Berkshire Hathaway osti talonrakentajan – alan käännettä on odotettu vuosia

Toimialalla on vain vähän merkkejä paremmasta, mutta teolliset yritysostajat ovat aktivoituneet.

Berkshire Hathawayn uusi toimitusjohtaja Greg Abel ilmoitti ensimmäisestä suuresta yritysostosta viime viikolla. Aiemmin Warren Buffettin luotsaama sijoitusyhtiö ilmoitti ostavansa Taylor Morrisonin osakekannan 24 prosentin preemiolla.

Yritys on Yhdysvaltain kuudenneksi suurin talonrakentaja. Taylor Morrisonin liikevaihto oli hieman alle 8 miljardia dollaria ja se toimitti 13 000 omakotitaloa viime vuonna. Berkshire Hathaway maksaa yhtiöstä 6,8 miljardia dollaria.

Kauppahinta on vain alle kaksi prosenttia Berkshire Hathawayn yli 380 miljardin dollarin kassavaroista. Se omistaa entuudestaan Clayton Homesin, jonka se osti vuonna 2003. Yhtiö aikoo yhdistää talonrakennustoiminnot yhden katon alle, Abel visioi lehdistötiedotteessa.

Toimialalla on ainakin yksi laatuyhtiö

Yhdysvalloissa talonrakentaminen voi olla hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Yksi toimialan ihailluimmista yrityksistä on vuosikymmeniä ollut NVR. Yhtiön osake on tuottanut 60 300 prosenttia vuodesta 1993 laskettuna.

NVR on tunnettu omalaatuisesta pääomakevyestä toimintamallista, jota monet muut ovat koettaneet jäljitellä. Toisin kuin suurin osa muista talonrakentajista, NVR ei osta omalla taseellaan tonttimaata.

Berkshire Hathaway omistaa myös NVR:n ja Yhdysvaltain toiseksi suurimman talonrakentajan Lennarin osakkeita. Pörssikommentaattori Porter Stansberry kritisoi tuoretta yritysostoa. Sijoitusyhtiön olisi kannattanut sijoittaa alan parhaimpaan yhtiöön.

Suurin ero NVR:n ja Taylor Morrisonin välillä on tuotto liiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle. Stansberryn mukaan NVR on historiallisesti saavuttanut noin neljä kertaa korkeamman tuoton sijoitetulle pääomalle kuin Taylor Morrison. Niin ikään myös Clayton Homes tienaa alle kymmenen prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle, Stansberry laskee.

Pääomakevyen liiketoimintamallin ja velattoman taseen ansiosta NVR on ostanut takaisin omia osakkeitaan voimakkaasti. Se on tehnyt vain muutaman yritysoston pitkän historiansa aikana, ja harha-askeleet ovat näin jääneet tekemättä.

Teolliset ostajat ovat liikekannalla

Asuntorakentamisen käännettä on odotettu myös Yhdysvalloissa pitkään. Vuoden 2023 loppupuolella Salkunrakentaja kysyi, ostiko Berkshire Hathaway liian aikaisin asuntorakentajien osakkeita. Kokonaisuutena sektori on noin neljänneksen silloista tasoa korkeammalla. Nousun jälkeen talonrakentajia seuraava indeksi on ollut sivuttaisliikkeessä ilman selkeää trendiä viimeisen parin vuoden ajan.

Talonrakentajien odotukset tulevasta ovat yhä kielteiset, Wall Street Journal uutisoi toukokuussa. UBS:n arvion mukaan omakotitaloja on rakennettu noin seitsemän miljoonaa liian vähän. Tällä hetkellä uusia taloja valmistuu noin 1,5 miljoonaa vuodessa. Asuntorakentamista ahdistaa kohonnut korkotaso, kotitalouksien ostovoiman puute ja yleinen epävarmuus.

Sijoittajalla on useita eri mahdollisuuksia sijoittaa sektorille. Yhdysvaltoihin on listattu viitisentoista talonrakentajaa, mutta lukumäärä on hiljalleen pienentynyt.

Berkshire Hathaway ei ole ainoa, joka on nähnyt mahdollisuuden talonrakentajissa. Useat japanilaiset yhtiöt ovat ostaneet amerikkalaisia talonrakentajia. Sekisui House osti pari vuotta sitten pörssilistatun M.D.C. Holdingsin ja nousi yhdeksi maan suurimmaksi talonrakentajaksi usean aiemman yritysoston jäljiltä.

Sumitomo Forestry osti tämän vuoden alussa Tri Pointen 4,5 miljardilla dollarilla. Lisäksi Dream Finders Homes koetti ostaa Beazer Homesin toukokuussa 40 prosentin preemiolla siinä kuitenkaan onnistumatta.

Talonrakentajien lisäksi asuntomarkkinaan ja rakentamiseen voi sijoittaa myös epäsuorasti. Esimerkiksi QXO on mielenkiintoinen sarjaostaja, joka on ottanut tehtäväkseen konsolidoida sirpaloitunutta rakennustarvikkeiden jakelua. Yhdysvalloissa talot rakennetaan puusta. Metsämaata omistavat REIT-yhtiöt, Weyerhaeuser ja Rayonier, ovat siten mahdollisen käänteen hyötyjiä.

Invitation Homes on puolestaan parhaiten tuottanut REIT-yhtiö, joka omistaa ja vuokraa omakotitaloja 97 prosentin vuokrausasteella. Se voi hyötyä vielä pitkään asuntorakentamisen alakulosta.

Englannissa on edullisempaa

Osinkoa kaipaavalle arvosijoittajalle Iso-Britannian talonrakentajat voivat olla otollista metsästysmaata.

Lontooseen on listattu koko joukko kovia kokeneita osakkeita, jotka ovat kärsineet niin ikään muuttuneesta korkoympäristöstä, kustannusinflaatiosta ja kaavoituksen hitaudesta. Alirakentaminen on jatkunut myös Iso-Britanniassa pitkään. Englantilaiset osakkeet ovat muutaman pykälän amerikkalaisia edullisempia, kun katsotaan pelkästään arvostuskertoimia.

Barratt Redrow (BTRW) on Iso-Britannian suurin talonrakentaja kahden vuoden takaisen suurfuusion seurauksena. Persimmon (PSN), Taylor Wimpey (TW) ja Bellway (BWY) toimivat myös koko kuningaskunnan laajuudella. Berkeley Group (BKG), Vistry Group (VTY) ja Crest Nicholson (CRST) ovat pienempiä alueellisia rakentajia.

Englantilaisten talonrakentajien EV/EBITDA-kertoimen ja osinkotuoton kehitys.

Samaan tapaan Lontoon pörssistä löytyy useampi välillisesti mutta voimakkaasti rakentamisesta riippuvainen yhtiö. Travis Perkins on yksi Iso-Britannian suurimpia rakennustarvikekauppiaita, joka palvelee ammattilaisia 1400 myymälällä.

Travis Perkinsille toimittavat tiiltä Ibstock ja Forterra. Tiiltä ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja, ja Iso-Britannian markkina on vuosien saatossa keskittynyt vain muutaman yrityksen käsiin. Atlantin toisella puolella Berkshire Hathawayn portfolioon lukeutuu Acme Brick.

Howden Joinery on puolestaan keskittynyt toimittamaan keittiöitä ja kaapistoja ammattirakentajille. Vastikään tehdyllä yritysostolla se on laajentumassa kuluttajille suuntautuvaan keittiöiden verkkokauppaan. Howden Joinery on ollut historiallisesti erittäin kannattava noin viidentoista prosentin keskimääräisellä liikevoittomarginaalilla.