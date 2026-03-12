Kahdella toimialalla työpaikat kääntyivät nousuun – tällaisia tekijöitä etsitään

Avoimien työpaikkojen määrä on Suomessa laskenut jo vuosia. Alkuvuonna kahdella merkittävällä toimialalla näkyi kuitenkin käänne parempaan.

Duunitorilla julkaistiin tammi–helmikuussa noin 2 300 tieto- ja tietoliikennetekniikka-alan työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Teollisuuden ja teknologian alalla taas julkaistiin tammi–helmikuussa noin 5 500 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin yhden prosentin enemmän kuin viime vuonna.

Samalla jaksolla kaikkien alojen ilmoitukset laskivat noin 14 prosenttia viime vuodesta.

Kymmenestä eniten avoimia työpaikkoja tarjonneesta alasta kaikilla muilla ilmoitusten määrä laski viime vuodesta.

Myös hakijoita on paljon liikkeellä: kummankin alan työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat tammi–helmikuussa noin 20 prosenttia vuoden takaisesta.

”Etenkin it-alalla menee siis merkittävästi paremmin kuin työmarkkinoilla ylipäätään. Jo viime vuonna alalla näkyi elpymisen merkkejä, jotka heijastuvat nyt alan avoimiin työpaikkoihin”, kommentoi Duunitorin teknologiajohtaja Kim Salmi.

Salmen mukaan nyt mietityttää myös, miten Iran-hyökkäyksen myötä entistä epävarmemmaksi muuttunut maailmantilanne vaikuttaa tähän kehitykseen.

”Vielä se ei näy avoimissa työpaikoissa, sillä teollisuuden ja it-alan kasvu on jatkunut myös maaliskuun alussa.”

Erikoisosaajille on vientiä

It-alan ja teollisuuden työtilanne on kohentunut, mutta riippuu suuresti tehtävästä, vaativuustasosta, työnantajasta ja esimerkiksi työpaikan sijainnista, miten helppoa on löytää sopivia osaajia.

Duunitorin tuoreessa rekrytointitutkimuksessa 34 prosenttia ICT-alan työnantajien edustajista arvioi, että tällä hetkellä on vaikeaa löytää tarpeisiin sopivia osaajia. Teollisuuden ja valmistuksen työnantajien edustajista näin vastasi 36 prosenttia.

”Hakijoita on nyt yleisesti paljon, mutta ei kaikkiin tehtäviin ja hakijoiden sopivuus vaihtelee suuresti. Työnantajien tarpeet ja hakijoiden osaaminen eivät aina kohtaa”, Salmi kertoo.

”Uransa alussa olevien ja generalistien on edelleen vaikea työllistyä. Erikoisosaamisesta ja kokeneista tekijöistä taas on paikoin kova pula. It-alalla esimerkiksi tekoäly-, data-, pilvi- ja kyberturvaosaaminen on erittäin kysyttyä. Tekoäly mainitaan työpaikkailmoituksissa merkittävästi aiempaa useammin.”

Oikeanlaisen osaamisen puute voi olla organisaatiolle kriittistä ja saada lykkäämään investointeja. Toisinaan työnantaja päätyy muokkaamaan roolia enemmän generalisteille sopivaksi ja perehdyttämään haluamansa erikoisosaamisen työn alettua.

Työnantajakin joutuu näkemään vaivaa

Yhä useammat työnantajat muuallakin kuin teknologia-alalla tarvitsevat it-osaajia, mikä kiristää kilpailua tekijöistä.

”Digitalisaation vuoksi useimmat organisaatiot ja toimialat tarvitsevat muun muassa ohjelmistokehittäjiä, tietoturvaosaajia ja data-asiantuntijoita. Esimerkiksi puolustusteollisuudessa on tällä hetkellä paljon kysyntää syväosaamiselle, kun myös epävakaa maailmantilanne muovaa markkinaa”, Salmi sanoo.

”Jos työnantaja ei ole profiloitunut it-alan toimijaksi, se jää helposti alan ammattilaisten tutkan ulkopuolelle. Siksi moni tunnettu ja muuten arvostettu organisaatiokin joutuu tekemään kovasti työtä työnantajabrändin ja rekrytointimarkkinoinnin eteen, jotta tavoittaa oikeat osaajat.”

It-alan ja teollisuuden avoimet työpaikat keskittyvät kasvukeskuksiin.

Uudellamaalla tieto- ja tietoliikennetekniikan työpaikkailmoituksia oli 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Suhteellisesti kovinta kasvu oli kuitenkin Keski-Suomessa (100 prosenttia) ja Pohjois-Pohjanmaalla (94 prosenttia).

Teollisuuden ja teknologian työpaikkojen kasvu oli suhteellisesti kovinta Varsinais-Suomessa, jossa kasvu oli 24 prosenttia.