ServiceNow on analyytikoiden suosikki, mutta sijoittajat ovat epäileväisiä

Ohjelmistoyhtiö ServiceNow’n vahva tulosraportti ei riitä rauhoittamaan sijoittajia.

Kalifornialainen työnkulkujen automaatioon erikoistunut ServiceNow on erikoisessa tilanteessa. Yhtiötä seuraavista 44 analyytikosta peräti 34 antaa osakkeelle ostosuosituksen. Silti osakkeen kurssikehitys kertoo sijoittajien varovaisuudesta.

ServiceNow julkaisi 28. tammikuuta vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen tuloksensa, jotka ylittivät Wall Streetin ennusteet. Siitä huolimatta osake romahti lähes 13 prosenttia tulosjulkistusta seuranneessa kaupankäynnissä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vuodentakaisesta lähes 3,6 miljardiin dollariin. Analyytikot olivat odottaneet 3,5 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Osakekohtainen tulos ylitti odotukset vielä selvemmin. Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos 0,92 dollaria ylitti konsensusennusteen 0,88 dollaria. Tulos parani 24 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Servicenown tilauspohjaiset tuotot nousivat 21 prosenttia 3,47 miljardiin dollariin. Koko vuoden osalta tilaustuotot kasvoivat vastaavasti 21 prosenttia 12,88 miljardiin dollariin.

Yhtiön jäljellä olevien suorittamisvelvoitteiden arvo nousi 25 prosenttia 12,9 miljardiin dollariin. Tämä mittari kertoo siitä, kuinka paljon yhtiöllä on jo solmittuja sopimuksia tulevista tuotoista.

Yhtiön talousjohtaja Gina Mastantuono totesi CNBC:lle, että tuloskehitys todistaa liiketoiminnan vahvuuden olevan järkkymätön. ServiceNow on hänen mukaansa ainutlaatuinen toimija ohjelmistoalalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Bill McDermott korosti tulosjulkistuksessa, että ServiceNow ylitti selvästi neljännen vuosineljänneksen odotukset ja antoi poikkeuksellisen hyvän ohjeistuksen vuodelle 2026. Hän painotti yhtiön vahvaa asemaa tekoälymurroksessa.

Silti sijoittajat eivät olleet tyytyväisiä.

Syy löytynee siitä, että osakkeen pudotus heijastaa laajempaa epävarmuutta ohjelmistoalalla ja erityisesti huolta tekoälyn vaikutuksista ohjelmistotalojen perinteisiin liiketoimintamalleihin.

Wall Streetin reaktio tulosjulkistukseen oli varovainen. Useat analyysitalot päivittivät tavoitehintojaan alaspäin, vaikka säilyttivät pääosin positiivisen suosituksen.

Pilvipohjaisella alustalla vahva asema, tekoäly kasvun ytimessä

ServiceNow tarjoaa yrityksille pilvipalvelualustan työnkulkujen ja tiedonhallinnan automatisointiin. Yhtiö perustettiin vuonna 2004 alun perin keskittyen it-palveluiden hallintaan, mutta on sittemmin laajentanut tarjontaansa kattamaan koko yrityksen toimintoja.

Yhtiön NOW-alusta on rakennettu monipuoliseksi työkaluksi, joka yhdistää it-palvelut, henkilöstöhallinnon, asiakaspalvelun ja tietoturvaoperaatiot yhteen järjestelmään. Alusta mahdollistaa prosessien mallintamisen, automatisoinnin ja raportoinnin.

Liiketoimintamalli perustuu tilauspohjaiseen SaaS-malliin eli pilvipalveluna tarjottavaan ohjelmistoon. Asiakkaat maksavat vuosittaisen tai monivuotisen tilausmaksun alustan käytöstä. Tämä varmistaa yhtiölle tasaisen ja ennustettavan tulovirran.

Yhtiö tuottaa lisätuloja myös asiantuntijapalveluista. Nämä sisältävät konsultointia, koulutusta ja käyttöönottotukea, jotka auttavat asiakkaita hyödyntämään alustaa tehokkaasti.

