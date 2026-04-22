BBC:n paljastus: Trumpin kohulausuntoja edeltää toistuvasti poikkeuksellinen kaupankäyntipiikki

BBC on käynyt läpi useiden rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntidataa Donald Trumpin toisen presidenttikauden ajalta. Aineistosta erottuu kaava, jossa volyymit loikkaavat tunteja tai jopa minuutteja ennen presidentin julkisia lausuntoja.

Osa analyytikoista lukee kuvion sisäpiirikaupan tuntomerkiksi. Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan sijoituspäätöksiä, jotka tehdään yleisöltä salatun tiedon varassa.

Varovaisempi tulkinta on, että jotkut treidaajat ovat yksinkertaisesti oppineet lukemaan presidentin toimintalogiikkaa aiempaa paremmin.

Maaliskuun 9. päivänä 2026 Trump kertoi uutistoimisto CBS Newsille puhelinhaastattelussa, että Yhdysvaltain ja Israelin yhdeksän päivää kestänyt sota Irania vastaan oli käytännössä ohi. Haastattelu levisi julkisuuteen kello 19.16 Greenwichin aikaa, kun toimittaja julkaisi siitä päivityksen X-palvelussa.

Öljymarkkinoilla ehti sitä ennen tapahtua paljon. Brent-futuureissa volyymi loikkasi 884 sopimuksesta 4 141 sopimukseen kello 18.28, eli 47 minuuttia ennen uutisen leviämistä. Yksi sopimus vastaa tuhatta tynnyriä raakaöljyä.

Trumpin lausunnon tultua julki Brent-futuurien hinta syöksyi alle sadan dollarin tynnyrihinnasta 85 dollariin. Kaupat tuottivat miljoonia.

Kaksi viikkoa myöhemmin näkyi sama rytmi. Maaliskuun 23. päivänä Trump kirjoitti Truth Socialissa, että Yhdysvalloilla ja Iranilla oli käyty erittäin tuottavia keskusteluja konfliktin kokonaisvaltaisesta ratkaisusta. Viesti tuli yllätyksenä niin diplomaateille kuin öljytreidaajillekin. Brent-futuureissa syntyi vedonlyöntipiikki 14 minuuttia ennen postausta ja huippu 8 205 sopimuksessa heti julkistuksen jälkeen. Öljyn hinta laski yli 11 prosenttia.

Kaikki havainnot eivät liity raakaöljyyn. Huhtikuun 9. päivänä 2025 Trump keskeytti niin kutsutut Liberation Day -tullit 90 päiväksi Kiinaa lukuun ottamatta. S&P 500 -indeksi nousi samana päivänä 9,5 prosenttia, mikä on yksi suurimmista päiväkohtaisista pomppauksista toisen maailmansodan jälkeen. BBC:n tarkastelemalla indeksirahastolla volyymi kiipesi yli 10 000 sopimukseen minuutissa pian kello 18.00 Britannian aikaa jälkeen, kun aamupäivällä määrät olivat pyörineet sadoissa.

Yksittäiset treidaajat löivät yli kaksi miljoonaa dollaria vetoon pörssin noususta päivänä, jota oli edeltänyt seitsemän peräkkäistä laskupäivää. Teoreettinen tuotto olisi voinut kivuta lähes 20 miljoonaan dollariin.

Johtavat demokraattisenaattorit pyysivät Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota selvittämään, olivatko presidentin ilmoitukset rikastuttaneet hallinnon sisäpiiriä ja ystäviä amerikkalaisten kustannuksella. Virasto kieltäytyi kommentoimasta, onko asiaan tartuttu.

Ennustemarkkinat uutena harmaana vyöhykkeenä

Poikkeamat eivät rajoitu johdannaisiin. Lohkoketjupohjaiset ennustemarkkinat kuten Polymarket ja Kalshi tarjoavat toisen reitin niille, jotka arvaavat oikein Valkoisen talon liikkeet. Alustoilla lyödään vetoa säästä, urheilusta ja Yhdysvaltain ulkopolitiikasta.

