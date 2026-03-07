Iranin sota koettelee Finnairin tuloskuntoa

Maanantain pörssiavaus oli Finnairille raju. Kurssi putosi avauksessa kymmenellä prosentilla, ja viikon mittaan lasku on syventynyt noin 16 prosenttiin. Helsingin pörssin yleisindeksi selvisi samasta maanantaista 0,3 prosentin laskulla.

Taustalla on Yhdysvaltojen ja Israelin lauantaina 28. helmikuuta aloittama sotilaallinen operaatio Irania vastaan. Iran vastasi kostoiskuilla Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin useissa alueen maissa, ja tilanne eskaloitui nopeasti. Persianlahden alueen ilmatila sulkeutui.

Lentoyhtiölle tämä tarkoittaa konkreettisia asioita.

Finnair perui ensin Dubain ja Dohan lennot maaliskuun ensimmäiselle viikolle, mutta joutui pidentämään sulkua vaiheittain. Keskiviikkona yhtiö ilmoitti peruuttavansa kaikki lennot molempiin kohteisiin 29. maaliskuuta saakka. Yhtiö ei toistaiseksi lennä myöskään Irakin, Iranin, Syyrian tai Israelin ilmatilan kautta.

Dubai on talvikauden kohde, joten käytännössä reittiä ei avata ennen lokakuun 25. päivää. Doha sen sijaan on ympärivuotinen, ja sen osalta tilannetta arvioidaan erikseen.

Suora liikevaihtoisku jää kuitenkin rajalliseksi. Analyysitalo Inderesin arvion mukaan Lähi-idän osuus Finnairin liikevaihdosta on noin kolme prosenttia. Se ei selitä 16 prosentin kurssilaskua.

Hormuzinsalmi on todellinen uhka

Sijoittajien hermostuneisuus kohdistuu johonkin paljon suurempaan kuin Dubain ja Dohan reitteihin. Polttoaine muodostaa lentoyhtiöille tyypillisesti suuren yksittäisen kuluerän, ja öljymarkkinoilla nähtiin viikon alussa selvää liikehdintää.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta on lähtenyt sodan alkamisen jälkeen jyrkkään nousuun, ja hinta on kivunnut jo 93 dollariin barrelilta. Ennen USA:n ja Israelin aloittamia iskuja Iraniin hinta oli 73 dollaria.

Kaasumarkkinoilla liike oli vielä rajumpi. Eurooppalainen viitelaatu TTF kallistunut rajuiten sitten sitten vuoden 2022 energiakriisin. Nousua vauhditti QatarEnergyn päätös sulkea maailman suurin nesteytetyn maakaasun jalostamo Ras Laffan Iranin drooni-iskujen vuoksi. Laitoksen osuus globaalista LNG-tuotannosta on noin viidennes.

Kaiken ytimessä on Hormuzinsalmi, kapea vesiväylä Persianlahden ja Intian valtameren välissä.

Hormuzinsalmen kautta kulkee arviolta viidennes maailman raakaöljystä ja vastaava osuus nestekaasusta. Iranin vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta salmea pitkin, ja suuret varustamot ovat jo keskeyttäneet laivojensa liikennöinnin reitillä.

Finnairin oma herkkyysanalyysi kertoo selväsanaisesti, mitä pitkittynyt öljyn kallistuminen merkitsisi. Kymmenen prosentin nousu polttoaineen hinnassa heikentää yhtiön vuotuista vertailukelpoista liiketulosta 34 miljoonaa euroa suojaukset huomioiden. Vastaavasti kymmenen prosentin muutos dollarin kurssissa vaikuttaa 31 miljoonaa euroa.

Luvut ovat suuria, kun ne suhteutetaan Finnairin tulokseen. Koko vuoden 2025 vertailukelpoinen liiketulos oli 60 miljoonaa euroa, joten jo maltillinen ja pitkäaikainen polttoaineen kallistuminen söisi siitä yli puolet.

Tilinpäätöksen tuoma luottamus haihtui nopeasti

Ennen Iranin konfliktin alkua lehtoyhtiön näkymät näyttivät kehittyvän oikeaan suuntaan. Tuloskehitys oli viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä odotettua vahvempaa loka-joulukuussa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 62 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 48 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 40 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto oli tilinpäätöksen yhteydessä luottavainen vuoden 2026 näkymiin. Kapasiteettia aiotaan kasvattaa noin viidellä prosentilla, ja yhtiö ilmoitti uudesta kaukoreitistä Australian Melbourneen lokakuusta 2026 alkaen.

Helmikuun liikennetiedot tukivat optimismia, sillä matkustajamäärät ja käyttöaste nousivat odotettua enemmän, kun työtaistelutoimet eivät enää olleet yhtiön rasitteena.

Finnair kuljetti helmikuussa 904 400 matkustajaa, mikä oli 6,9 prosenttia enemmän kuin helmikuussa 2025, jolloin matkustajamäärää rajoittivat työtaistelutoimia seuranneet kapasiteettivähennykset. Matkustajamäärä kasvoi huomattavasti Aasian-liikenteessä, selvästi kotimaan- ja Euroopan-liikenteessä ja hieman myös Lähi-idän-liikenteessä. Pohjois-Amerikan-liikenteessä matkustajamäärä pysyi vakaana.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,8 prosenttia.

Helmikuussa Finnairin osake oli noussut reippaasti tilinpäätöksen jälkeen.

Iranin kriisi osui siis hetkeen, jolloin markkinat olivat juuri alkaneet hinnoitella Finnairin käännettä parempaan.

Kriisi saattaa pitkittyä

Venäjän ilmatilan sulkeuduttua helmikuussa 2022 Finnair menetti pitkään vaalimansa kilpailuedun Aasian-liikenteessä. Strategia piti rakentaa uudelleen, ja yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa nousi keskeiseen rooliin.

Qatar Airwaysin kotipesä Doha on nyt yksi perutuista kohteista. Yhtiön onni on tosin se, ettei Lähi-itään panostettu niin raskaasti kuin jossain vaiheessa suunniteltiin. Kolmen prosentin liikevaihtoosuus on suora menetyksenä hallittavissa.

Jos polttoaine kallistuu pysyvästi ja kuluttajien matkustushalukkuus hiipuu epävarmuuden myötä, seuraukset ulottuvat kauas Lähi-idän reittejä pidemmälle.

Barclaysin strategit varoittivat viikon alussa, ettei tämä kriisi välttämättä laannu yhtä nopeasti kuin aiemmat geopoliittiset episodit. Pankin globaalin tutkimuksen puheenjohtaja Ajay Rajadhyaksha viittasi mahdollisiin Yhdysvaltain tappioihin ja Hormuzinsalmen häiriöihin.

Barclays piti Finnairille myyntisuosituksen jo ennen iskujen alkamista.

Finnairin seuraava tulosjulkistus on aikataulutettu huhtikuun 22. päivälle, eikä yhtiö ole vielä päivittänyt vuoden 2026 ennusteitaan Iranin kriisin valossa.