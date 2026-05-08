Kovat kasvuluvut Suomen teollisuudesta – ”Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään”

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 2,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3 prosenttia verrattuna vuoden 2025 maaliskuuhun.

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa edellisestä kuukaudesta lähes kaikilla kuviossa tarkastelluista päätoimialoista.

Kasvu oli voimakkainta toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta sekä kemianteollisuus Metsäteollisuudessa tuotanto kasvoi 6,3 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 1,6 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 1,0 rposenttia verrattuna helmikuuhun. Myös metalliteollisuudessa tuotanto kasvoi hieman, 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Teollisuustuotanto laski maaliskuussa ainoastaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, jossa tuotantoa oli 2,8 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa 5,6 prosenttia vuoden 2025 maaliskuusta.

Myös jatko näyttää hyvältä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 7,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo oli 1,5 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Yritykset saivat maaliskuussa 2026 uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Eniten kasvua oli kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 37,5 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo oli 7,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla uudet tilaukset vähenivät 1,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen kommentoi teollisuuden ja muiden päätoimialojen kehitystä viestipalvelu X:ssä.

”Suomen taloudessa tapahtui käänne viime syksynä. Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään”, Kostiainen toteaa.

— Juho Kostiainen (@JuhoKostiainen) May 8, 2026

Myös vientilukemat antavat toivoa käänteestä.

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 7,4 miljardia euroa maaliskuussa. Viennin volyymi kasvoi 6,7 prosenttia, ja vientihinnat nousivat 6,8 prosenttia verrattuna vuoden 2025 maaliskuuhun.

Viennin arvo oli 13,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Tuonnin volyymi kasvoi 5,5 prosenttia maaliskuussa, ja tuontihinnat nousivat 2,0 prosenttia vuoden 2025 vastaavasta ajankohdasta. Tuonnin arvo nousi 7,2 prosenttia ja oli 7,1 miljardia euroa.

Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 5,2 prosenttia, ja tuonnin arvo kasvoi 6,3 prosenttia vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-maaliskuun viennin volyymin keskiarvon vuosimuutos oli +0,4 prosenttia. Tuonnin volyymin vastaava muutos oli +6,6 prosenttia.

Kauppatase oli maaliskuussa 250 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-maaliskuussa alijäämää kertyi 905 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 maaliskuussa kauppatase oli 155 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-maaliskuussa 670 miljoonaa euroa alijäämäinen.