Polymarketin sijoittajiin ja neuvoa-antavaan hallintoelimeen kuuluu Donald Trump Jr. Hän toimii myös Kalshin strategisena neuvonantajana. BBC:n mukaan hän ei ole vastannut kommenttipyyntöön.

Joulukuussa 2025 Polymarketissa avattiin käyttäjätili nimeltä Burdensome-Mix. Tili löi vetoa Venezuelan presidentin Nicolás Maduron putoamisesta vallasta ennen tammikuun loppua 2026. Panoksia kertyi 32 500 dollaria.

Kun Yhdysvaltain erikoisjoukot ottivat Maduron kiinni tammikuun 3. päivänä, tili kuittasi 436 000 dollaria. Käyttäjätunnus vaihtui pian sen jälkeen, eikä uusia vetoja ole lyöty.

Helmikuun puolella lohkoketjuanalyyseja tekevä Bubblemaps huomasi saman rakenteen toistuvan. Kuusi samaan aikaan avattua Polymarket-tiliä löi yhdessä vetoja Yhdysvaltain Iran-iskujen toteutumisesta ennen helmikuun 28. päivää. Kun Trump vahvisti iskut tuon päivän varhaisina tunteina, tilit kahmivat yhteensä 1,2 miljoonaa dollaria.

Viisi tileistä on ollut hiljaa siitä lähtien. Yksi jatkoi kaupankäyntiä ja tienasi myöhemmin 163 000 dollaria lyömällä oikein vetoa huhtikuun 7. päivän tulitauosta.

Polymarket kertoo noudattavansa markkinoiden luotettavuuden korkeimpia standardeja ja tekevänsä ennakoivaa yhteistyötä sääntelijöiden ja lainvalvonnan kanssa. Maaliskuussa molemmat alustat tiukensivat sääntöjään sisäpiirikaupan kitkemiseksi.

Sääntely laahaa markkinoiden perässä

Ennustemarkkinoiden valvonta kuuluu Yhdysvaltain futuureja valvovalle CFTC:lle. Virasto jätti vastaamatta BBC:n tiedusteluun. Sen johtaja on kuitenkin kertonut kongressikuulemisessa, että sääntelijällä on nollatoleranssi petoksia ja sisäpiirikauppaa kohtaan.

Valkoisen talon tiedottaja Davis Ingle on kiistänyt hallintovirkamiesten osallisuuden ja kutsunut vihjauksia näytöttömiksi sekä vastuuttomiksi. Samaan aikaan Valkoinen talo muistutti omalle henkilöstölleen viime kuussa sähköpostitse, ettei sisäpiiritietoa saa käyttää näillä alustoilla.

Juridinen kehys on olemassa. Sisäpiirikauppa on ollut laitonta useimmille yhdysvaltalaisille vuoden 1933 arvopaperilaista lähtien. Sääntely laajennettiin liittovaltion virkamiehiin vuonna 2012. Yhtään syytettä ei ole tuon jälkeen nostettu.

ESSEC Business Schoolin finanssisääntelyyn erikoistunut professori Paul Oudin pitää lakia käytännössä hampaattomana. Valvojat eivät käynnistä syytetoimia, elleivät onnistu paikantamaan tiedon alkulähdettä.

Oudinin mukaan rahoitusinstrumentilla voi näkyä massiivista kauppaa, joka selvästi osoittaa jonkun tienneen Trumpin tulevan lausunnon, ja silti prosessia ei todennäköisesti aloiteta.

Piensijoittajan näkökulmasta tilanne on nurja. Kun merkittävä osa markkinaliikkeestä selittyy yhden ihmisen somevirralla, nopeat ammattimaiset toimijat kiilaavat ohitse jokaisen odottamattoman päivityksen kohdalla.