ServiceNow’n asiakaskunta koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä. Yhtiö palvelee yli 8 800 organisaatiota ympäri maailmaa. Näistä 603 asiakasta tuottaa yli viiden miljoonan dollarin vuosittaisen sopimusarvon.

Tekoäly on noussut ServiceNow’n kasvustrategian keskiöön. Yhtiö on kehittänyt Now Assist -nimisen tekoälytuotteen, jonka uusi vuosittainen sopimusarvo yli kaksinkertaistui vuositasolla neljännellä vuosineljänneksellä.

Yhtiö on solminut laajoja kumppanuuksia tekoälyalan johtavien toimijoiden kanssa. Tammikuussa ServiceNow ilmoitti laajentaneensa yhteistyötään Anthropicin kanssa Claude-kielimallien integroimiseksi tiiviimmin asiakkaidensa käyttöön.

Lisäksi yhtiöllä on kumppanuus OpenAI:n kanssa, joka mahdollistaa asiakkaille valinnan eri kielimallien välillä. Yhteistyö sisältää muun muassa äänitoimintoja ja koodausagentteja.

ServiceNow’n hybridihintamalli yhdistää perinteisen käyttöpaikkakohtaisen hinnoittelun ja tekoälyn kulutusperusteiseen hinnoitteluun. Assist Packs -nimellä myytävät tekoälypohjaisen automaation työkalut tuovat lisätuloja.

Kasvun hidastuminen huolestuttaa

Hyvistä tuloksista huolimatta sijoittajat ovat huolissaan kasvuvauhdin hidastumisesta. Vuodelle 2026 yhtiö ennustaa tilaustuottojen olevan 15,53–15,57 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 19,5–20 prosentin kasvua vakiovaluuttamääräisesti.

Tämä edustaa hidastumista viime vuoden 21 prosentin kasvuvauhdista. KeyBancin analyytikko Jackson Ader huomauttaa, että orgaaninen kasvu jää ilman yrityskauppoja alle psykologisesti tärkeän 20 prosentin rajan.

Ensimmäiselle vuosineljännekselle yhtiö ohjaa tilaustuottoja 3,65–3,655 miljardin dollarin haarukalle, mikä tarkoittaa noin 18,5–19 prosentin kasvua. Tämä vahvistaa hidastumistrendin jatkuvan.

Yhtiö päivitti myös kannattavuusnäkymiään. Liikevoittomarginaalin odotetaan olevan 32 prosenttia vuonna 2026, mikä on yhden prosenttiyksikön nousu edellisestä vuodesta. Vapaan kassavirran marginaalin ennakoidaan nousevan 36 prosenttiin.

Yritysostot herättävät kysymyksiä

ServiceNow on käynyt viime kuukausina aktiivista yritysostojen kautta tapahtuvaa kasvustrategiaa. Joulukuussa 2025 yhtiö osti tekoälystartup-yhtiö Moveworksin 2,85 miljardilla dollarilla.

Tammikuussa 2026 paljastui, että ServiceNow on edistyneissä neuvotteluissa kyberturvallisuusyhtiö Armisin ostamisesta. Kaupan arvoksi arvioitiin jopa 7,75 miljardia dollaria.

Armis on erikoistunut internetiin kytkettyjen laitteiden suojaamiseen. Yhtiö ylitti äskettäin 300 miljoonan dollarin vuosittaisen toistuvan liikevaihdon rajan. Kauppa olisi ServiceNow’n historian suurin yritysosto.

Lisäksi yhtiö on julkistanut aikeensa ostaa kyberturvallisuusyhtiö Veza. Kauppojen myötä ServiceNow laajentaa toimintaansa uusille aloille, jotka eivät ole sen perinteistä ydinosaamista it-palveluiden hallinnassa.

Toimitusjohtaja McDermott puolustautui analyytikoiden kysymyksiin toteamalla, että yritysjärjestelyt tähtäävät innovaatioiden ja laajennettujen kasvumahdollisuuksien hankkimiseen. Hän korosti, että kyse ei ole käänteestä pois orgaanisesta kasvusta.

