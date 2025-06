Sijoittajat innostuivat uudesta megatrendistä – kolme yhtiötä suosiossa

Puolustusteollisuuden osakkeisiin kohdistuu nyt poikkeuksellisen kova kiinnostus. Syykin on selvä.

Yhdysvaltojen aloittama kauppasota on heiluttanut sijoitusmarkkinoita viime kuukausien aikana. Yksi kauppasodan merkittävimmistä vaikutuksista on sijoitusrahan virtaaminen Eurooppaan. Danske Bankin senioristrategin Tuukka Kemppaisen mukaan myös Danske Bankin suomalaiset asiakkaat ovat suosineet nyt erityisesti eurooppalaisia rahastoja ja ETF:iä.

”Euroopan osakemarkkinoiden alkuvuosi on ollut vahva. Eurooppaa ovat tukeneet muun muassa toiveet Saksan talouskasvun vauhdittumisesta, investoinnit puolustusteollisuuteen ja Euroopan keskuspankin koronlaskut”, Kemppainen toteaa.

”Vihdoin Eurooppa on sijoitusmaailman kuuma piste”, hän kiteyttää.

Kemppaisen mukaan Yhdysvaltoihin sijoitetaan edelleen varsin aktiivisesti kauppasodasta huolimatta. Tammi-toukokuussa Danske Bankin suomalaisasiakkaiden kolme suosituinta Yhdysvaltoihin listattua osaketta olivat Taiwan Semiconductor Manufactoring, Alphabet ja Berkshire Hathaway. Nettomyydyimpien listalta löytyvät Palantir, Nvidia ja Tesla.

Kemppaisen mukaan Elon Musk ulostulot näkyvät mahdollisesti autojen ja osakkeiden myyntimäärissä. Nvidian kohdalla puolestaan mahdollisesti kiinalaisen tekoälyn kehittyminen näkyy myyntimäärissä.

”Nvidian kurssi tosin on toipunut sekä alkuvuoden niin kutsutusta Deepseek-shokista että huhtikuun alun tulliromahduksesta.”

Palantir on kohdannut kritiikkiä toimintatavoistaan, mutta toisaalta yhtiön osake on noussut alkuvuonna reippaasti, Kemppainen analysoi.

Netto-ostetuimpien Suomi-yhtiöiden kärjen muodostavat Neste, Mandatum ja Nokian Renkaat. Kemppaisen mukaan Nesteen ja Nokian Renkaiden kohdalla viime vuosien kurssikehitys on ollut murheellista katsottavaa, mutta sijoittajien usko ei ostojen perusteella ole vielä mennyt.

”Aika näyttää, onko ostettu putoavia puukkoja vai tehty onnistunutta pohjaongintaa.”

Puolustusteollisuus muuttunut trendistä megatrendiksi sijoitusmaailmassa, mikä näkyy etenkin Saksaan listattujen yhtiöiden suosiossa. Netto-ostetuimpien yhtiöiden joukossa on nimiä kuten Rheinmetall, Renk Group ja Bae Systems, jotka ovat puolustusteknologian valmistajia tai linkittivät voimakkaasti alaan.

”Puolustusteollisuus on sijoittajien silmissä jo megatrendi. Yhdysvallat on pyytänyt Eurooppaa ottamaan vastuuta puolustuksestaan ainakin 15 vuotta. Nyt puolustusinvestointien vauhdittaminen näkyy erityisesti saksalaisyhtiöiden nousukiidossa ja sijoittajien suosiossa. Lisääntyneet puolustusinvestoinnit kiinnostavat selvästi myös suomalaisia sijoittajia”, Kemppainen tuumaa.

Rheinmetall on puolustusteollisuuden jättiläinen

Saksalainen puolustusteollisuuden jätti Rheinmetall AG on noussut todelliseksi kurssikomeetaksi. Yhtiön osakekurssi on ampaissut jo yli 190 prosentin nousuun tänä vuonna Euroopan asevarustelun kiihtyessä ja geopoliittisen epävarmuuden lisätessä sotilaallisten varusteiden kysyntää ennennäkemättömällä tavalla.

Vuonna 1889 perustettu ja Düsseldorfiin pääkonttorinsa sijoittanut Rheinmetall on kehittynyt perinteisestä teräs- ja ammusvalmistajasta yhdeksi maailman edistyneimmistä puolustusteknologiayhtiöistä. Nykyään yhtiön tuotevalikoima kattaa panssaroidut ajoneuvot, tykistön, ilmatorjuntajärjestelmät, elektronisen sodankäynnin sekä digitaaliset taistelukenttäratkaisut.

Yli 30 000 työntekijällään ja toiminnallaan yli 30 maassa Rheinmetall on noussut Euroopan puolustusteollisuuden tukipilariksi ja tärkeäksi toimittajaksi NATO:lle sekä liittolaismaille.

Yhtiön muuntautuminen puhtaasti puolustusteknologiayhtiöksi on kiihtynyt viime vuosina, ja puolustus muodostaa nyt noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Siviiliautoteollisuus, joka aiemmin oli merkittävä osa Rheinmetallin liiketoimintaa, on jäänyt taka-alalle yhtiön keskittäessä voimansa sotilasteknologiaan ja innovaatioihin.

Tämä strateginen muutos on asettanut Rheinmetallin optimaaliseen asemaan hyötymään maailmanlaajuisen puolustusmenojen kasvusta, erityisesti Euroopassa.

Renk Group tarjoaa kriittisiä ratkaisuja ajoneuvoihin, laivoihin ja koneisiin

Renk Group on saksalainen, maailmanlaajuisesti toimiva voimansiirto- ja propulsioteknologian johtava valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Augsburgissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1873 Johann Julius Renkin toimesta, ja se on kasvanut vuosikymmenten aikana yhdeksi alan merkittävimmistä toimijoista, erityisesti korkean vaatimustason ja kriittisten sovellusten parissa.

