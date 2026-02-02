Hiihtoindeksi paljastaa: nämä suositut hiihtokeskukset ovat edullisimpia

Dark Mode Light Mode
ServiceNow on analyytikoiden suosikki, mutta sijoittajat ovat epäileväisiä
Alpit ovat suosittu hiihtokohde, mutta lomailu siellä on kallista. Missä hiihtokeskuksessa talvilomailija saa eniten vastinetta rahalle?
2.2.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Zakopanen hiihtokeskus Puolassa. Kuva: Depositphotos.
Zakopanen hiihtokeskus Puolassa. Kuva: Depositphotos.

Alpit ovat suosittu hiihtokohde, mutta lomailu siellä on kallista. Eniten vastinetta rahalle saa Italian Alpeilla. Tämän osoittaa FOREX Hiihtoindeksi, jossa verrataan suosittujen hiihtokeskusten hintoja.

FOREX Hiihtoindeksi osoittaa keskimääräisen kustannuksen kahdelle hengelle muun muassa ruualle, hissilipulle ja hiihtovarusteiden vuokraamiselle ajanjaksolla helmi–maaliskuu 2026.

Vertailun lähtötasona toimii Sälen (Ruotsissa). Indeksiluvut on muunnettu Suomen hintatasolle Ruotsin hintatasosta. Todelliset kustannukset voivat vaihdella.

Hintatiedot on koottu virallisilta matkailu- ja varaussivustoilta sekä julkisista tietolähteistä, kuten Booking.comista, Ski.comista ja Numbeosta.

”Italian Champolucissa ja Alagnassa saa kokea aitoa alppitunnelmaa lähes 10 prosenttia edullisemmin kuin Rukalla. Val Gardena ja Cervinia ovat sen sijaan selvästi kalliimpia – noin 70 ja 125 prosenttia enemmän”, kertoo FOREX Suomen vt. varamaajohtaja Elina Viita.

Myös Itävallassa erot kohteiden välillä ovat suuria. Bad Gasteinissa (118) hinnat ovat noin 20 prosenttia kalliimmat kuin Rukalla, mutta matkakassa riittää siellä pidemmälle kuin Zell am Seessä (143), St. Antonissa (198) tai Ischglissa (220). Näissä kohteissa hinnat ovat 43–120 prosenttia Rukaa korkeammat.

Etelämpänä lumivarmassa Sierra Nevadassa (128) hinnat ovat lähes 30 prosenttia korkeammat kuin Rukalla. Siellä voi myös yhdistää lumen ja auringon, sillä Espanjan Aurinkorannikolle on vain noin tunnin ajomatka.

Japani tarjoaa yhdistelmän perinteitä ja tulevaisuutta – sekä laskettelua. Hokkaidossa (115) lomailu maksaa 15 prosenttia enemmän, mutta matka Japaniin on yleensä hintava.

”Japani saattaa olla maa, joka on tunnettu huipputeknologiastaan, mutta kuusi kymmenestä ostoksesta maksetaan yhä käteisellä. Muista siis ottaa mukaan jenejä – niitä tarvitaan rinteessä lämmittävän ’ochan’ ostamiseen”, sanoo Elina Viita.

Pohjois-Amerikan hiihtokohteet kuten Jackson Hole (242) ja Whistler (264) tarjoavat maailmanluokan laskettelua. Aspen (269) tarjoaa huippuluokan luksusta, mutta silläkin on hintansa: hissiliput, hiihtovarusteiden vuokraus ja ravintolat maksavat lähes kolme kertaa enemmän kuin Rukalla.

”Yhdysvalloissa kokonaishinta on usein korkeampi kuin ruokalistassa tai hintalapussa ilmoitettu. Kassalla hintaan lisätään noin 10 prosentin myyntivero, ja ravintoloissa odotetaan noin 20 prosentin juomarahaa. Käteinen juomaraha on arvostettua, joten pienempiä dollarin seteleitä kannattaa ottaa mukaan jo ennen matkaa”, sanoo Elina Viita.

FOREX hiihtoindeksi 2026 

Halvimmat  

Paikkakunta  MaaIndeksi  
Popova Shapka   Pohjois-Makedonia  45   
Kopaonik   Serbia  49   
Brezovica   Kosovo   50   
Bansko   Bulgaria  55  
Zakopane   Puola  57  
Gudauri   Georgia  66  
Špindlerův Mlýn   Tsekki  70   
Kranjska Gora   Slovenia  72   
Parnassos   Kreikka  80   
Erciyes   Turkki   82   
Champoluc  Italia  92  
Alagna  Italia  93  
Garmisch-Partenkirchen  Saksa  99  
Ruka  Suomi  100 

Kalleimmat 

Paikkakunta Maa Indeksi  
Ruka Suomi 100  
Sälen  Ruotsi 110 
Hokkaido Japani 115 
Bad Gastein Itävalta 118 
Canazei  Italia 123 
Sierra Nevada Espanja 128 
Chamonix Ranska 134 
Trysil  Norja 135 
Grandvalira  Andorra 136 
Hemsedal  Norja 137 
Zell am See Itävalta 143 
Fernie Kanada 165 
Val Gardena Italia 170 
Verbier Ranska 176 
Niseko   Japani   187 
Val Thorens   Ranska   198  
St. Anton   Itävalta  198 
Ischgl   Itävalta  220 
Cervinia   Italia  225 
Val d’Isère   Ranska   238 
Zermatt   Sveitsi  236 
Jackson Hole   Yhdysvallat   242 
Whistler   Kanada  264 
Aspen   Yhdysvallat   269 
