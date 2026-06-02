Tekoälyn hiljaiset voittajat – kolme yhtiötä, joiden hinta ei ole vielä karannut käsistä

Tekoälyosakkeissa raha on virrannut harvoihin nimiin. Palantirin ja Snowflaken kaltaiset suosikit ovat saaneet kertoimet, joissa tuleva kasvu on hinnoiteltu sisään vuosiksi eteenpäin.

Sijoittajan kannalta ongelma on tuttu. Kun tarina on kaikkien huulilla, tuottopotentiaali on usein jo syöty. Kiinnostavampia ovat yhtiöt, jotka tekevät tekoälystä rahaa nyt, mutta joiden osakkeesta ei makseta vielä unelmahintaa.

Arvostusta mitataan tässä kahdella tutulla mittarilla. P/E-kerroin kertoo, montako kertaa vuositulos sisältyy osakkeen hintaan, ja EV/EBITDA suhteuttaa koko yhtiön arvon sen käyttökatteeseen eli liiketoiminnan kassavirtaan ennen poistoja ja rahoituseriä. Mitä matalampi luku, sitä vähemmän odotuksia hintaan on ladattu.

Kolmas mittari, ARR, vilahtelee etenkin ohjelmistoyhtiöiden raporteissa. Se tarkoittaa vuotuista toistuvaa liikevaihtoa eli sitä tilauspohjaista tulovirtaa, joka jatkuu vuodesta toiseen ilman, että myynti on aloitettava joka kerta alusta.

Otetaan kolme yhtiötä, jotka täyttävät saman ehdon. Jokainen hyötyy tekoälybuumista suoraan, jokainen kasvaa kaksinumeroisesti, ja jokainen nosti viime kvartaaleina omaa ohjaustaan. Silti niiden kertoimet ovat lähempänä arvo-osaketta kuin kasvuyhtiötä.

Yhteistä on myös se, ettei alennus tule ilmaiseksi, vaan jokaisen taakse kätkeytyy oma kysymysmerkkinsä kumppaniriippuvuudesta ostovetoiseen kasvuun.

Alhaisille arvostuskertoimille on yleensä hyvät syynsä, joten sijoittajan on hyvä tuntea yhtiöiden liiketoiminnat, kasvunäkymät ja riskit.

Opera rakentaa selaimesta tekoälyagenttia

Norjalaistaustainen Opera Limited on lyönyt kiinni tekoälyselaimen rooliin näkyvämmin kuin moni suurempi kilpailija. Yhtiö on upottanut Googlen Gemini-malleihin nojaavan tekoälyn suoraan selaintuotteisiinsa.

Konkreettisin askel on Browser Operator, agenttipohjainen toiminto, joka suorittaa tehtäviä käyttäjän puolesta. Käytännössä selain ei enää vain näytä verkkosivuja vaan toimii niillä itsenäisesti, esimerkiksi täyttämällä lomakkeita tai vertailemalla tuotteita ilman, että käyttäjä napsuttelee jokaista vaihetta.

Raha syntyy edelleen vanhalla logiikalla. Selaimeen kytketty haku ja sen mainostulot kantavat liiketoimintaa, ja tekoälypohjainen hakutuloihin liittyvä liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vuodessa. Tekoälyselaimet tavoittavat yhtiön mukaan jo yli 80 miljoonaa käyttäjää.

Kasvuluvut ovat selvät. Liikevaihto nousi 28,3 prosenttia viime tilikaudella, ja yhtiö ylitti oman ohjauksensa jokaisella vuosineljänneksellä kaudella 2025–2026.

Arvostus ei tätä tahtia seuraa. Analyytikoiden seuraavan 12 kuukauden konsensusennusteilla P/E-kerroin on 12,6x ja EV/EBITDA 8,3x, eli murto-osa siitä, mihin tekoälybuumin kärkinimet on hinnoiteltu.

Riskit kasaantuvat kuitenkin yhteen sanaan, ja se on riippuvuus. Operan tekoäly nojaa Googlen malleihin, joten yhtiö rakentaa tuotteensa kumppanin teknologian varaan eikä omista sen ydintä itse. Jos kumppanin hinnoittelu, ehdot tai strategia muuttuvat, Operalla on vähän vipua neuvotteluissa.

Liiketoiminnan ydin on sekin altis vaikeuksille. Hakutulot ovat käytännössä riippuvaisia hakukumppanuuksista, jollainen yhtiöllä on perinteisesti ollut juuri Googlen kanssa. Tällaisen sopimuksen heikkeneminen iskisi suoraan kannattavimpaan tulovirtaan.

Päälle tulee koko selainmarkkinan kova kilpailu, jossa Operan markkinaosuus on globaalisti pieni jättien rinnalla.

Matala kerroin voi siis heijastaa sitä, että markkina epäilee tämän kasvuvauhdin kestävyyttä.

