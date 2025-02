Maailman suurin hedgerahasto tankkaa Teslaa

Teslan tuloskehitys on vastatuulessa, mutta yhtiöllä on suuria tulevaisuuden lupauksia. Maailman suurin hedgerahasto näyttää uskovan niihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan sijoituslegenda Ray Dalion perustama Bridgewater Associates, maailman suurin hedge-rahasto, on tehnyt merkittäviä muutoksia salkussaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Rahasto on kasvattanut omistustaan Teslassa samalla kun se on vähentänyt sijoituksiaan Nvidiassa.

Hedgerahasto on sijoitusrahasto, joka käyttää erilaisia sijoitusstrategioita tavoitteenaan tuottaa voittoa kaikissa markkinatilanteissa. Hedgerahastot eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista joustavuudellaan ja riskienhallintamenetelmillään.

Bridgewater Associates keskittyy makrotaloudellisiin sijoitusstrategioihin ja hallinnoi kymmeniä miljardeja dollareita institutionaalisten sijoittajien, kuten eläkerahastojen ja valtioiden varallisuusrahastojen, puolesta. Bridgewaterin lippulaivarahasto Pure Alpha pyrkii hyödyntämään talouden syklien ja globaalien markkinamuutosten mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Bridgewaterin viimeisimmät liikkeet tulivat ilmi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) jätetystä 13F-lomakkeesta.

Bridgewater osti lähes 394 000 Teslan osaketta nostaen kokonaisomistuksen yli 695 000 osakkeeseen, joiden arvo on nyt noin 120 miljoonaa dollaria. Samanaikaisesti Bridgewater vähensi Nvidia-omistustaan 44,3 prosentilla 1,1 miljoonaan osakkeeseen, joiden arvo on noin 617 miljoonaa dollaria.

Lisäksi rahasto kasvatti Microsoft-omistustaan yli 25 prosentilla 2,1 miljoonaan osakkeeseen, joiden arvo on lähes 800 miljoonaa dollaria ja lisäsi Apple-omistustaan 14,5 prosentilla 4,1 miljoonaan osakkeeseen, arvoltaan yli 780 miljoonaa dollaria.

13F-lomakkeet eivät kuitenkaan kerro rahaston sisällön tämän hetken tilannetta, vaan ne kertovat rahaston omistuksista viime vuosineljänneksen lopussa. Lomakkeet eivät myöskään paljasta lyhyeksi myytyjä positioita tai ulkomaisia omistuksia.

Teslan loka-joulukuu ei mennyt odotusten mukaan. Yhtiöllä on kuitenkin selvät suunnitelmat palata kasvuun. Hedgerahastolla näyttää löytyvän uskoa teknojätin käänteeseen.

Neljännellä neljänneksellä Tesla raportoi 25,7 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä jäi kohtuullisen selvästi analyytikoiden odottamasta 27,2 miljardista dollarista ja kasvoi vain kaksi prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden 2024 liikevaihto nousi prosentilla edellisvuodesta 97,7 miljardiin dollariin.

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,73 dollaria, mikä oli vähemmän kuin uutistoimisto Bloombergin keräämä Wall Streetin analyytikoiden konsensusennuste 0,75 dollaria.

Teslan mukaan sen liikevoittoa heikensivät tekoälyyn ja muihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvät kustannukset sekä nykyisten ajoneuvojen alhaisemmat keskimääräiset myyntihinnat.

Yhtiö on myös kohdannut kovenevaa kilpailua muun muassa Kiinassa ja Yhdysvalloissa, kun muut autovalmistajat ovat tuoneet markkinoille lisää sähköautomalleja.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on viime aikoina kehottanut sijoittajia keskittymään vähemmän nykyiseen liiketoimintaan ja enemmän autonomian ja robotiikan tulevaisuuteen. Yhtiön viime vuonna tekemät investoinnit tuotantoon, tekoälyyn ja robotiikkaan tulevat kantamaan hedelmää tulevaisuudessa, Musk lupailee.

Musk kertoi Teslan tulospuhelun avauspuheenvuorossa, että yhtiö aikoo käynnistää valvontavapaan Full Self-Driving -palvelun maksullisena Texasin Austinissa kesäkuussa.

”Meillä on jo Tesloja, jotka toimivat itsenäisesti Fremontin tehtaallamme, ja pian niitä on myös Texasin tehtaallamme”, Musk kertoo.

Musk myönsi tehneensä suuria lupauksia itseajavista autoista, jotka eivät ole toteutuneet vuosiin.

Tesla odottaa yhtiön palaavan kasvun tielle vuonna 2025, kun itseajavissa autoissa tapahtuu edistymistä ja uusia edullisempia ajoneuvoja tulee markkinoille. Yhtiö voisi mahdollisesti myös käynnistää uuden robottitaksi-hankkeen osissa Yhdysvaltoja.