Ura ei etene vain esihenkilön kautta – ratkaisevaa on yhteistyö organisaatiossa

Moni ajattelee, että ura riippuu yhdestä ihmisestä: pomosta. Jos hän tukee, eteneminen on todennäköistä – jos ei, ura jämähtää. Todellisuudessa työura rakentuu laajemmasta verkostosta. Lopulta ratkaisee se, millainen kuva henkilöstä muodostuu eri puolilla organisaatiota, myös suljettujen ovien takana.

Uravalmentaja Andrea Wasserman kertoo Business Insiderille, että yhteistyö oman tiimin ulkopuolella on usein ratkaisevaa. Kiireessä tämä voi tuntua hankalalta, mutta alkuun pääsee pienillä teoilla: juttutuokiolla kahvipöydässä toisen osaston henkilön kanssa, pyytämällä palautetta tai tarjoamalla apua kollegalle.

Moni keskittyy rakentamaan uskottavuutta omassa tiimissään ja siihen, miltä näyttää johdon silmissä. Samalla yhteistyö muiden tiimien kanssa jää helposti sivuun, erityisesti niiden kanssa, joiden työ kytkeytyy vahvasti omaan työpanokseen.

Wasserman kertoo markkinointijohtajasta, joka ylitti jatkuvasti myyntitavoitteensa ja uskoi tulosten puhuvan puolestaan. Kun hänen valmiuttaan laajempaan rooliin arvioitiin, esiin nousi ongelma: yhteistyö yli tiimirajojen. Toisen tiimin edustaja kuvasi häntä varautuneeksi ja reviiriään varjelevaksi, ja se hidasti etenemistä.

Tilanne kääntyi, kun hän alkoi tavata säännöllisesti myynnin ja toimitusketjun väkeä, perehtyi heidän haasteisiinsa ja sovitti kampanjoita yhteistyössä. Muutamassa kuukaudessa suhtautuminen muuttui ja häntä alettiin pitää koko organisaation etua ajavana tekijänä.

Organisaation hiljainen tieto on ratkaisevaa

Jokaisessa organisaatiossa on ihmisiä, jotka näyttävät, miten asiat oikeasti hoidetaan. He eivät välttämättä ole näkyvimpiä, mutta heidän kauttaan oppii talon kirjoittamattomat säännöt.

Wasserman tuo esiin varatoimitusjohtajan, jonka ideat olivat vahvoja, mutta eivät ottaneet tuulta alleen johtoryhmässä. Syy selvisi myöhemmin: hän esitti asiat hyvin yksityiskohtaisesti organisaatiossa, jossa arvostettiin nopeaa ja napakkaa päätöksentekoa.

Kun hän tutustui kokeneeseen henkilöstöpäällikköön, palaset alkoivat loksahtaa kohdalleen. Hän oppi, millä tavalla asiat kannattaa esittää, miten eriäviä näkemyksiä tuodaan esiin ja millainen tyyli toimii juuri tässä organisaatiossa.

Muutamassa kuukaudessa hänen esiintymisensä muuttui – ja samalla vastaanotto. Kyse ei ollut osaamisesta, vaan siitä, että viesti esitettiin oikealla tavalla.

Vaikutusvalta syntyy usein kulisseissa

Organisaatioissa on aina ihmisiä, jotka vaikuttavat lopputuloksiin ilman virallista päätösvaltaa. He voivat olla esimerkiksi asiantuntijoita, projektien vetäjiä tai niitä, jotka kokoavat materiaalit johdolle ja samalla määrittävät, mitä johdon eteen tuodaan.

Eräs operatiivinen johtaja koki jäävänsä sivuun tärkeiden kokousten valmistelussa. Sen sijaan että hän olisi yrittänyt saada huomiota suoraan esihenkilöltään, hän käänsi katseensa strategiapäällikköön, joka kokosi johtoryhmälle tilannekuvaa.

Hän alkoi toimittaa tälle etukäteen tiiviitä koonteja: kolme keskeistä riskiä, kolme mahdollisuutta ja yhden suosituksen. Pian hänen näkemyksensä alkoivat näkyä suoraan johtoryhmän materiaaleissa.

Näkyvyys ei syntynyt vaatimalla, vaan tekemällä itsestään hyödyllinen osa valmistelua. Kun tukee niitä, jotka ovat päätöksenteon ytimessä, oma vaikutus kasvaa huomaamatta.

Yksi rehellinen ääni voi muuttaa kaiken

Rehellinen palaute on harvinaista – ja siksi arvokasta. Esihenkilö voi pehmentää viestiä, kollegat vältellä suoraa palautetta ja alaiset muokata sanomisiaan. Silti kehittyminen vaatii, että joku sanoo asiat niin kuin ne ovat.

Wasserman kertoo johtajasta, joka kysyi luotettavalta kollegaltaan suoraa palautetta. Vastaus oli suora: hän selitteli liikaa, mikä sai hänet kuulostamaan puolustelevalta. Johtoryhmässä ytimekkyys tulkitaan varmuudeksi, mutta tätä ei oltu koskaan sanottu ääneen.

Hän alkoi harjoitella tiiviimpää ilmaisua. Muutamassa kuukaudessa hänen viestinsä muuttui, ja muiden käsitys hänestä. Nyt hän vaikutti päättäväisemmältä ja vakuuttavammalta.

Näin rakennetaan tuki ylimmässä johdossa

Johdon tuki ei yleensä synny virallisista mentorointipyynnöistä tai satunnaisista kahveista. Se rakentuu vähitellen, kun oma työ ja ajattelu tulevat oikeiden ihmisten näköpiiriin.

Yksi Wassermanin asiakkaista oletti, että hänen osaamisensa kyllä huomataan. Hän teki hyvää jälkeä, mutta toi aina esiin vain lopputuloksen – ei ajattelutyötä, joka siihen johti.

Kun hän muutti lähestymistapaansa, tilanne muuttui. Hän alkoi esitellä vaihtoehtoja, niiden erot ja oman suosituksensa. Vähitellen hänen ajattelunsa alkoi näkyä myös johtoryhmän keskusteluissa, ja luottamus kasvoi.

Kyse ei ollut siitä, että hän olisi alkanut tehdä parempaa työtä, vaan siitä, että muut tulivat tietoiseksi hänen strategisesta ajattelutavasta. Usein ura etenee, kun oma ajattelu ja työpanos tulevat näkyviksi ja hyödyttävät organisaatiota laajemmin.

Lähde: Business Insider