keskuspankin pääjohtajan Kevin Warshin työtä. Warshilla on Shahin mukaan tavoite välttää koronnostojen kierre.

Shah huomauttaa, että työmarkkinat näyttävät pikemminkin uudelleen kiihtyvän kuin jäähtyvän. Hän viittaa ADP:n viikkodataan, jonka mukaan yksityisen sektorin rekrytointi etenee tahdilla, joka jatkuessaan vastaisi 170 000–180 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa. Sellaisessa tilanteessa koronnostoja olisi vaikea välttää kenen tahansa keskuspankin pääjohtajan, hän kirjoittaa.