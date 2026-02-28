Ken Griffin on historian tuottoisimman hedgerahaston suursijoittaja

Kenneth Cordele Griffin on yhdysvaltalainen hedge-rahastojen hoitaja, yrittäjä ja sijoittaja. Hän on monikansallisen hedge-rahaston Citadel LLC:n perustaja, toimitusjohtaja, sijoitusjohtaja ja 80-prosenttinen omistaja.

Citadelin perustaja on tuottanut sijoittajilleen yli 83 miljardia dollaria kulujen jälkeen ja muokannut samalla koko hedge-rahastoalan toimintamallia.

Tammikuussa 2026 LCH Investments, maailman vanhin hedgerahastojen rahasto, julkaisi vuotuisen rankinglistansa. Kärkeen nousi kolmatta vuotta peräkkäin sama nimi: Citadel.

Hedgerahasto on sijoitusrahasto, jonka tavoite on tuottaa positiivista tuottoa markkinatilanteesta riippumatta, eli se ei pyri vain voittamaan jotain vertailuindeksiä vaan saavuttamaan niin sanotun absoluuttisen tuottotavoitteen.

Yhtiö on tuottanut sijoittajilleen kaikkiaan noin 83 miljardia dollaria kulujen ja palkkioiden jälkeen, enemmän kuin yksikään hedgerahasto historiassa. Lippulaivarahaston vuotuinen nettotuotto perustamisesta lähtien on ollut noin 19,5 prosenttia.

Lukema kestää vertailun keneen tahansa. Ray Dalion Bridgewater Associates, D.E. Shaw ja Millennium Management jäävät kaikki selvästi jälkeen kumulatiivisissa nettotuotoissa.

Citadelin perustanut Ken Griffin on 57-vuotias floridalainen, jonka henkilökohtainen varallisuus on noin 51 miljardia dollaria. Hänen tarinassaan on paljon elementtejä, jotka toistuvat hedgerahastoalan menestyskertomuksissa: varhainen matemaattinen lahjakkuus, Harvard, kvantitatiiviset menetelmät.

Griffin erottuu joukosta kuitenkin yhdellä ratkaisevalla tavalla. Hän rakensi Citadelin alusta asti monistrategia-alustaksi, joka ei ole riippuvainen yhdestäkään yksittäisestä markkinanäkemyksestä tai kaupankäyntistrategiasta.

Se kuulostaa nykyään itsestäänselvyydeltä. Vuonna 1990 se ei sitä ollut.

Monistrategiarahastot hallitsevat tänään hedgerahastoalan tuottolistoja ja kilpailevat parhaista osaajista keskenään. Griffin loi tämän mallin pitkälti yksin, aikana jolloin alan normi oli yhden strategian rahasto yhden perustajan nimen alla.

Vaihtovelkakirjoja ja satelliittiantenni

Griffinin sijoitusura alkoi vuonna 1986, kun hän Harvardin ensimmäisen vuoden opiskelijana tarttui Forbes-lehden artikkeliin ja ryhtyi käymään kauppaa omilla rahoillaan. Toisen vuoden opiskelijana hän keräsi perheen ja ystävien avulla 265 000 dollaria ja perusti ensimmäisen rahastonsa.

Tavoitteellisuudesta kertoo yksi usein toistettu yksityiskohta: Griffin suostutteli yliopiston antamaan asentaa satelliittiantennin asuntolansa katolle, jotta hän saisi reaaliaikaista markkinadataa vaihtovelkakirjojen hinnoitteluun. 1980-luvun lopulla tämä oli harvinaista jopa ammattilaisille.

Strategiana oli vaihtovelkakirja-arbitraasi, jossa hyödynnetään vaihtovelkakirjan ja kohde-etuutena olevan osakkeen hinnoittelueroa. Vuonna 1987 markkinat romahtivat Mustana maanantaina, ja Griffin teki voittoa lyhyeksi myymällä. Hän oli 19-vuotias.

Paljastava keskustelu käytiin hieman myöhemmin, kun Griffin tiedusteli First Bostonilta vaihtovelkakirja-arbitraasin mahdollisuuksista. Vastaus oli suora. Pankki harjoitti strategiaa vain omaan lukuunsa, ei asiakkaille. Griffin tulkitsi tämän merkitsevän, että kyseessä oli tavallista tuottoisampi liiketoiminta.