Renk kehittää ja valmistaa järjestelmiä, jotka siirtävät suuria voimia ja vääntömomentteja ajoneuvoihin, laivoihin ja teollisuuden koneisiin. Yhtiön tuotteisiin kuuluvat vaihteistot, moottorit, hybridivoimansiirtojärjestelmät, jousitusjärjestelmät, liukulaakerit, kytkimet ja testausjärjestelmät.

Renkin liiketoiminta on jaettu kolmeen pääsegmenttiin: Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) ja Slide Bearings. VMS-segmentti keskittyy erityisesti tela-ajoneuvojen, kuten taistelupanssarivaunujen ja rynnäkkövaunujen vaihteistoihin, moottoreihin, jousituksiin ja sähköisiin komponentteihin.

Yhtiö toimittaa teknologiaa noin 70 maavoimille maailmanlaajuisesti, painottuen erityisesti EU- ja NATO-maihin. Marine & Industry -segmentissä Renk valmistaa vaihteisto- ja kytkinratkaisuja merivoimille, kaupalliselle merenkululle ja teollisuuteen. Slide Bearings -segmentti puolestaan tarjoaa sähkö- ja hydrodynaamisia liukulaakereita muun muassa sähkömoottoreihin.

Yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat puolustus-, energia- ja teollisuussektorin toimijat, jotka arvostavat Renk Groupin tuotteiden suorituskykyä ja kestävyyttä vaativissa olosuhteissa.

Renkillä on vahva asema erityisesti puolustusteknologiassa: yli 70 asevoimaa maailmanlaajuisesti käyttää yhtiön järjestelmiä. Renk on myös aktiivisesti mukana uusiutuvan energian, vedyn ja sähköistymisen kasvumarkkinoilla.

Renkillä on tuotantolaitoksia Saksassa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Intiassa sekä laaja verkosto teknisen tuen ja huollon yksiköitä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 1,14 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 000.

Renk on listattu Frankfurtin pörssissä ja sen markkina-arvo on lähes 7 miljardia euroa. Yhtiö on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostoin laajentaen kilpailukykyään ja maantieteellistä kattavuuttaan.

BAE Systems tarjoaa ison kirjon ratkaisuja puolustusteollisuudelle

BAE Systems on brittiläinen monikansallinen ilmailu-, puolustus- ja tietoturvayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa. Se on Euroopan suurin puolustusalan urakoitsija ja yksi maailman suurimmista alan toimijoista liikevaihdolla mitattuna.

Yhtiö syntyi vuonna 1999, kun British Aerospace ja Marconi Electronic Systems yhdistyivät. BAE Systemsin historia ulottuu kuitenkin paljon kauemmas, sillä se on muodostunut lukuisten tunnetuimpien brittiläisten lentokone-, laivanrakennus-, panssariajoneuvo- ja puolustuselektroniikkayritysten fuusioista ja yritysostoista.

BAE Systems toimii maailmanlaajuisesti ja sen suurimmat markkina-alueet ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Australia. Yhtiöllä on merkittävä asema myös Kanadassa, Japanissa, Intiassa, Turkissa, Qatarissa, Omanissa ja Ruotsissa. Yhdysvalloissa sen tytäryhtiö BAE Systems Inc. on yksi kuudesta suurimmasta puolustusalan toimittajasta maan puolustusministeriölle. Yhtiö työllistää noin 100 000 ihmistä yli 40 maassa.

BAE Systemsin liiketoiminta kattaa laajasti puolustus-, ilmailu- ja turvallisuusratkaisut. Se kehittää, suunnittelee, valmistaa ja tukee tuotteita ja järjestelmiä, jotka parantavat sotilaallisia valmiuksia, suojaavat kansallista turvallisuutta ja turvaavat kriittistä tietoa sekä infrastruktuuria.

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa sotilaslentokoneet, laivat, sukellusveneet, taisteluajoneuvot, asejärjestelmät ja elektroniikka sekä kyber- ja verkostoturvallisuusratkaisut. BAE Systems palvelee sekä sotilas-, tiedustelu- että siviiliasiakkaita ja tarjoaa ratkaisuja ilmaan, maalle, merelle, avaruuteen ja kyberympäristöön.

Yhtiön organisaatio jakautuu viiteen pääsegmenttiin: Electronic Systems, Platforms & Services, Air, Maritime sekä Cyber & Intelligence. Näiden kautta BAE Systems tarjoaa muun muassa elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, navigaatio- ja sensoriratkaisuja, ohjuksenohjausjärjestelmiä, taisteluajoneuvoja, laivojen huoltoa ja korjausta, tulevaisuuden hävittäjähankkeita sekä kansallisen turvallisuuden kyberpalveluja.

BAE Systems on listattu Lontoon pörssissä ja sen toimitusjohtajana toimii Charles Woodburn.

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Neste Oyj Nokia Oyj (FI) Mandatum Oyj Fortum Oyj Nokian Renkaat Oyj Orion Oyj B UPM-Kymmene Oyj SAMPO OYJ A Outokumpu Oyj Nordea Bank Abp (FI) EUR Huhtamäki Oyj Telia Company AB(FI) TietoEVRY Corporation SSAB AB B (FI) Stora Enso Oyj R Metso Oyj Metsä Board Oyj B Valmet Oyj Wärtsilä Oyj Konecranes Oyj Ostetuimmat ja myydyimmät suomalaiset osakkeet. Danske Bankin asiakkaiden verkko- tai mobiilipankissa tekemät kaupat, euromääräinen järjestys.