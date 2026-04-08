Finnairin osake ampaisi jyrkkään nousukiitoon

Finnairin laivastossa on kahdeksan Airbus A330 -konetta. Istumapaikkoja niissä on 279 ja koneen matkanopeus on 890 km/h.

Yhdysvaltain ja Iranin aselepo käänsi lentoyhtiön osakkeen jyrkkään nousuun viiden viikon kurssilaskun jälkeen.

Lentoyhtiö Finnairin osake ampaisi keskiviikkona Helsingin pörssissä lähes 11 prosentin nousuun.

Taustalla on Yhdysvaltain ja Iranin yön aikana sopima kahden viikon tulitauko sekä Hormuzinsalmen avaaminen liikenteelle. Markkinat reagoivat välittömästi ja laajasti. Raakaöljyn WTI-laadun hinta romahti lähes 20 prosenttia ja Brent-laatu halpeni 16 prosenttia, molemmat painuivat alle sadan dollarin barrelilta.

Tulitauko on mannaa myös muiden lehtoyhtiöiden omistajille. Esimerkiksi norjalaisen Norwegianin osake oli lähes 12 prosentin nousussa noin kello 17.45 Suomen aikaa.

Helsingin pörssin yleisindeksi avasi reilun 2,5 prosentin nousuun. Finnairin kaltaiselle polttoaineherkälle lentoyhtiölle öljyn halpeneminen toi kuitenkin suhteessa paljon suuremman helpotuksen.

Nousun mittakaavaa selittää se, kuinka rankasti osake oli ehtinyt laskea. Iranin konfliktin puhkeamisen jälkeen helmikuun lopussa Finnair oli pörssin suurimpia kärsijöitä. Kurssi putosi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä kymmenellä prosentilla, ja viikon mittaan lasku syveni noin 16 prosenttiin. Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi selvisi vain murto-osan laskulla.

Keskiviikon nousu on siis toistaiseksi lähinnä osa menetetyn kurssin palautumista, ei uuden nousutrendin alku. Osake on yhä selvästi alempana kuin helmikuun huipuissaan.

Viisi viikkoa, jotka söivät käänteen

Yhdysvallat ja Israel aloittivat sotilaallisen operaation Irania vastaan lauantaina 28. helmikuuta. Iran vastasi kostoiskuilla, ja tilanne eskaloitui nopeasti. Persianlahden ilmatila sulkeutui.

Finnairille seuraukset olivat konkreettiset. Yhtiö perui ensin Dubain ja Dohan lennot maaliskuun ensimmäiselle viikolle, mutta joutui pidentämään sulkua vaiheittain. Myöhemmin kaikki lennot molempiin kohteisiin peruttiin pidemmäksi aikaa. Yhtiö ei liikennöinyt myöskään Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.

Kenties vielä merkittävämpää oli kuitenkin se, mitä tapahtui energiamarkkinoilla.

Hormuzinsalmen kautta kulkee arviolta viidennes maailman raakaöljystä ja vastaava osuus nestekaasusta. Salmen sulkeutuminen nosti polttoaineen hintaa tavalla, joka uhkasi suoraan Finnairin kannattavuutta.

Yhtiön oma herkkyysanalyysi kertoo luvut kylmän selkeästi. Kymmenen prosentin nousu polttoaineen hinnassa heikentää vertailukelpoista liiketulosta 34 miljoonaa euroa suojaukset huomioiden. Kun tätä vertaa koko vuoden 2025 vertailukelpoiseen liiketulokseen, joka oli 60 miljoonaa euroa, jo maltillinen polttoaineen kallistuminen syö tuloksesta yli puolet.

Käänne katkesi pahimpaan mahdolliseen aikaan

Konfliktin ajoitus oli Finnairille erityisen kipeä. Helmikuussa yhtiön osake oli noussut reippaasti tilinpäätöksen jälkeen, ja markkinat olivat juuri alkaneet hinnoitella käännettä parempaan.

Perusteita optimismille oli. Loka–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos oli 62 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 48 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli jäänyt 40 miljoonaan euroon, joten ylitys oli merkittävä. Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto oli tilinpäätöksen yhteydessä luottavainen vuoden 2026 näkymiin.

Myös operatiiviset luvut tukivat myönteistä kuvaa. Finnair kuljetti helmikuussa 904 400 matkustajaa, mikä oli 6,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kokonaiskapasiteetti kasvoi lähes viisi prosenttia. Työtaistelut, jotka olivat rasittaneet vuotta 2025, eivät enää painaneet lukuja.

Yhtiö oli suunnitellut kapasiteetin kasvattamista noin viidellä prosentilla vuonna 2026 ja ilmoittanut uudesta kaukoreitistä Australian Melbourneen lokakuusta alkaen. Nämä suunnitelmat jäivät Iranin kriisin varjoon.

Hauraan tulitauon varassa

Keskiviikon kurssinousu heijastaa markkinoiden toivoa siitä, että pahin on ohi. Tulitauko on tosin määritelmällisesti väliaikainen. Neuvottelut rauhanehdoista alkavat perjantaina Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance kutsui aselepoa hauraaksi ja varoitti, ettei kaikilla iranilaisilla osapuolilla ole välttämättä sama tahto neuvotella. Ilmaiskut jatkuivat Lähi-idässä vielä tulitaukoilmoituksen jälkeenkin.

Finnairille ratkaisevaa on se, avautuuko Persianlahden ilmatila pysyvästi ja kääntyykö öljyn hinta pysyvämpään laskuun. Tosin yhtiön Lähi-idän reittien osuus liikevaihdosta on noin kolme prosenttia, joten suora liikevaihdon menetys on hallittavissa. Suurempi riski on polttoainekustannusten pysyvä nousu yhdistettynä matkustajien varovaisuuteen.

Finnairin seuraava tulosjulkistus on aikataulutettu huhtikuun 22. päivälle. Yhtiö ei ole päivittänyt vuoden 2026 ennusteitaan Iranin kriisin valossa. Se, mitä johto tuolloin sanoo tai jättää sanomatta, kertoo enemmän kuin yhden päivän kurssiliike.

