SSAB löysi yllättävän valttikortin

Kuvaaja: Matti Immonen. Kuva: SSAB.

Yhdysvaltain teräsmarkkina on kiristynyt nopeasti. Donald Trumpin hallinnon tullit ovat painaneet tuontivolyymit alas, ja jakelijoiden varastot ehtyvät. Toimitusajat venyvät, ja paikalliset valssaajat ovat saaneet hinnoitteluunsa pelivaraa.

Teräksen hinta on toipunut viime syksyn notkahduksesta, ja tarjonnan niukkuus pitää nousupainetta yllä.

Euroopassa kiristys tulee toista kautta. EU:n teräksen tuontikiintiöt leikkautuvat selvästi heinäkuun alussa, ja markkina on jo alkanut hinnoitella tulevaa niukkuutta etukäteen. Vuoden alussa operatiiviseen vaiheeseen astunut hiilirajamekanismi CBAM tukee samaa suuntaa.

Hiilirajamekanismi CBAM on EU:n työkalu, jolla unionin ulkopuolelta tuotaville hiili-intensiivisille tuotteille asetetaan saman suuruinen päästömaksu kuin EU:n sisällä tuotetuille vastaaville tuotteille kohdistuu päästökaupan kautta. Tavoitteena on estää hiilivuoto eli tuotannon karkaaminen löysemmän ympäristösääntelyn maihin ja tasoittaa kilpailuasetelma eurooppalaisten tuottajien hyväksi.

Yhdysvaltain ja EU:n samanaikainen tuonnin tiukennus on harvinainen yhdistelmä. Se asettaa eurooppalaiset teräksentuottajat poikkeukselliseen asemaan, etenkin sellaiset, joilla on tuotantoa Atlantin molemmilla puolilla.

SSAB kuuluu juuri tähän pieneen joukkoon.

Pohjoismaisella yhtiöllä on terästehtaita Yhdysvalloissa sekä Suomessa ja Ruotsissa. Tullit eivät kohdistu sen omiin toimituksiin Yhdysvalloissa vaan päinvastoin avaavat sen paikallisille tehtaille hinnoitteluvaraa, jota tuonti aiemmin painoi kasaan.

Yhdysvalloissa kaava on suoraviivainen. Kun tuonti kuivuu ja jakelijoiden varastot ehtyvät, kotimaisilla valssaajilla on parempi neuvotteluasema.

Euroopassa lopputulos on samaa luokkaa, mutta keinot eroavat. Tuontikiintiöiden leikkaus puristaa tarjontaa määrällisin ottein heti heinäkuun alussa. CBAM puolestaan nostaa EU:n ulkopuolelta tulevan teräksen hiilikustannukset päästökaupan tasolle, vaikka varsinaiset CBAM-todistusten ostot ajoittuvat vasta vuodelle 2027. Markkina on alkanut hinnoitella molempien yhteisvaikutusta etukäteen.

Tulosraportti paljasti, missä etu syntyy

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus toi tuoretta näyttöä. SSAB:n liiketulos kohosi 2,2 miljardiin Ruotsin kruunuun vertailukauden 1,4 miljardista, ja tulos ylitti analyytikkojen 2,1 miljardin analyytikoiden konsensusennusteen.

Liikevaihto laski hitusen, 25,5 miljardista 25,3 miljardiin kruunuun, mutta ylitti analyytikkojen 24,2 miljardin odotuksen. Tulos siis parani, vaikka liikevaihto pieneni. Kannattavuus tonnia kohti nousi, volyymin kasvu ei ollut moottorina.

Tulosparannus tuli juuri niiltä divisioonilta, joilla parannuksen olisi pitänytkin näkyä. SSAB Europen liiketulos nousi 33 miljoonasta kruunusta 438 miljoonaan, ja SSAB Americasin tulos kasvoi 160 miljoonasta 573 miljoonaan.

Yhdysvaltain tullit ja Eurooppaan kohdistuvat tuontikiristykset avasivat hintapelivaraa, joka valui suoraan käyttökatteeseen.

Toimitusjohtaja Johnny Sjöström korosti raportissa edistyneiden teräslajien hyvää toimitustasoa. Premium-volyymin kasvattaminen on ollut yhtiön strategian keskeinen tavoite jo vuosia, ja näissä tuotteissa marginaalit liikkuvat vähemmän syklin tahdissa kuin standardituotteissa.