Valmistuttuaan vuonna 1989 Griffin muutti Chicagoon. Siellä hedgerahastopioneerina tunnettu Frank Meyer Glenwood Partnersilta antoi hänelle miljoona dollaria hallinnoitavaksi ja neuvon, joka muutti kaiken: rakenna monistrategiayhtiö yhden strategian rahaston sijaan.

Neljä ja puoli miljoonaa ja heti liikkeelle

Citadel perustettiin marraskuussa 1990 vajaalla viidellä miljoonalla dollarilla. Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotenaan rahasto tuotti 43 prosenttia, seuraavana 40. Griffin oli 22-vuotias.

Merkittävää oli strateginen hajautus, joka alkoi heti. Useimmat hedge-rahastot 1990-luvun alussa nojasivat yhteen lähestymistapaan, mutta Citadel rakensi alusta asti useita itsenäisiä sijoitustiimejä, joilla kullakin oli oma tulosvastuunsa. Osaketiimi ei tiennyt hyödyketiimin positioista. Makrokaupankävijät työskentelivät erillään luottoanalyytikoista.

Siilomalli ehkäisi ryhmäajattelua ja pakotti tiimit erikoistumaan syvälle omiin markkinoihinsa.

Kasvu oli ripeää. Vuoteen 1998 mennessä hallinnoidut varat ylittivät miljardin dollarin.

Samana vuonna Griffin teki ennakoivan päätöksen, joka osoittautui kriittiseksi. Hän rajoitti sijoittajien oikeutta nostaa varojaan rahastosta. Kun Long-Term Capital Management romahti muutamaa viikkoa myöhemmin ja pakkomyyntiaalto iski markkinoille, Citadel pystyi toimimaan ostajana tilanteessa, jossa muut myivät hädissään.

Vuoden 1998 tuotto oli 30 prosenttia. Vuoteen 2001 mennessä Citadel hallinnoi jo kuutta miljardia dollaria.

Toinen ovelasti ajoitettu liike tapahtui pian Enronin romahduksen jälkeen vuonna 2001, kun Griffin rekrytoi yhtiöstä irtisanottuja energiakaupankävijöitä. Näistä rekrytoinneista syntyi hyödykeliiketoiminta, joka on sittemmin kasvanut yhdeksi Citadelin tärkeimmistä tuotonlähteistä.

Finanssikriisin tulikoe

Finanssikriisi koetteli Citadelia ankarammin kuin mikään muu vaihe yhtiön historiassa. Lippulaivarahasto menetti 55 prosenttia arvostaan.

Griffin on myöhemmin kertonut, että yhtiö oli lähellä sulkemista kokonaan. Kymmenen kuukauden ajan sijoittajat eivät voineet nostaa varojaan.

Hedgerahastoalalla 55 prosentin arvonmenetys on käytännössä kuolemantuomio, koska rahasto ei voi periä tuottopalkkioita ennen kuin tappiota edeltänyt arvo on saavutettu uudelleen. Suurin osa managereista luovuttaa tässä vaiheessa.

Bloomberg Podcasts -haastattelussa Ken Griffin kertoo, että sijoittajat alkavat nähdä kullan dollarin sijaan turvallisempana omaisuuseränä, ja miljardöörisijoittajan mielestä tämä kehitys on ”erittäin huolestuttavaa”. Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Griffin ei luovuttanut. Hän uudisti riskienhallinnan perusteellisesti, kiristiessä likviditeettipuskureita ja pienentäessä velkavipua. Vuonna 2009 rahasto nousi yli 60 prosenttia, ja vuoteen 2012 mennessä tappiota edeltävä arvo oli saavutettu. Toipuminen oli rahoitusmaailmassa lähes ennennäkemätön suoritus.

Kenties juuri vuosi 2008 muokkasi Citadelin nykyistä riskikulttuuria enemmän kuin mikään muu.

Yhtiön riskijohtaja Joanna Welsh on kuvannut lähestymistapaa niin, että Citadel tutkii tappioiden syitä mutta analysoi yhtä tarkasti myös sitä, miksi se tekee voittoa. Monissa organisaatioissa voitolliset positiot jäävät vaille vastaavaa kriittistä tarkastelua.

