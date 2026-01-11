Tilastot näyttävät orastavia merkkejä talouden käänteestä

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 marraskuussa 4,1 prosenttia vuoden 2024 marraskuusta.

Työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa voimakkaimmin kaivostoiminnassa, 22,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden liikevaihto oli 7,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta myös toimialoilla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (3,7 prosenttia), sähkö- ja elektroniikkateollisuus (3,5 prosenttia) ja metalliteollisuus (3,3 prosenttia). Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia.

Liikevaihto väheni metsäteollisuudessa (-2,4 prosenttia) ja tekstiiliteollisuudessa (-1,1 prosenttia).

Vientiliikevaihto kasvoi marraskuussa lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla.

Vientiliikevaihto kasvoi eniten toimialalla kaivostoiminnassa, yli 53 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto oli 9,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tilastokeskuksen mukaan vuoden 2025 marraskuussa kuitenkin yli 26 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Laskua selittää osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus. Koko tammi-marraskuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo oli 2,4 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ekonomisti Jouko Kangasniemi kommentoi teollisuuden tilauslukuja viestipalvelu X:ssä.

”Teollisuuden uusia tilauksia tuli marraskuussa lisää, vaikka vuosimuutos jäi korkeasta vertailutasosta johtuen miinukselle. Tuottajahinnoilla korjattuna uusien tilausten arvoindeksin taso on yhä matalahko, samoin kuin yritysten arvio tilauskannasta normaaliin verrattuna”, hän toteaa.

Teollisuuden uusia tilauksia tuli marraskuussa lisää, vaikka vuosimuutos jäi korkeasta vertailutasosta johtuen miinukselle. Tuottajahinnoilla korjattuna uusien tilausten arvoindeksin taso on yhä matalahko, samoin kuin yritysten arvio tilauskannasta normaaliin verrattuna. pic.twitter.com/PoGiH6KEZV — Jouko Kangasniemi (@kngsnm) January 9, 2026

Suomen talouden murheenkryyni on viime aikoina ollut rakentamisen toimiala. Nyt sielläkin näkyy hieman valoa.

Tilastokeskuksen mukaan nimittäin rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 marraskuussa 11,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 14,5 prosenttia.

Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi marraskuussa 2,1 prosenttia lokakuuhun verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto nousi vuoden 2025 marraskuussa 3,7 prosenttia vuoden 2024 marraskuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, nousi vastaavasti 2,7 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja.

Palvelualoilla voimakkainta kasvu vuoden 2025 marraskuussa oli informaation ja viestinnän toimialalla, jossa työpäiväkorjattu liikevaihto ja volyymi kasvoivat 7,0 prosenttia vuoden 2024 marraskuusta.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 marraskuussa 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, kasvoi 1,6 prosenttia.