McDermott myönsi, että ostojen nopea perättäisyys aiheutti sekaannusta markkinoilla. Yhtiö menetti noin kymmenen miljardin dollarin arvon markkina-arvostaan yritysostojen uutisoinnin yhteydessä.

Tekoälyuhka varjostaa tulevaisuutta

Merkittävin yksittäinen tekijä osakkeen laskussa on huoli tekoälyn vaikutuksesta ServiceNow’n liiketoimintamalliin. Investointipankki KeyBanc nosti esiin huolen teknisiä lisenssiavaimia määrän laskusta, kun tekoäly parantaa tuottavuutta.

Investointitalon mukaan yritykset tarvitsevat vähemmän lisenssejä, kun tekoäly automatisoi työtehtäviä ja parantaa työntekijöiden tehokkuutta. Vaikka ServiceNow tarjoaa korkeamman hinnoittelun tekoälyä sisältäville tuotteille, tämä ei ole pellastanut muita SaaS-aloja vastaavassa tilanteessa.

Laajempi keskustelu ohjelmistoalalla koskee sitä, auttaako tekoäly yhtiöitä laajentamalla kyvykkyyksiä ja lisämyyntiä vai vahingoittaako se vähentämällä tarvittavien lisenssien määrää ja kokonaiskysyntää.

Tammikuussa Anthropic julkaisi uuden Claude-mallinsa, joka on suunniteltu ratkaisemaan monimutkaisia haasteita kuten koodausta, yritystyönkulkuja ja vaativia päättelytoimintoja. Analyytikot uskovat, että nämä kehittyneemmät tekoälymallit voivat vähitellen korvata osan ServiceNow’n tarjoamista palveluista.

Sama huoli on painanut muitakin ohjelmistoyhtiöitä. Intuit, Adobe ja Salesforce ovat kaikki laskeneet merkittävästi viime kuukausina.

Yhtiön toimitusjohtaja McDermott on torjunut spekulaatiot siitä, että tekoäly söisi ohjelmistoyhtiöt. Hänen mukaansa tekoäly yhdessä työnkulkujen kanssa ovat välttämättömiä, koska työnkulkujen orkestraatio tarjoaa hallinnan sekä ennustettavuuden.

Vahva rahoitusasema antaa tukea

Huolista huolimatta ServiceNow’n taloudellinen asema on vahva. Yhtiön kassa- ja sijoitusvarat olivat vuoden 2025 lopussa yli kymmenen miljardia dollaria.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö tuotti 2,24 miljardia dollaria operatiivista kassavirtaa ja 2,03 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa. Vapaan kassavirran marginaali oli 57 prosenttia, mikä on voimakas parannus vuodentakaisesta 47,5 prosentista.

Koko vuonna 2025 vapaa kassavirta oli 4,6 miljardia dollaria, mikä edusti 34 prosentin kasvua. Liikevoittomarginaali oli 31 prosenttia, 150 peruspisteen parannus vuodentakaisesta.

Yhtiön hallitus hyväksyi tammikuussa 2026 viiden miljardin dollarin lisäyksen osakkeiden takaisinostoihin. ServiceNow aikoo toteuttaa välittömästi kahden miljardin dollarin nopeutetun takaisinoston.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö osti takaisin noin 3,6 miljoonaa omaa osakettaan 597 miljoonalla dollarilla. Osakesplitti suhteessa viisi yhteen toteutettiin joulukuussa 2025.

Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla

ServiceNow’n sopimusten uusimisaste oli neljännellä vuosineljänneksellä 98 prosenttia, mikä kertoo vahvasta asiakastyytyväisyydestä ja -sitoutumisesta. Tämä on kriittinen mittari tilauspohjaisen liiketoimintamallin kestävyydelle.

Yhtiö solmi neljännellä vuosineljänneksellä 244 yli miljoonan dollarin sopimusta uutta vuosittaista sopimusarvoa kohden. Tämä edusti lähes 40 prosentin vuosikasvua suurten sopimusten määrässä.