EU:n kauppatoimet saivat raportissa toimitusjohtajalta erillisen maininnan.

”SSAB odottaa, että nämä toimenpiteet parantavat kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Euroopan markkinoilla”, Sjöström sanoi. Yhtiö arvioi muutosten astuvan voimaan heinäkuun alussa.

Toisen vuosineljänneksen ohjeistus oli maltillinen. Yhtiö arvioi toimitusten pysyvän vakaina ja teräshintojen nousevan hieman, alle viiden prosentin verran. Rakenteellinen hintatuki näkyy täysimääräisesti todennäköisesti vasta toisella vuosipuoliskolla.

Geopolitiikka varjosti silti tunnelmaa. Sjöströmin mukaan ”Persianlahden sodan suorat vaikutukset SSAB:hen ovat olleet rajalliset”, mutta asiakkaiden varovaisuus on lisääntynyt useilla markkinoilla. Pitkittyvä konflikti voisi heikentää taloudellista aktiivisuutta tavalla, joka söisi suotuisan hintaympäristön hyödyt.

Pieni hinnannousu, suuri vipuvaikutus

Teräksenvalmistuksessa hinnannousut menevät poikkeuksellisen suoraan tulokseen. Kun valssauskapasiteetti pyörii, suuri osa kuluista juoksee volyymin tahdissa, ja jokainen lisäeuro tonnihinnasta valuu varsin suoraan käyttökatteeseen.

Hintamuutoksen prosenttilukema ei kerro tästä koko totuutta. Marginaalivaikutus on jyrkempi kuin pelkkä hintaprosentti antaisi olettaa, koska kiinteät kustannukset eivät jousta samaan tahtiin.

SSAB:n tuloskäyrä reagoikin tonnihinnan ja kapasiteetin täyttöasteen yhdistelmään herkemmin kuin liikevaihdon liike paljastaa. Kun kysyntä ja tarjonta kiristyvät yhtä aikaa kahdella suurella markkina-alueella, asetelma on poikkeuksellinen.

Asetelma erottaa SSAB:n kilpailijoistaan. Pelkästään Euroopassa toimiva kilpailija saa CBAM-tuen mutta ei tullien pelivaraa, ja Yhdysvalloissa yksinomaan tuottavalla on käänteinen ongelma. SSAB istuu molemmissa pöydissä.

Maantieteellinen jakautuma on yhtäkkiä etu eikä riski. Sama tuotantorakenne tulkittiin vielä muutama vuosi sitten kustannustaakaksi.

Erikoisteräkset toimivat omalla logiikallaan. Yhtiön premium-teräkset, kuten Hardox ja Strenx, hinnoitellaan tavanomaisen teräksen päälle. Kun standarditerästen hinta nousee, myös erikoisterästen absoluuttinen hintataso seuraa perässä, ja niiden vakaampi katerakenne pitää kannattavuuden tasaisempana yli syklin.

Kevätsuvanto ei muuta peruskuvaa

Lähikuukausina markkinassa nähdään silti todennäköisesti hengähdystauko. Jakelijat täyttävät varastojaan ennen tuontirajoitusten voimaantuloa, ja spot-hinnat saattavat polkea paikoillaan tai jopa hellittää väliaikaisesti. Suvantovaihe on tyypillinen sääntelymuutoksen kynnyksellä.

Pidemmän aikavälin suunta on kuitenkin selvä. Heinäkuun alussa voimaan astuva tuontikiintiöiden leikkaus on käännekohta, jonka jälkeen Euroopan tarjonta on rakenteellisesti tiukempaa. Yhdysvalloissa varastot eivät täydenny entiseen tahtiin niin kauan kuin tullit pysyvät voimassa.

Riskejä on muitakin kuin hintaheilunta. Yhdysvaltain tullipolitiikka on osoittautunut arvaamattomaksi, ja äkilliset poikkeukset voivat höylätä hintaikkunan kapeammaksi. Euroopassa hidastunut talouskasvu painaa rakentamisen ja autoteollisuuden kysyntää, ja korkeampi hinta kantaa vain niin pitkälle kuin loppukäyttäjä jaksaa maksaa.

Sijoittajan kannattaa katsoa, miten SSAB hinnoittelee kesän tilauskirjansa ja millaiselle tasolle kapasiteetin käyttöaste asettuu. Toisen vuosipuoliskon raportit kertovat, kääntyykö suotuisa asetelma myös numeroihin.