Kurinalaisuutta yhtenäisellä prosessilla

Finanssikriisin jälkeen Griffin organisoi sijoitustiimit entistä selkeämmin niin kutsuttuun podimalliin. Kukin neljästä kahdeksaan hengen tiimi toimii itsenäisen salkunhoitajan johdolla tietyllä mandaatilla, vaikkapa teknologiaosakkeissa tai terveydenhuollossa. Pääomaa allokoidaan parhaiten tuottaville tiimeille, ja tappiorajat ovat ehdottomat: rajan ylittänyt tiimi menettää mandaattinsa.

Citadelissa salkunhoitajia on suhteessa hallinnoimiin varoihin vähemmän kuin kilpailijoilla. Keskimääräinen salkku on noin 56 miljoonaa dollaria salkunhoitajaa kohden. Tästä seuraa, että Citadelin valitsemilla salkunhoitajilla on laajempi vastuu mutta myös suurempi paine tuottaa.

Toimintakulttuurissa on selvä ero muihin monistrategiarahastoihin.

Citadelissa on yhtenäinen prosessi, jota kaikki noudattavat. Tämä mahdollistaa keskitetyn riskienhallinnan mutta edellyttää salkunhoitajilta sopeutumista.

Organisaation sisäisestä osaamisputkesta kertoo, että lähes puolet Citadelin salkunhoitajista on aloittanut yhtiössä analyytikko- tai associate-tasolla.

Sääennustajia ja varastoitua maakaasua

Citadelin lippulaivarahasto Wellington jakautuu viiteen ydinstrategiaan: osakkeet, korkotuotteet, hyödykkeet, luottomarkkinat ja kvantitatiiviset strategiat. Vuonna 2024 kaikki viisi olivat voitollisia, mikä on harvinaista ja kertoo hajautuksen toimivuudesta.

Teknologiainvestoinnit ovat mittakaavaltaan omaa luokkaansa. Citadel palkkaa tohtorintutkinnon suorittaneita noin 60 eri tieteenalalta, ilmakehätieteistä tilastotieteisiin. Yhtiö käsittelee satoja petatavuja dataa.

Hyödykestrategia havainnollistaa Citadelin tapaa toimia kenties parhaiten. Yhtiön sisäinen sääennustusyksikkö työllistää ilmakehätieteilijöitä, jotka mallintavat sääilmiöitä lyhyistä myrskyistä kausittaisiin El Niño -vaikutuksiin. Tavoitteena on ennustaa maakaasun ja viljan hintaliikkeitä tarkemmin kuin kilpailijat.

Lisäksi Citadel toimii myös fyysisillä hyödykemarkkinoilla. Se on varastoinut maakaasua kesällä talvimyyntiä varten, vuokrannut öljytankkereita ja solminut hankintasopimuksia suoraan tuottajien kanssa.

Fyysinen markkinatuntemus tuottaa informaatioedun, jota pelkästään johdannaisilla kauppaa käyvät kilpailijat eivät voi jäljitellä.

Tämä on kaukana pelkästä algoritmisesta kaupankäynnistä. Citadelin strategiat yhdistävät fundamentaalista analyysia, harkinnanvaraista kaupankäyntiä ja systemaattisia kvantitatiivisia malleja. Kvantitatiivinen strategiaryhmä GQS voi rakentaa positioita satoihin instrumentteihin samanaikaisesti, kun fundamentaalianalyytikot muuttavat näkemystään vaikkapa inflaatiosta.

Yhtä keskeistä on se, mitä Citadel välttää. Welsh on todennut, ettei yhtiöllä ole mitään yksittäistä taikakeinoa, vaan menestys perustuu siihen, ettei liikaa pääomaa keskitetä yhteen alueeseen, omaisuusluokkaan, aikajänteeseen tai yksittäiseen arvopaperiin.

Vuonna 2024, jolloin monet kilpailijat kärsivät väärin ajoitetuista koronlaskuvedoista, Citadel vältti suurimmat sudenkuopat yksinkertaisesti siksi, ettei se ollut ylipainottanut yhtäkään makronäkemystä.

Tuoreimmat tuottoluvut

Vuonna 2024 Wellington-lippulaivarahasto tuotti 15,1 prosenttia, taktisen kaupankäynnin rahasto 22,3 prosenttia ja osakerahasto noin 18 prosenttia. Korkorahasto nousi 9,7 prosenttia. Vuoden lopussa yhtiö hallinnoi noin 66 miljardia dollaria.

Vuosi 2025 oli markkinaheilahtelujen ja kauppapoliittisten jännitteiden leimaama. Lippulaivarahasto tuotti 10,2 prosenttia. Taktisen kaupankäynnin rahasto nousi 18,6 prosenttia, osakerahasto 14,5 prosenttia ja globaali korkorahasto 9,4 prosenttia.

