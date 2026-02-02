Trump käynnistää 12 miljardin dollarin mineraalien varastointiohjelman

Kuva: Depositphotos.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Presidentti Donald Trump on käynnistämässä 12 miljardin dollarin arvoisen kriittisten mineraalien varastointiohjelman, jonka tavoitteena on suojella amerikkalaisia valmistajia toimitusketjun häiriöiltä ja vähentää riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista.

Project Vault -niminen hanke yhdistää 1,67 miljardin dollarin yksityisen pääoman ja Yhdysvaltain vienti-tuontipankin 10 miljardin dollarin lainan.

Varannon mineraalit on tarkoitettu autovalmistajien, teknologiayritysten ja muiden teollisuuden toimijoiden käyttöön.

Mukaan on liittynyt jo yli tusina suuryritystä eri toimialoilta. Osallistujiin kuuluvat muun muassa General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova ja Alphabetin Google. Raaka-aineiden hankinnasta vastaavat hyödykekauppayritykset Hartree Partners, Traxys North America ja Mercuria Energy Group.

Varastoon kerätään harvinaisia maametalleja ja strategisia mineraaleja, kuten galliumia ja kobolttia. Näitä materiaaleja tarvitaan älypuhelimista sähköautojen akkuihin ja hävittäjäkoneisiin.

Kiina hallitsee markkinoita

Hankkeen taustalla on kasvava huoli Kiinan dominoivasta asemasta kriittisten mineraalien tuotannossa ja jalostuksessa. Kiina kontrolloi noin 90 prosenttia harvinaisten maametallien maailmantuotannosta ja merkittävää osaa monien muiden strategisten mineraalien jalostuskapasiteetista.

Tilanne on herättänyt huolta Washingtonissa.

Yhdysvallat toi vuonna 2024 noin 80 prosenttia kuluttamistaan harvinaisista maametalleista, mikä tekee maan avainteollisuudenalat haavoittuviksi vientirajoituksille ja geopoliittiselle painostukselle.

Greenbushes-litiumkaivos on avolouhoskaivos Länsi-Australiassa ja maailman suurin kivilouhoslitiumkaivos. Se sijaitsee Greenbushesin kaupungin eteläpuolella Länsi-Australiassa. Kuva: Depositphotos.

Koboltin jalostuksessa Kiinan markkinaosuus on noin 70 prosenttia, kun taas grafiitin akkukäyttöön jalostus tapahtuu lähes kokonaan Kiinassa. Litiumin tuotannosta Kiina hallitsee 95 prosenttia.

Kiina on viime aikoina tiukentanut harvinaisten maametallien vientirajoituksia. Lokakuussa 2025 maa julkisti laajoja uusia rajoituksia, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää tuotteille, jotka sisältävät edes pieniä määriä kiinalaisia harvinaisia maametalleja.

Malli muistuttaa öljyvarastoa

Project Vault muistuttaa toimintamalliltaan Yhdysvaltain strategista öljyvarastoa, mutta keskittyy raakaöljyn sijaan teollisuudelle kriittisiin mineraaleihin. Järjestely on ensimmäinen laatuaan amerikkalaisen yksityisen sektorin käyttöön.

Osallistuvat yritykset sitoutuvat ostamaan tietyn määrän materiaalia kiinteään hintaan ja maksavat ennakkomaksuja. Vastineeksi ne saavat esittää Project Vaultille ostolistan tarvitsemistaan materiaaleista, jotka hankitaan ja varastoidaan niiden puolesta.

Yritykset voivat käyttää varastoituja materiaalejaan, kunhan täydentävät varastot takaisin. Merkittävän toimitushäiriön sattuessa ne saavat käyttöönsä koko varastonsa.

Trumpin hallinto uskoo järjestelyn auttavan vakauttamaan hintoja ja vähentämään markkinoiden volatiliteettia.

Yrityksiltä veloitetaan kantokustannukset, jotka kattavat lainan korot ja materiaalien varastointikulut. Yritykset hyötyvät siitä, että niiden ei tarvitse ylläpitää omia varastoja ja ne ovat suojassa hintojen heilahteluilta.

Laajempi strategia

Project Vault on osa Trumpin hallinnon laajempaa pyrkimystä vahvistaa amerikkalaisia toimitusketjuja ja vähentää riippuvuutta Kiinasta. Hallinto on ottanut pääomaosuuksia useissa kotimaisissa kaivosyhtiöissä, kuten USA Rare Earthissa, Lithium Americasissa ja MP Materialsissa.

Tammikuussa molempien puolueiden ryhmä kongressin jäseniä esitteli lakialoitteen 2,5 miljardin dollarin mineraalivarastosta, jota hallinnoisi presidentin nimittämä ja senaatin vahvistama seitsemän jäsenen hallitus.

Washington järjestää tällä viikolla myös korkean tason huippukokouksen, johon osallistuu noin 20 maata, mukaan lukien kaikki G7-maat sekä Intia, Etelä-Korea, Meksiko, Australia ja Uusi-Seelanti. Tavoitteena on muodostaa strateginen liittouma kriittisten mineraalien alalla.

Myös muut maat ovat reagoineet tilanteeseen.

Australia ilmoitti viime viikolla suunnitelmista perustaa 1,2 miljardin Australian dollarin strateginen mineraalivarasto vastauksena Kiinan vientirajoituksille.

Markkinat reagoivat

Yhdysvaltalaisten harvinaisten maametallien yhtiöiden osakkeet nousivat jyrkästi ennen pörssin avausta uutisen julkistamisen jälkeen. Nousuun lähtivät muun muassa USA Rare Earth, Critical Metals, United States Antimony ja NioCorp Developments.

Hallinnon edustajien mukaan hanke oli ylimerkitty, mikä kertoo sijoittajien luottamuksesta osallistuvien yritysten luottokelpoisuuteen, niiden pitkän aikavälin sitoutumiseen ja vientilainatoimiston tukeen.

Kriittisten mineraalien markkinat ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana 320 miljardiin dollariin, ja niiden ennustetaan kaksinkertaistuvan jälleen seuraavan viiden vuoden aikana.