Progress myy yrityksille tavan käyttää omaa dataansa

Progress Software lähestyy tekoälyä toisesta päästä. Yhtiö ei myy kuluttajatuotetta vaan ohjelmistoja, joilla yritykset valjastavat omat tietonsa generatiivisen tekoälyn käyttöön.

Ydin on niin sanottu agentic RAG -tekniikka. RAG tarkoittaa hakuun perustuvaa generointia, jossa tekoälymalli noutaa vastauksensa tueksi yrityksen omasta aineistosta sen sijaan, että se nojaisi pelkkään koulutusdataansa. Lopputulos on vastaus, joka perustuu yhtiön todellisiin dokumentteihin eikä mallin arvaukseen.

Juuri tämä on tekoälybuumin konkreettisimpia hyötyjä yrityksille. Geneerinen kielimalli on kiinnostava, mutta yrityksen omiin sopimuksiin ja asiakastietoihin kytketty malli ratkaisee maksavan asiakkaan ongelman.

Kysyntä näkyy luvuissa. ARR kasvoi 48 prosenttia vuodessa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, ja liikevaihto nousi 29,8 prosenttia viime tilikaudella. Yhtiö nosti ohjaustaan kerralla liikevaihdon, tuloksen ja kassavirran osalta.

Markkina-arvo on 1,49 miljardia dollaria, analyytikoiden 12 kuukauden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on vaivaiset 5,8x ja EV/EBITDA vain myös 5,8x. Ohjelmistoyhtiölle, jonka toistuva liikevaihto lähenee miljardia dollaria, tällaiset kertoimet ovat poikkeuksellisen alhaisia, sillä vastaavan kasvun ohjelmistoyhtiöistä maksetaan tyypillisesti selvästi enemmän.

Sijoittajan kannattaa kuitenkin katsoa kasvun lähde. Progress on rakentanut historiansa pitkälti yritysostoilla, ja osa nopeasta liikevaihdon ja ARR:n kasvusta voi selittyä hankituilla liiketoiminnoilla orgaanisen kysynnän sijaan. Ero on olennainen, sillä ostettu kasvu vaatii jatkuvaa uutta pääomaa ja onnistuneita integraatioita.

Yritysostoja rahoitetaan tyypillisesti lainalla, mikä kasvattaa korkokuormaa ja kaventaa liikkumavaraa, jos rahoitusolot kiristyvät. Matala arvostus voi siis olla markkinan tapa hinnoitella sitä, että kyseessä on yritysostovetoinen kasvaja eikä puhdas orgaaninen menestystarina.

Agentic RAG on lisäksi kuuma kategoria, jossa kilpailevat sekä suuret pilvijätit että ketterät startupit, joten teknologinen etumatka voi kaventua nopeasti.

Gen Digital hyötyy uhasta ja sen torjunnasta

Kyberturvayhtiö Gen Digital asettuu tekoälyssä mielenkiintoiseen välitilaan. Sen brändeihin kuuluvat Norton, Avast ja Avira, ja tekoäly vaikuttaa sen liiketoimintaan kahdelta suunnalta yhtä aikaa.

Yhtäältä hyökkääjien työkalut paranevat. Syväväärennökset, tietojenkalastelu ja reaaliaikaisesti personoidut huijaukset ovat aiempaa vakuuttavampia, mikä kasvattaa kysyntää suojatuotteille.

Toisaalta yhtiö kääntää saman teknologian puolustukseen. Norton Genie AI -assistenttiin rakennettu Deepfake Protection on esimerkki siitä, miten tekoäly tunnistaa tekoälyllä tehtyä petosta. Sama ilmiö, joka uhkaa asiakasta, myy yhtiön tuotetta.

Numerot kertovat käännöksestä. Gen Digital ylitti tilikauden 2026 liikevaihtotavoitteensa ja rikkoi ensi kertaa viiden miljardin dollarin rajan kokonaisliikevaihdossa, kun kasvu kiihtyi kaksinumeroiseksi. Liikevaihto nousi 27,1 prosenttia, ja yhtiö nosti tilikauden 2027 ohjauksensa 5,33–5,43 miljardin dollarin haarukkaan.

Arvostus jää silti maltilliseksi. P/E on 9,1x ja EV/EBITDA 8,7x, eli kertoimet vastaavat kypsää arvo-osaketta enemmän kuin tekoälystä suoraan hyötyvää kasvajaa.

Tosin juuri kypsyys on myös yhtiön riski. Gen Digitalin liiketoiminta nojaa kuluttajatilauksiin, joiden kasvu on luonteeltaan hidasta ja altista hintakilpailulle.

Iso osa viime aikojen kasvusta liittyy yritysjärjestelyihin, mikä nostaa esiin saman kysymyksen kuin Progressin kohdalla: kuinka paljon noususta on orgaanista ja kuinka paljon yhdistettyjen liiketoimintojen summaa.

Velkataso on tässä keskeinen seurattava. Kuluttajaturvabrändien yhdistäminen on vaatinut mittavaa lainarahoitusta, ja korkomenot syövät tulosta, joka muuten valuisi omistajille.