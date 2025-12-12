Analyytikko näkee ostopaikan Rheinmetallissa – sota- ja rauhapuheet heiluttavat puolustusalaa

Saksan aseteollisuuden jätti Rheinmetall AG sai torstaina nostetta, kun yhdysvaltalainen varainhoito- ja sijoituspalvelutalo Bernstein nosti yhtiön suosituksen tasolle lisää.

Saksalaisyhtiön kurssilasku, joka on lähes 20 prosenttia syyskuun huipuista, on analyytikko Adrien Rabierin mukaan painanut osakkeen arvostuksen “poikkeuksellisen yhtiön normaaliluokkaan”.

Rheinmetall nykyisin yksi Euroopan merkittävimmistä ase- ja puolustusjärjestelmien toimittajista.

Yhtiö perustettiin vuonna 1889, ja se on kasvanut perinteisestä ammus- ja tykistövalmistajasta monialaiseksi puolustusteknologiayhtiöksi, jonka pääkonttori sijaitsee Düsseldorfissa. Nykyinen liiketoiminta kattaa muun muassa panssaroidut ajoneuvot, tykistön ja ammukset, ilmatorjuntajärjestelmät, elektronisen sodankäynnin ratkaisut sekä erilaiset digitaaliset taistelukenttä- ja sensori­järjestelmät, minkä vuoksi yhtiö nähdään yhtenä keskeisenä hyötyjänä Euroopan kasvavasta puolustusbudjettien tasosta.

Bernstein korotti Rheinmetallin tavoitehinnan 2 050 euroon aiemmasta 1 980 eurosta ja näkee yhtiön riskituottosuhteen selvästi parantuneen. Rabierin mukaan markkina on alkanut hinnoitella sisään rauhan mahdollisuutta Ukrainassa, vaikka yhtiön tilauskanta ja kasvunäkymät pysyvät vahvoina.

Saksa rakentaa uudelleen sotavoimiaan

Eurooppalaiset puolustusyhtiöt ovat viime viikkoina joutuneet sijoittajien armoille, kun keskustelut mahdollisesta tulitauosta Ukrainassa ovat kiihtyneet.

Stoxx Europe Aerospace & Defense -indeksi on laskenut huipustaan lähes 10 prosenttia, ja erityisesti Rheinmetall on ollut myyntiaaltojen keskiössä.

Rheinmetallin kahdentoista kuukauden nousu on silti ollut hurja. Yhtiön osake on yhä lähes 160 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kasvua on vauhdittanut ennen kaikkea Euroopan historiallisen laaja puolustusteollisuuden elvytys, jossa Saksa kantaa pääroolia.

Rheinmetallin pitkän aikavälin näkymät nojaavat ennen kaikkea Saksan massiiviseen uudelleenvarustautumisohjelmaan.

Rheinmetallin osakekurssi ja osakekohtainen tulos vuosineljänneksittäin.

Berliini on luvannut käyttää seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä 377 miljardia euroa puolustusvoimiensa modernisointiin. Vuodelle 2026 budjetoitu sotilasmeno, 108,2 miljardia euroa, kasvaa yli 20 miljardilla vuodesta 2025.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on luvannut, että maa tulee rakentamaan “Euroopan vahvimman armeijan”. Rheinmetall on käytännössä tämän ohjelman keskiössä, sillä yhtiö toimittaa muun muassa Leopard-panssarivaunuja, tykistöjärjestelmiä ja ammuksia sekä Ukrainaan että Naton itäiseen rintamaan.

Rauha ei pysäytä varustelua

Bernstein arvioi Rheinmetallin myynnin nousevan 42 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä, vaikka yhtiö itse tähtää 50 miljardiin. Operatiivinen kate on analyytikoiden mallissa 18,5 prosenttia, hieman alle yhtiön yli 20 prosentin tavoitteensa.

Silti skenaariot painottuvat ylöspäin: laskusuhdanteessa Rabier näkee viiden prosentin pudotusriskin, mutta nousuvaraa jopa 50 prosenttia parhaassa tapauksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Armin Papperger totesi hiljattain saksalaislehti Handelsblattille, että rauhansopimus Ukrainassa ei muuttaisi kysyntänäkymiä merkittävästi.

Hänen mukaansa Eurooppa on astunut “pitkän uudelleenaseistautumisen aikakauteen”, kun maat paikkaavat vuosikymmenien vajaaksi jääneitä investointeja omaan turvaansa.

Tämä näkemys kuvastaa laajempaa trendiä, jossa puolustusyhtiöiden liikevaihdot kasvavat jo useissa Euroopan maissa kaksinumeroisin prosentein, ja tilauskirjat ulottuvat pitkälle 2030-luvulle.

Poliittisen epävarmuuden ja geopoliittisen kilpailun aikakaudella turvallisuudesta on tullut Euroopan uusi investointiteema – ja Rheinmetall sen keskeisin voittaja.