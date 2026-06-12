NoHo Partners valittiin jättiareenan kumppaniksi – ”erittäin kannattava ja kehittyvä markkina”

Ravintolakonserni NoHo Partners on valittu Vantaan Kivistöön rakennettavan Arena 3.3:n ravintolakumppaniksi. Yli 20 000 katsojan sisäkapasiteettiin yltävä areena tähtää maailmanluokan konserttien sekä viihde- ja urheilutapahtumien pääareenaksi Suomessa.

Aikataulu on kunnianhimoinen. Areenan arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2028, jolloin ensimmäiset tapahtumat voitaisiin järjestää vuoden 2029 alussa.

”NoHo Partnersilla on kattava kokemus Suomen suurimmista tapahtuma-areenoista, ja suuret yleisötapahtumat ovat ravintolaliiketoiminnalle erittäin kannattava ja kehittyvä markkina”, toimitusjohtaja Jarno Suominen sanoo tiedotteessa.

Areenan ravintolakonseptien suunnittelu on yhtiön mukaan jo käynnissä. Tavoitteena on kytkeä ruoka- ja juomatarjonta entistä tiiviimmin osaksi koko tapahtumakokemusta.

Uusi aluevaltaus Kivistö ei NoHolle ole.

Yhtiön tapahtumaverkostoon kuuluvat ennestään muun muassa Tampereen Nokia-areena, Helsingin Messukeskus, Wanha Satama ja Tampere-talo, ja Suomisen mukaan kumppanuus vahvistaa nimenomaan elämysareenoiden portfoliota.

Kumppanuuden taloudellisia ehtoja tai sopimuksen kestoa tiedotteessa ei avata.

Kehäradan varteen nousee 200 miljoonan euron kompleksi

Arena 3.3 on noin 200 miljoonan euron rakennushanke, johon kuuluu monitoimiareenan lisäksi 310 huoneen kongressihotelli ja tuhannen auton pysäköintilaitos. Konserteissa katsomoon mahtuu yli 21 000 ja urheilutapahtumissa 17 000 katsojaa.

Sijainti on hankkeen keskeinen valtti. Areena rakennetaan aivan Kivistön juna-aseman viereen Kehäradan varteen, mistä matka taittuu Helsingin päärautatieasemalta 24 minuutissa ja lentoasemalta kuudessa minuutissa.

Pitkään valmisteltu hanke on edennyt viime kuukausina vauhdilla. Kiinteistökaupan esisopimus ja maanvuokrasopimus Vantaan kaupungin kanssa allekirjoitettiin marraskuussa 2025, rakennuslupa jätettiin keväällä 2026, ja pääurakoitsijaksi valittu Fira kutsuu areenaa historiansa suurimmaksi hankkeeksi.

Kesäkuussa julkistettiin myös rahoitusratkaisu, jossa vähemmistöosakkaaksi tulee kansainvälinen sijoittaja EPower Capital ja pääomistus säilyy hankejohtaja Pepe Perkiön mukaan suomalaisilla perheyhtiöillä ja henkilöomistajilla.

Areena tulee olemaan Suomen suurin ja Pohjoismaiden kolmanneksi suurimmaksi sisätapahtuma-areena, joten ylivoima syntyy vasta, kun hotelli ja oheistilat lasketaan mukaan.

Areenat istuvat kannattavan kasvun kaavaan

Vuonna 1996 perustettu NoHo Partners listautui vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Helsingin pörssiin. Nykyisin konsernin taustalla on noin 300 ravintolaa, baaria ja yökerhoa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, ja sen liikevaihto oli viime vuonna noin 360 miljoonaa euroa.

Kasvun moottoreina ovat toimineet yritysostot ja partnerimalli, jossa konserni omistaa ravintolat yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

Strategiakaudella 2025–2027 yhtiö tavoittelee Suomen liiketoiminnassa noin 350 miljoonan euron liikevaihtoa nykyisellä liikevoittomarginaalilla, kansainvälisessä liiketoiminnassa kannattavaa kasvua sekä vuosittain kasvavaa osinkoa. Velkaantuneisuus on tarkoitus painaa noin kahteen suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen.

Tähän kehikkoon suurareenoiden tapahtumamyynti sopii hyvin, sillä volyymit ovat suuria ja kysyntä kasvussa.

Suominen itse tuntee talon perin pohjin. Hän on työskennellyt konsernissa ja sen edeltäjässä Restamaxissa vuodesta 2005 ja nousi toimitusjohtajaksi syyskuussa 2024, kun edeltäjä Aku Vikström siirtyi Orkla Foodsin johtoon.

Kivistön kupeessa kilpailuasetelma voi tosin vielä tiivistyä. Vajaan kuuden kilometrin päähän suunnitellaan toista areenakokonaisuutta, Aviapolis Liveä, joskin hankkeiden vetäjät vakuuttavat, etteivät ne kilpaile keskenään.