Huomionarvoista näissä luvuissa on tuottojen jakautuminen eri strategioiden välillä. Welsh kuvasi vuotta 2024 sellaiseksi, jossa ”metsä kukoisti” yksittäisten puiden sijaan. Se on merkki organisaatiosta, joka ei ole riippuvainen yhdestä voitokkaasta vedosta.

Vuodesta 2017 lähtien Citadel on palauttanut sijoittajilleen noin 25 miljardia dollaria voittoja.

Griffin hallinnoi pääoman kokoa aktiivisesti. Liian suuri varallisuusmassa syö tuottoja. Monille kilpailijoille varojen kasvattaminen on itseisarvo, koska se nostaa hallinnointipalkkioita. Griffin on toistuvasti valinnut toisin.

Markkinatakaajan kiistanalainen rooli

Griffinin imperiumiin kuuluu hedge-rahaston lisäksi vuonna 2002 perustettu Citadel Securities, yksi maailman suurimmista markkinatakaajista. Yhtiö käsittelee merkittävän osan yhdysvaltalaisten yksityissijoittajien osakekaupasta.

Markkinatakaaja on arvopaperimarkkinoiden toimija, joka on sitoutunut antamaan tietylle arvopaperille jatkuvasti sekä osto- että myyntihinnan ja käymään kauppaa näillä hinnoilla, jotta kaupankäynti ei katkea ja likviditeetti säilyy.

Käytännössä markkinatakaaja pitää ostojen ja myyntien hintaeron eli spreadin rajattuna ja ansaitsee tulonsa juuri tästä erotuksesta, samalla kantaen riskin arvopaperin hinnan liikkeistä omassa taseessaan

Citadel Securities nousi laajempaan julkisuuteen vuoden 2021 GameStop-episodissa, kun yksityissijoittajat suuntasivat kritiikkinsä markkinoiden rakenteisiin.

Griffin on kiistänyt väitteet epäasiallisesta toiminnasta, eivätkä viranomaistutkimukset johtaneet syytteisiin. Silti episodi jätti jälkensä yhtiön julkisuuskuvaan tavalla, jota ei voi sivuuttaa.

Hedgerahaston ja markkinatakaajan välinen suhde on herättänyt kysymyksiä alalla laajemminkin. Juridisesti yhtiöt ovat erillisiä, mutta kriitikot ovat pohtineet, tuottaako markkinatakaajan kaupankäyntidata informaatioetua sijoituspuolelle. Griffin on korostanut yhtiöiden erillisyyttä johdonmukaisesti.

Citadel Securitiesin toimitusjohtaja Peng Zhao on todennut, että termi ”HFT” eli suurtaajuuskaupankäynti syntyi alun perin nimenomaan Citadelissa. Nykyään Zhao pitää sitä pikemminkin perusvalmiutena kuin liiketoimintamallina.

Lausunto kertoo siitä, miten nopeasti markkinatakaajien teknologinen etumatka sulaa, kun kilpailijat omaksuvat samat menetelmät.

Monistrategiamallin tulevaisuus

Griffin itse lausui marraskuussa 2024 Oxfordin yliopistossa puhuessaan, että monistrategiarahastojen kasvubuumi on ohi. Pääomavirrat alalle ovat hänen mukaansa käytännössä pysähtyneet.

Samaan aikaan Goldman Sachs laski 53 monistrategiarahaston yhteenlaskettujen varojen pudonneen hieman vuoden 2023 tasosta.

Griffinin lausunto on sinänsä mielenkiintoinen, koska juuri hän hyötyy eniten markkinan keskittymisestä suurimmille toimijoille. Jos pienet kilpailijat karsitaan, Citadelin rekrytointiasema paranee ja tuottopotentiaali suurimmissa rahastoissa säilyy.

Citadelin koosta huolimatta sen suurin riski saattaa olla juuri menestys itsessään.

Yli 65 miljardin dollarin varallisuusmassalla tuottomahdollisuudet kapenevat väistämättä. Voittajia ovat tähän asti olleet ne harvat monistrategiarahastot, jotka ovat aktiivisesti palauttaneet pääomaa sijoittajilleen sen sijaan että olisivat kasvattaneet massaa palkkiotuottojen vuoksi.