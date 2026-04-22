Finnair ylitti tulosodotukset alkuvuonna – polttoaineriski laski kasvutavoitetta

Finnair kertoi keskiviikkona tammi-maaliskuun liikevaihdokseen 778 miljoonaa euroa. Summa kasvoi vuodentakaisesta 12,1 prosenttia ja ylitti analyytikoiden konsensusennusteen 758 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liiketulos painui tappion puolelle 0,6 miljoonaa euroa, mutta sekin jäi markkinoiden ennakoimaa -6,0 miljoonan euron tappiota pienemmäksi. Ensimmäinen neljännes on lentoyhtiöille kausiluontoisesti vuoden heikoin, joten tappiollisuus itsessään ei ollut yllätys.
Vuosi sitten vastaavalla jaksolla vertailukelpoinen liiketulos oli 62,6 miljoonaa euroa miinuksella. Vertailukautta rasittivat lentäjien työtaistelutoimet, joiden välittömän negatiivisen tulosvaikutuksen Finnair arvioi itse noin 22 miljoonaksi euroksi.
Matkustajia kuljetettiin 2,8 miljoonaa, 7,3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Tarjottu kapasiteetti, mitattuna lentoyhtiöiden vakiomittarilla tarjotut henkilökilometrit, kasvoi 3,6 prosenttia. Kysyntä oli tarjontaa nopeampaa, ja matkustajakäyttöaste kohosi 78,0 prosenttiin eli 4,3 prosenttiyksikköä.
Operatiivinen kassavirta parani tuntuvasti 274 miljoonaan euroon edellisvuoden 192 miljoonasta. Rahatilanteen kohentumista selittää osin Aasian-kysynnän piikki maaliskuussa, kun Lähi-idän sota ohjasi matkustajavirtoja Finnairin kannalta suotuisille reiteille.
Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kuvaa kassatilanteen antavan yhtiölle liikkumavaraa kalustoinvestointien rahoittamisessa.
Aasian-reittien kysyntä paikkasi polttoaineen hinnannousua
Kuusisto kiteyttää neljänneksen ajurit katsauksessaan suoraan.
”Onnistunut kustannustenhallinta ja erityisesti Aasian-lentojemme lisääntynyt kysyntä tasapainottivat voimakkaasti nousseen lentopolttoaineen hinnan negatiivista vaikutusta”, hän toteaa.
Aasian-liikenteen kasvu ei jäänyt sattumanvaraiseksi ilmiöksi. Kun Lähi-idän sota sotki kansainvälistä lentoliikennettä helmikuun lopusta alkaen, kahden suuren vaihtomatkustuskeskuksen, Dubain ja Dohan, kautta kulkenut liikenne ohjautui osin uusille reiteille.
”Sodan suorat vaikutukset liikenteeseemme olivat pieniä, mutta kahden vaihtomatkustuskeskuksen, Dubain ja Dohan, vähentynyt liikenne nosti kysyntää vaihtoehtoisilla reiteillä, mikä näkyi kasvaneena kysyntänä Aasian-lennoillamme”, Kuusisto kuvaa.
Finnair perui omat Dubain-lentonsa maaliskuun loppuun ja Dohan-lentonsa heinäkuun alkuun saakka. Alueelta kotiutettiin matkustajia erityislennolla Omanin Muscatin kautta, koska käypää uudelleenreititystä ei järjestynyt.
Ohjeistus ennallaan, näkymiä täsmennettiin
Vuoden 2026 tulosohjeistus pysyi muuttumattomana. Yhtiö odottaa liikevaihdoksi 3,3–3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoiseksi liiketulokseksi 120–190 miljoonaa euroa.
Näkymäosion sävy sen sijaan muuttui. Helmikuussa Finnair suunnitteli kasvattavansa kapasiteettiaan tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna noin viidellä prosentilla. Nyt arvio on laskettu noin kolmeen prosenttiin.
Selitys löytyy polttoainemarkkinoilta. Yhtiö kirjoittaa erityisesti polttoaineen saatavuuteen liittyvän Lähi-idän sodan mahdollisen pitkittymisen myötä riskejä, joilla voi realisoituessaan olla merkittävä negatiivinen vaikutus sekä kapasiteettiin että tulokseen.
Tulosherkkyys on samalla kasvanut. Kymmenen prosentin muutos polttoaineen hinnassa vaikuttaisi vertailukelpoiseen vuosituloksen nyt 39 miljoonaa euroa suojausten jälkeen, helmikuisessa viestinnässä luku oli 34 miljoonaa. Dollarikurssin vastaava herkkyys on kivunnut 31 miljoonasta 38 miljoonaan euroon.
Helmikuussa yhtiö mainitsi erikseen, että vahvistuva makrotaloudellinen tilanne ja kuluttajien ostovoiman kasvu tukevat lentomatkustuksen kysyntää. Tuoreesta näkymätekstistä tämä viittaus puuttuu kokonaan, mikä sinänsä kertoo omaa tarinaansa yhtiön tilannekuvasta.
Polttoainesuojaukset korkealla
Finnair suojaa polttoaineostonsa kahden vuoden horisontilla, ja suojausaste on poikkeuksellisen korkea suhteessa moniin verrokkeihin.
Ensimmäisen neljänneksen polttoaineostoista 86 prosenttia oli suojattu vuoden vaihtuessa. Maaliskuun lopussa suojausaste oli 82 prosenttia toiselle vuosineljännekselle ja 69 prosenttia loppuvuodelle huhti-joulukuussa.
Suojaukset eivät poista hintariskiä pidemmällä aikavälillä, mutta ne ostavat yhtiölle aikaa reagoida markkinaliikkeisiin.
”Polttoaineen saatavuus kotikentällämme Helsinki-Vantaalla on vakaa”, Kuusisto vakuuttaa.
Tarvittaessa valtaosa Euroopan-lennoista voidaan Finnairin mukaan hoitaa läpitankkauksella, eli yhtiö täyttää kerosiinitankin perillä kohteessa paluumatkaa varten. Kuusisto kuitenkin nimeää polttoaineen saatavuuden mahdolliseksi uudeksi riskitekijäksi, jos Lähi-idän tilanne pitkittyy.
Kalustouudistus ja kesäkauden avaukset
Maaliskuussa Finnair kertoi tilaavansa 18 Embraer E195-E2 -konetta sekä suunnittelevansa enintään 12 käytetyn Airbus A320/321ceo -koneen hankkimista. Uusien E195-E2-koneiden matkustajakohtaisten hiilidioksidipäästöjen kerrotaan olevan Embraerin laskelmien mukaan noin 30 prosenttia pienemmät kuin nykyisten E190-E1-koneiden.
Kapearunkokaluston uudistus on strategisesti keskeinen veto. Ilman sitä lyhyen matkan liikenne uhkaisi jäädä yhtiön kasvutavoitteiden heikoimmaksi lenkiksi.
Kesäkaudella verkostoon tulee 12 uutta Euroopan-kohdetta. Toukokuussa Finnair avaa Toronton-kaukoreitin.
Maaliskuussa varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen pääomanpalautuksesta osakkeenomistajille.
Kaluston uudistaminen, Lähi-idän sodan kehitys ja polttoaineen saatavuus ratkaisevat, kuinka tiukaksi loppuvuoden ohjaus käy.
