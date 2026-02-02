Hiihtoindeksi paljastaa: nämä suositut hiihtokeskukset ovat edullisimpia

Alpit ovat suosittu hiihtokohde, mutta lomailu siellä on kallista. Missä hiihtokeskuksessa talvilomailija saa eniten vastinetta rahalle?

Zakopanen hiihtokeskus Puolassa. Kuva: Depositphotos.

Alpit ovat suosittu hiihtokohde, mutta lomailu siellä on kallista. Eniten vastinetta rahalle saa Italian Alpeilla. Tämän osoittaa FOREX Hiihtoindeksi, jossa verrataan suosittujen hiihtokeskusten hintoja.

FOREX Hiihtoindeksi osoittaa keskimääräisen kustannuksen kahdelle hengelle muun muassa ruualle, hissilipulle ja hiihtovarusteiden vuokraamiselle ajanjaksolla helmi–maaliskuu 2026.

Vertailun lähtötasona toimii Sälen (Ruotsissa). Indeksiluvut on muunnettu Suomen hintatasolle Ruotsin hintatasosta. Todelliset kustannukset voivat vaihdella.

Hintatiedot on koottu virallisilta matkailu- ja varaussivustoilta sekä julkisista tietolähteistä, kuten Booking.comista, Ski.comista ja Numbeosta.

”Italian Champolucissa ja Alagnassa saa kokea aitoa alppitunnelmaa lähes 10 prosenttia edullisemmin kuin Rukalla. Val Gardena ja Cervinia ovat sen sijaan selvästi kalliimpia – noin 70 ja 125 prosenttia enemmän”, kertoo FOREX Suomen vt. varamaajohtaja Elina Viita.

Myös Itävallassa erot kohteiden välillä ovat suuria. Bad Gasteinissa (118) hinnat ovat noin 20 prosenttia kalliimmat kuin Rukalla, mutta matkakassa riittää siellä pidemmälle kuin Zell am Seessä (143), St. Antonissa (198) tai Ischglissa (220). Näissä kohteissa hinnat ovat 43–120 prosenttia Rukaa korkeammat.

Etelämpänä lumivarmassa Sierra Nevadassa (128) hinnat ovat lähes 30 prosenttia korkeammat kuin Rukalla. Siellä voi myös yhdistää lumen ja auringon, sillä Espanjan Aurinkorannikolle on vain noin tunnin ajomatka.

Japani tarjoaa yhdistelmän perinteitä ja tulevaisuutta – sekä laskettelua. Hokkaidossa (115) lomailu maksaa 15 prosenttia enemmän, mutta matka Japaniin on yleensä hintava.

”Japani saattaa olla maa, joka on tunnettu huipputeknologiastaan, mutta kuusi kymmenestä ostoksesta maksetaan yhä käteisellä. Muista siis ottaa mukaan jenejä – niitä tarvitaan rinteessä lämmittävän ’ochan’ ostamiseen”, sanoo Elina Viita.

Pohjois-Amerikan hiihtokohteet kuten Jackson Hole (242) ja Whistler (264) tarjoavat maailmanluokan laskettelua. Aspen (269) tarjoaa huippuluokan luksusta, mutta silläkin on hintansa: hissiliput, hiihtovarusteiden vuokraus ja ravintolat maksavat lähes kolme kertaa enemmän kuin Rukalla.

”Yhdysvalloissa kokonaishinta on usein korkeampi kuin ruokalistassa tai hintalapussa ilmoitettu. Kassalla hintaan lisätään noin 10 prosentin myyntivero, ja ravintoloissa odotetaan noin 20 prosentin juomarahaa. Käteinen juomaraha on arvostettua, joten pienempiä dollarin seteleitä kannattaa ottaa mukaan jo ennen matkaa”, sanoo Elina Viita.

FOREX hiihtoindeksi 2026

Halvimmat

Paikkakunta Maa Indeksi Popova Shapka Pohjois-Makedonia 45 Kopaonik Serbia 49 Brezovica Kosovo 50 Bansko Bulgaria 55 Zakopane Puola 57 Gudauri Georgia 66 Špindlerův Mlýn Tsekki 70 Kranjska Gora Slovenia 72 Parnassos Kreikka 80 Erciyes Turkki 82 Champoluc Italia 92 Alagna Italia 93 Garmisch-Partenkirchen Saksa 99 Ruka Suomi 100

Kalleimmat