Yli viiden miljoonan dollarin vuosittaisen sopimusarvon asiakkaita oli vuosineljänneksen lopussa 603, noin 20 prosentin kasvu vuositasolla. Yli 20 miljoonan dollarin asiakkaat kasvoivat yli 30 prosenttia.

Toimialoittain tarkasteltuna kuljetus ja logistiikka jatkoi vahvaa kehitystä yli 80 prosentin vuosikasvulla uudessa vuosittaisessa sopimusarvossa. Yritys- ja kuluttajapalvelut ylittivät 70 prosentin kasvun.

Finanssipalvelut kasvoivat yli 40 prosenttia vuositasolla. Myös tele-, media- ja teknologia-alat osoittivat vahvaa kasvua vuosineljänneksen aikana.

Osake laskenut jyrkästi vuodessa

ServiceNow’n osake on laskenut noin 45 prosenttia kuluneen vuoden aikana. Osake kävi korkeimmillaan 1 170 dollarissa tammikuussa 2025, mutta on sittemmin pudonnut alle 800 dollarin.

Lasku kiihtyi joulukuussa, kun markkinoille levisi uutisia Armis-yritysostosta ja KeyBanc alensi suositustaan alipainoon. Osake syöksyi tuolloin yli 12 prosenttia yhdessä päivässä.

Tuoreimman tulosjulkistuksen jälkeen 29. tammikuuta osake putosi lähes kymmenen prosenttia. Vaikka tulokset ylittivät odotukset, ne eivät olleet tarpeeksi vakuuttavia hälventämään huolia tekoälyn negatiivisista vaikutuksista.

ServiceNow’n liikevaihdon ja osakekurssin kehitys.

Osaketta käydään nyt kauppaa noin 33-kertaisella tuloskertoimella. Korkea arvostus yhdistettynä epävarmuuteen tulevaisuuden kasvusta saa sijoittajat odottamaan selvempiä signaaleja.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana osake on silti noussut noin 840 prosenttia. Pitkän aikavälin trendi on ollut voimakkaasti positiivinen, vaikka viimeisen vuoden kehitys onkin ollut heikkoa.

Markkinat odottavat selvyyttä

Wall Streetin analyytikkojen konsensus on edelleen positiivinen. 44 analyytikon keskimääräinen suositus on osta, ja keskimääräinen tavoitehinta on 193 dollaria. Tällä hetkellä yhtiö hinnoitellaan 117 dollarin hintaan.

Tämä tarkoittaisi noin 65 prosentin nousupotentiaalia nykyisestä hintatasosta. Kuitenkin tavoitehintojen hajonta on suuri, mikä heijastaa epävarmuutta yhtiön tulevaisuudesta.

Sijoittajat odottavat lisää todisteita siitä, että ServiceNow pystyy ylläpitämään vahvan kasvuvauhdin tekoälymurroksessa. Erityisesti orgaanisen kasvun kehitys ilman yritysostoja on tarkastelun alla.

Yhtiön kyky integroida viimeaikaiset yritysostot ja osoittaa niiden arvo on kriittistä luottamuksen palauttamiseksi. Moveworks-kaupan vaikutus näkyy vielä vähäisenä, mutta Armis-kaupan odotetaan tuovan merkittävää lisäarvoa.

Tekoälyn rooli yhtiön strategiassa on toinen keskeinen seurannan kohde. Hybridihintamallin onnistuminen ja Now Assist -tuotteen kasvu ovat avainasemassa tulevien vuosineljännesten kannalta.

Ohjelmistoalan laajempi kehitys vaikuttaa myös ServiceNow’n arvostukseen. Jos pelot tekoälyn negatiivisista vaikutuksista osoittautuvat liioitelluiksi, osake voi nousta voimakkaasti.

Toisaalta jos kasvuvauhti jatkaa hidastumistaan ja tekoäly todella vähentää käyttöpaikkojen kysyntää, osake voi kohdata lisää laskupaineita. Markkinat ovat selvästi odottavalla kannalla.