SSAB ja saksalainen puolustus- ja teknologiayritys Rheinmetall ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen toimituksista.

SSAB ja puolustusjätti Rheinmetall yhteistyöhön – ”merkittävä virstanpylväs”

Kuva: SSAB.

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs, SSAB kertoo torstaina julkaisemassa tiedotteessaan. Rheinmetallista tulee ensimmäinen puolustusvälinevalmistaja, joka ottaa käyttöön vähähiilidioksidisen teräksen tuotannossaan – raivaten tietä uuden sukupolven kestävälle tuotekehitykselle.

Rheinmetall on johtava globaali järjestelmätoimittaja puolustussektorilla ja keskeinen innovaattori siviiliteknologioissa. Yhteistyö alkaa SSAB Zero -teräksen toimituksilla, joiden määrät kasvavat ajan myötä. Tulevat toimitukset sisältävät myös SSAB Fossil-free -terästä,.

”Tämä on erinomainen uutinen ja vahva signaali molemmilta yhtiöiltä. Olemme yhdessä sitoutuneet vastaamaan sekä tuottajien että asiakkaiden CO₂-päästövähennystarpeisiin,” sanoo Per Elfgren, SSAB Special Steels -divisioonan johtaja.

SSAB aikoo mullistaa teräksenvalmistuksen kahdella ainutlaatuisella vähähiilidioksidisella teräksellä.

SSAB Zero on ensimmäinen kaupallinen teräs laatuaan. Käyttämällä kierrätysterästä ja fossiilivapaata energiaa, fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat käytännössä nolla – suorituskyvystä tai laadusta tinkimättä.

Zero vähentää teräksen hiilidioksidipäästöekvivalentteja yhtiön mukaan 77 prosenttia verrattuna SSAB:n masuunivalmisteiseen, kuumavalssattuun teräkseen.

Vuonna 2021 SSAB tuotti maailman ensimmäiset erät fossiilivapaata terästä teknologian toimivuuden osoittamiseksi HYBRIT-teknologiaa hyödyntäen. Tässä teräksenvalmistusteknologia käytetään vetypelkistettyä rautasientä, joka poistaa hiilidioksidipäästöjen ensisijaisen lähteen – ja sivutuotteena syntyy hiilidioksidin sijasta vettä. Sen jälkeen useita pilottitoimituksia on tehty valituille kumppaneille eri toimialoilla.

SSAB käyttää Zeroa ikään kuin välivaiheena kohti täysin fossiilivapaata malmipohjaista terästä: se rakentaa brändiä ja asiakassuhteita vähäpäästöisiin ratkaisuihin jo nyt, kasvattaa Zero-volyymeja asteittain.

Yhtiö asemoituu vihreän siirtymän premium-toimittajaksi, jolla on jatkossa kaksi rinnakkaista, fossiilisia päästöjä välttävää tuotepolkua – kierrätysraaka-aineeseen nojaava Zero ja malmipohjainen Fossil‑free.

SSAB:n tiedotteen julkaisun jälkeen teräsyhtiön osake kirmaisi 4,3 prosentin nousuun torstaina.