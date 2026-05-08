Dark Mode Light Mode

Uutiskirjeemme on uudistunut! Tilaa sähköpostiisi

Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Kiina kasvattaa kultavarantojaan 18. kuukautta peräkkäin – keskuspankit irtautuvat hiljaa dollarista
Kovat kasvuluvut Suomen teollisuudesta – ”Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään”

Kovat kasvuluvut Suomen teollisuudesta – ”Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään”

Teollisuuden tuoreet makroluvut olivat maaliskuussa odottamattoman hyviä.
8.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
teollisuus tuotanto tehdas teollisuus tuotanto tehdas
teollisuus tuotanto tehdas

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 2,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 7,3 prosenttia verrattuna vuoden 2025 maaliskuuhun.

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa edellisestä kuukaudesta lähes kaikilla kuviossa tarkastelluista päätoimialoista.

Kasvu oli voimakkainta toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta sekä kemianteollisuus Metsäteollisuudessa tuotanto kasvoi 6,3 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 1,6 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 1,0 rposenttia verrattuna helmikuuhun. Myös metalliteollisuudessa tuotanto kasvoi hieman, 0,5 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Teollisuustuotanto laski maaliskuussa ainoastaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, jossa tuotantoa oli 2,8 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa 5,6 prosenttia vuoden 2025 maaliskuusta.

Myös jatko näyttää hyvältä, sillä teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 7,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo oli 1,5 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Yritykset saivat maaliskuussa 2026 uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Eniten kasvua oli kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 37,5 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo oli 7,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla uudet tilaukset vähenivät 1,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen kommentoi teollisuuden ja muiden päätoimialojen kehitystä viestipalvelu X:ssä.

”Suomen taloudessa tapahtui käänne viime syksynä. Pitäkää tuolista kiinni, nyt mennään”, Kostiainen toteaa.

Myös vientilukemat antavat toivoa käänteestä.

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan 7,4 miljardia euroa maaliskuussa. Viennin volyymi kasvoi 6,7 prosenttia, ja vientihinnat nousivat 6,8 prosenttia verrattuna vuoden 2025 maaliskuuhun.

Viennin arvo oli 13,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Tuonnin volyymi kasvoi 5,5 prosenttia maaliskuussa, ja tuontihinnat nousivat 2,0 prosenttia vuoden 2025 vastaavasta ajankohdasta. Tuonnin arvo nousi 7,2 prosenttia ja oli 7,1 miljardia euroa.

Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 5,2 prosenttia, ja tuonnin arvo kasvoi 6,3 prosenttia vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi-maaliskuun viennin volyymin keskiarvon vuosimuutos oli +0,4 prosenttia. Tuonnin volyymin vastaava muutos oli +6,6 prosenttia.

Kauppatase oli maaliskuussa 250 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-maaliskuussa alijäämää kertyi 905 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 maaliskuussa kauppatase oli 155 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-maaliskuussa 670 miljoonaa euroa alijäämäinen.

8.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä

Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kvarn X banneri
Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot