Suomen tavaraviennin arvo laski marraskuussa

Kuva: Hannu Angervuo.

Suomen tavaraviennin arvo oli ennakkotilaston mukaan 6,0 miljardia euroa marraskuussa. Viennin volyymi kasvoi 1,4 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 2,7 prosenttia verrattuna vuoden 2024 marraskuuhun.

Viennin arvo oli 1,8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tuonnin volyymi kasvoi marraskuussa 5,6 prosenttia, ja tuontihinnat laskivat 0,4 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta Tuonnin arvo nousi 2,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,3 miljardia euroa.

Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu viennin arvo nousi 3,3 prosenttia, ja tuonnin arvo nousi 0,3 prosenttia vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kauppatase oli marraskuussa 295 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa alijäämää kertyi 540 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 marraskuussa kauppatase oli viisi miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-marraskuussa kauppatase oli 2,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Marraskuussa paperimassan eli sellun viennin arvo laski 37 prosenttia vuoden 2024 marraskuusta, ja paperin, kartongin ja pahvin viennin arvo laski prosentin. Puutavaran viennin nousi kolme prosenttia.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin kasvoi seitsemän prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden viennin arvo kolme prosenttia.

Energiatuotteiden viennin arvo nousi myös kolme prosenttia, mutta raudan ja teräksen viennin arvo laski kaksi prosenttia. Farmaseuttisten tuotteiden vienti laski kolme prosenttia edellisen vuoden marraskuusta.

Energiatuotteiden tuonnin arvo väheni 18 prosenttia marraskuussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 41 prosenttia, mutta sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia. Malmien tuonnin arvo kasvoi 18 prosenttia. Kuljetusvälineiden tuonnin arvo laski 13 prosenttia.

Viennin arvo EU-maihin laski marraskuussa ennakkotietojen mukaan 4,0 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolisiin maihin nousi 1,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Viennin volyymi EU-maihin laski 4,6 prosenttia, mutta nousi ulkokaupan maihin 6,4 prosenttia.

Tammi-marraskuussa 2025 viennin yhteenlaskettu arvo EU-maihin nousi 0,7 prosenttia ja viennin volyymin 12 kuukauden liukuvan keskiarvo 1,4 prosenttia. Ulkokaupan viennin arvo nousi 6,9 prosenttia ja viennin volyymin 12 kuukauden liukuvan keskiarvo nousi 5,9 prosenttia.

Marraskuussa viennin arvo Ruotsiin laski 1,4 prosenttia, mutta nousi Saksaan 0,5 prosenttia. Vienti Kiinaan laski 21,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 23,1 prosenttia.

