Rekrytointi käy kuumana – vaikka työtahti kesällä kevenee

Työpaikkoja on runsaasti tarjolla, mutta monella työpaikalla arki kulkee kesällä rauhallisemmassa rytmissä.

Heinäkuu mielletään usein työelämässä hiljaisemmaksi ajanjaksoksi – ajaksi, jolloin sähköpostit jäävät vastaamatta ja kokouskutsut harvenevat. Silti kulissien takana tapahtuu paljon: työpaikkoja on tarjolla tuhansia, ja työnhakijat ovat aktiivisesti liikkeellä.

Duunitorin mukaan kesällä on tarjolla tuhansia työpaikkoja, ja työnhakijoitakin on liikkeellä runsaasti. Heinäkuun alussa Duunitorilla oli julkaistuna lähes 17 000 työpaikkailmoitusta. Todellisuudessa avoimia paikkoja on enemmänkin, sillä työnantajat saattavat etsiä useita työntekijöitä yhdellä ilmoituksella.

Työpaikkoja löytyy laajasti eri aloilta, mutta erityisesti, paikkoja löytyi rakennusalalta, sosiaali- ja hoiva-alalta sekä myynnin ja kaupan parista. Myös teollisuus, teknologia, ravintola- ja matkailuala olivat vahvasti edustettuina, samoin kuljetuksen, logistiikan ja huollon tehtävät.

”Rakennusala porskuttaa kärjessä. Tämä ei ole yllätys, sillä alalla on julkaistu eniten työpaikkailmoituksia tänä vuonna”, sanoo Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen tiedotteessa.

Kesälläkin rekrytoidaan

Karhusen mukaan kesä tarjoaa otollisen hetken niin työnhakuun kuin rekrytointien käynnistämiseen. Työnantajille ajankohta voi olla erityisen suotuisa – kesällä on mahdollista tavoittaa huippuosaajia, eikä rekrytointeja kannata lykätä syksyyn.

”Suosittelen työnantajille rekrytointien aloittamista kesällä, jolloin voi erottua paremmin kilpailijoista. Koska työnhakijoita on liikkeellä runsaasti, nyt on loistava tilaisuus vahvistaa työnantajamielikuvaa ja napata huippuosaajat omaan tiimiin”, Karhunen painottaa.

Työnhakijoita todella riittää: Duunitorin työpaikkailmoituksia luettiin kesäkuussa noin 7,6 miljoonaa kertaa, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kesä onkin erinomaista aikaa aktivoitua työnhaussa. Karhunen kannustaa työnhakijoita olemaan valppaana ja aktiivisena: seuraamaan uusia työpaikkoja, ottamaan rohkeasti yhteyttä suoraan työnantajiin, osallistumaan rekrytointi- ja uratapahtumiin sekä kehittämään omaa hakemustaan ja valmistautumista työhaastatteluihin. Kesä on oiva hetki hioa työnhakuvalmiuksia kuntoon.

Kesä muuttaa työnteon rytmiä

Kesä tuo mukanaan rytminvaihdoksen monilla työpaikoilla. Kun lomakausi on käynnissä, työtahti hiljenee – vaikka rekrytointi jatkuukin aktiivisena taustalla.

Tuore Glassdoorin kyselytutkimus, johon viitataan Inc.-julkaisussa, osoittaa, että lähes puolet työntekijöistä myöntää keventävänsä työtahtiaan kesäkuukausien aikana. Organisaatiopsykologi ja professori Adam Grant kehottaa työnantajia suhtautumaan tähän muutokseen ymmärtäväisesti.

Työn rytmin luonnollinen vaihtelu on olennainen osa työelämää, eikä kesän tuottavuus ole yksinomaan tehtävien määrän mittari. ”Kiire ei ole kunniamerkki. Tuottavuus ei ole tehtävien määrä, vaan arvo, jonka tuot”, Grant muistuttaa.

Hänen mukaansa monet työntekijät ovat kaikkein tehokkaimmillaan talvella – silloin, kun vapaa-ajan houkutuksia on vähemmän. Kesällä taas haetaan tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille, ja monet antavat itselleen luvan hellittää.

”Moni sanoo nykyään suoraan, että tekee talvella täysillä töitä ja kesällä antaa itselleen luvan ottaa rennommin”, Grant kertoo. Hän huomauttaa, että pienet kesäiset hidastukset voivat jopa lisätä hyvinvointia ja sitoutumista pidemmällä aikavälillä – ja näkyä parempana tuottavuutena myöhemmin syksyllä ja talvella.

Työelämä joustaa – ja hyvä niin

Grantin mukaan työnantajien olisi hyvä tunnistaa ja hyväksyä, että työ ei ole kaikille ihmisille yhtä keskeisessä roolissa vuoden ympäri. Erityisesti nuoremmat työntekijät – kuten ne, joilla on pieniä lapsia tai muuttuvia elämäntilanteita – voivat kesällä priorisoida enemmän perhettä, vapaa-aikaa ja palautumista.

”Monet eivät enää halua sovittaa elämää työn ympärille, vaan etsiä työtä, joka istuu omaan elämään”, Grant sanoo.

Hänen mukaansa työnantajien joustava suhtautuminen kausittaiseen työtahtiin voi vahvistaa työntekijöiden pitkäjänteistä sitoutumista ja työhyvinvointia. Levänneet, motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät ovat lopulta myös tuottavampia, ja tuovat työnantajalle parempia tuloksia pitkällä tähtäimellä.