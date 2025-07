Tämä tekoälyfirma on analyytikoiden suosikki

Tekoäly-yhtiö Nebius Groupin osake on viime kuukausina kokenut räjähdysmäisen nousun, kun useat analyytikot ovat nostaneet huomattavasti yhtiön tavoitehintoja ja sijoittajien luottamus kasvuputkessa olevaan pilvi-infrastruktuuriosaajaan on vahvistunut.

Yhtiö on lisäksi todellinen analyytikoiden tekoälysuosikki. Kaikki viisi yhtiötä seuraavaa analyytikkoa antavat osakkeelle ostosuosituksen.

Nebius Group on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa. Yhtiö rakentaa täysimittaista pilvi- ja laite-infrastruktuuria erityisesti tekoälyalan tarpeisiin. Sen ydintoiminto on Nebius-niminen AI- ja suurteholaskentaan (HPC) keskittyvä pilvialusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa modernin tekoälyn kehitys, koulutus ja käyttöönotto niin startup-yrityksille, suuryrityksille kuin tutkimusyhteisöillekin.

Yhtiöllä on pitkä ja värikäs historia: Nebius Groupin juuret juontavat vuoteen 1989. Tuolloin Arkady Volozh perusti Yandex N.V.:n, joka tunnetaan monelle Euroopan ja Venäjän vastineena Googlelle. Alkuperäinen Yandex rakentui hakukoneesta ja laajeni myöhemmin laajaksi teknologiayhtiöksi.

Venäjän hyökkäyssodan myötä yhtiön omistus ja liiketoiminta järjesteltiin uudelleen: vuonna 2024 Yandex myi kaikki Venäjän liiketoimintonsa venäläisille sijoittajille ja keskittyi kansainvälisiin, erityisesti tekoälyyn ja infrastruktuuriin liittyviin hankkeisiin nimellä Nebius Group.

Yhtiö tunnetaan omista korkean suorituskyvyn GPU-klustereistaan sekä omavaraisista, energiatehokkaista datakeskuksistaan, joita Nebius suunnittelee ja rakentaa itse. Tämän teknologisen vertikaalisen integraation ansiosta Nebiuksella on kilpailuetua sekä tehokkuudessa että kustannusrakenteessa.

Yhtiöllä on vahva tutkimus- ja tuotekehitystiimi Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa, ja se toimii laajalla kansainvälisellä markkinalla.

Yhtiö rakentamista massiivisista datakeskuksista tunnetuin sijaitsee Mäntsälässä, Suomessa. Kyseinen datakeskus on Euroopan suurin kaupallisessa käytössä oleva supertietokonekokonaisuus ja se laajenee parhaillaan miljardiluokan investointiohjelman vauhdittamana. Nebius hyödyntää Mäntsälän datakeskuksen hukkalämmön paikalliseen kaukolämpöverkkoon.

Yhtiöllä on tai rakenteilla myös datakeskuksia Pariisissa, Kansas Cityssä ja Vinelandissa New Jerseyssä.

Yhteistyötä alan kärkiyhtiöiden kanssa

Nebius Groupin ansaintalogiikan ydin rakentuu AI-pohjaiselle pilvi-infrastruktuurille. Asiakkaat – kuten yritykset, kehittäjät ja tutkijat – maksavat käyttöperusteisesti saatavilla olevasta laskentatehosta (GPU-resurssit), tallennustilasta ja muista pilvialustan palveluista.

Yhtiö hyödyntää omaa ohjelmistoalustaansa, räätälöityjä palveluja sekä omia laitteistoinnovaatioita, mikä mahdollistaa sekä korkean käyttöasteen että kilpailukykyisen hinnan. Lisäksi Nebius tarjoaa hallittuja palveluita (kuten ML-alustat, datanhallinta, operatiiviset työkalut) ja myy eri segmenttien asiakkaille myös dataratkaisuja konserniin kuuluvan Tolokan kautta sekä teknologian uudelleenkouluttamiseen liittyviä palveluja tytäryhtiö TripleTenin kautta. Kolmas tytäryhtiö Avride laajentaa tulovirtaa autonomisten ajoneuvojen ohjelmistoilla ja partneruuksilla.

Nebiusin nopeaa kasvua vauhdittavat erityisesti globaali tekoälybuumi ja valtavan laskentatehon tarve. Yhtiön kapasiteetin rakentaminen perustuu suurinvestointeihin energia- ja laiteinfraan, ja Nebius pyrkii olemaan Euroopan sekä Yhdysvaltojen johtava AI-infrastruktuurialusta.

Vertikaalinen integraatio sekä syvät kumppanuudet esimerkiksi NVIDIAn ja Saturn Cloudin kaltaisten alan kärkiyritysten kanssa tukevat teknologista etumatkaa.

Nebiuksen kohdennettu tarjonta AI-alan kehittäjille ja tutkimustyöhön mahdollistaa tavanomaista vahvemman asiakaskiinnittymisen ja korkeamman käyttösitoutumisen, mikä heijastuu käyttöasteeseen ja liikevaihdon kasvuun.

Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi yli 385 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, ja tavoitetasonaan Nebius pitää jopa yhden miljardin dollarin vuosittaista toistuvaa liikevaihtoa lähivuosina.

Toinen keskeinen kasvuajuri on kansainvälinen laajentuminen: uudet datakeskukset ja laajeneva globaalialueverkko mahdollistavat alhaisemman viiveen ja laajemman asiakaspohjan palvelemisen. Yhtiön laaja osaaminen ja satsaukset generatiivisen tekoälyn kehitysominaisuuksiin tekevät siitä houkuttelevan teknologiapartnerin – sekä isoille yrityksille että startup-sektorille.

Vaikka yhtiö panostaa voimakkaasti kasvuun, tulorakenteessa on nähtävissä kasvavaa skaalautuvuutta ja operatiivista tehokkuutta, mikä tukee pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita.

Jättipankki aloitti Nebiuksen seurannan

Goldman Sachs käynnisti hiljattain Nebius Groupin seurannan ja asetti osakkeelle 68 dollarin tavoitehinnan sekä ostosuosituksen. Tällä hetkellä osakkeen hinta on 53 dollaria.

Pankin analyytikot perustelivat näkemystään yhtiön teknologisella kilpailuedulla, erityisesti tekoälyä hyödyntävissä pilvipalveluissa ja GPU-infrastruktuurissa. Nebius Group on onnistunut luomaan pilvialustan, joka on sekä kustannustehokas että skaalautuva.

Goldman Sachs näkee yhtiön parhaana osakevalintana AI-infrastruktuurissa, koska Nebius tarjoaa laajaa GPU-kapasiteettia Euroopassa ensimmäisten joukossa ja kykenee hyödyntämään alan kasvavaa kysyntää kilpailijoitaan tehokkaammin.

Pankki nostaa esiin myös Nebiuksen edullisemman arvostuskertoimen (EV/Sales 3x) verrattuna läheisiin kilpailijoihin, kuten CoreWeave (EV/Sales 5x). Se antaa osakkeelle nousuvaraa, jos kasvu jatkuu ennustetulla tavalla.

Muiden analyytikkojen perustelut asettuvat samalle linjalle, mutta myös painotuseroja löytyy.

BWS Financial nosti Nebiuksen tavoitehinnan 80 dollariin ja korostaa ennen kaikkea yhtiön asemaa tekoälypilvimarkkinan suunnannäyttäjänä. Yhtiön kasvu on BWS:n mukaan huomattavan vahvaa, mistä esimerkkinä heidän mukaan yhtiön vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu.

BWS kiinnittää erityistä huomiota Nebiuksen solmimiin strategisiin kumppanuuksiin, kuten Saturn Cloud -yhteistyöhön, jotka tukevat pitkäaikaista kasvua.

Arete Research puolestaan pitää Nebiuksen mahdollisuuksia vieläkin suurempina ja näkee osakkeelle jopa 84 dollarin tavoitehinnan. Analyytikot uskovat yhtiön kasvavan vuosittaisen toistuvan liikevaihdon saavuttavan miljardiluokan lähivuosina, ja yhtiön olevan vahvoilla tekoälyn käytön monipuolistuessa eri toimialoilla.

DA Davidson nosti oman tavoitehintansa 55 dollariin ja perustelee näkemyksensä Nebiuksen kyvyllä skaalautua nopeasti dataliikenteen ja tekoälytehtävien räjähdysmäisessä kasvussa. Davidson näkee Nebius Groupin asemoituneen merkittäväksi toimijaksi muun muassa datageneroinnin ja tekoälymallien kehityksessä, mikä takaa hyvän kasvupotentiaalin.

Kaikkia analyytikoita yhdistävä teema on vahva luottamus Nebius Groupin kykyyn jatkaa kasvuaan pilvi- ja tekoälymarkkinoilla. Yhtiön markkina-arvo nousee nopeasti, sillä se onnistuu hyödyntämään teknologiaosaamistaan, luomaan merkittäviä kumppanuuksia ja laajentamaan infrastruktuuriaan eurooppalaisessa ja laajemmin globaalissa kilpailukentässä.

Riskinä analyytikot kuitenkin pitävät muun muassa yhtiön liiketoiminnan jatkuvaa tappiollisuutta, suuria pääomainvestointeja sekä mahdollisia osakkeiden laimentumisriskejä, mikäli yhtiön uudet miljardin dollarin vaihtovelkakirjat konvertoituvat osakkeiksi tulevaisuudessa.

Näistä riskeistä huolimatta analyytikoilla on vahvaa uskoa Nebius Groupin mahdollisuuksiin nousta tekoälypilvimarkkinan kärkiyhtiöksi, mikäli kasvu jatkuu samaan tahtiin ja strategiset tavoitteet toteutuvat.

