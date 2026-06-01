Goldman nosti kaksi osaketta kärkilistalleen

Investointipankin osakkeiden korkeimman ostosuosituksen listalle nousivat kesäkuussa Siemens Energy ja Smith & Nephew. Syyt löytyvät hyvin eri suunnista.

Goldman Sachs teki kesäkuun alun kuukausitarkastelussaan kaksi lisäystä eurooppalaiseen Conviction List -kokoelmaansa. Mukaan nousivat saksalainen energiainfrastruktuuriyhtiö ja brittiläinen lääkintälaitevalmistaja.

Conviction List on pankin osaketutkimuksen kärkivalikoima. Se kokoaa yhteen ne osta-suositellut osakkeet, jotka analyytikot näkevät kaikkein erottuvimpina ideoina. Listalle pääsy on siis astetta vahvempi kannanotto kuin tavallinen ostosuositus.

Pankin aiempien yhteenvetojen mukaan listan osakkeiden mediaanituotto-odotus on ollut noin 35 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Lukua kannattaa lukea tavoitteena, ei lupauksena.

Siemens Energyn kohdalla peruste on selvä. Goldman uskoo datakeskusten investointiaaltoon ja etenkin tekoälylaskennan janoaman sähköinfrastruktuurin kasvuun, joka ruokkii yhtiön verkkoteknologian ja kaasuturbiinien kysyntää.

Pankki itse kevensi keväällä Siemens Energyyn liittyviä johdannaisomistuksiaan ja painoi äänivaltaosuutensa huhtikuussa alle viiden prosentin. Kyse on kuitenkin eri signaalista. Kaupankäyntipositioiden ja analyytikkojen suositusten välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja kärkilistalle nostaminen kertoo nimenomaan tutkimusyksikön näkemyksestä.

Smith & Nephew taas päätyi listalle tuoreen näkemysmuutoksen saattelemana. Analyytikko Richard Felton laski osakkeen tavoitehinnan 17 punnasta 15,50 puntaan mutta piti ostosuosituksen.

Mitä Siemens Energy oikeastaan myy?

Siemens Energy irrotettiin emoyhtiö Siemensistä omaksi pörssiyhtiökseen vuonna 2020. Yhtiö rakentaa sähköjärjestelmän selkärankaa eli muuntajia, kytkinlaitoksia ja siirtoyhteyksiä sekä valmistaa kaasuturbiineja ja huoltaa voimalaitoksia. Tuulivoima kuuluu konserniin tytäryhtiö Siemens Gamesan kautta.

Ansaintalogiikan ydin on kaksijakoinen. Yhtiö myy ensin suuria laitekokonaisuuksia sähköverkkoyhtiöille, voimalaitoksille ja teollisuudelle, minkä jälkeen samat asiakkaat sitoutuvat pitkiin huolto- ja kunnossapitosopimuksiin. Jälkimmäinen tuo tasaista ja paremmalla katteella varustettua kassavirtaa vuosiksi eteenpäin.

Kasvu nojaa sähköistymiseen. Vanhenevat verkot vaativat uusimista, uusiutuvan energian liittäminen verkkoon kasvattaa siirtokapasiteetin tarvetta, ja päälle tulee datakeskusten nopeasti nouseva sähkönkulutus.

Kaasuturbiineille riittää kysyntää sielläkin, missä tarvitaan säätövoimaa tukemaan vaihtelevaa tuuli- ja aurinkotuotantoa.

Vielä pari vuotta sitten Siemens Energyn tarinaa hallitsi Gamesan tuuliturbiinien laatuongelmista kummunnut tappiokierre, joka pakotti yhtiön turvautumaan Saksan valtion takauksiin.

Nyt katse on kääntynyt sähkön kysynnän rakenteelliseen kasvuun.

Goldmanin teesi istuu juuri tähän käänteeseen, jossa verkko- ja turbiiniliiketoiminta on noussut tuulivoiman murheiden ohi yhtiön vetonaulaksi.

Smith & Nephew kamppailee käänteen kanssa

Smith & Nephew on brittiläinen lääkintäteknologian yhtiö, jonka liiketoiminta jakautuu kolmeen kokonaisuuteen. Suurin niistä on ortopedia eli lonkka- ja polviproteesit sekä murtumien hoito. Rinnalla kulkevat urheilulääketiede ja korva-, nenä- ja kurkkukirurgia sekä edistynyt haavanhoito.

Kassavirtaa tulee kahta reittiä. Implantit ja leikkausinstrumentit ovat kertaluonteisempaa myyntiä, kun taas haavanhoidon tuotteet ja urheilulääketieteen tarvikkeet tuovat toistuvaa kulutustavaramyyntiä. Asiakkaina ovat sairaalat ja kirurgit ympäri maailmaa.

Kasvun taustalla on väestön ikääntyminen ja leikkausmäärien pitkä nousutrendi. Tekonivelten kysyntä kasvaa, kun yhä useampi elää siihen ikään, jossa niveliä uusitaan. Robottiavusteinen kirurgia on alalla se kilpailutekijä, jolla valmistajat yrittävät erottua toisistaan.

Tuoreimmat luvut kertovat vaisusta alkuvuodesta. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 1,5 miljardia dollaria ja orgaaninen kasvu 3,1 prosenttia, mutta koko vuoden ohjeistus pysyi ennallaan noin kuuden prosentin orgaanisessa kasvussa.

Felton arvioi tilikauden 2026 kasvuennusteisiin liittyvän maltillista laskuriskiä ja odottaa vauhdin kiihtyvän vasta loppuvuonna.

Toukokuussa yhtiö ilmoitti 500 miljoonan dollarin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta. Sen voi lukea luottamuksenosoituksena kassavirtaa kohtaan, vaikka Yhdysvaltain polvi-implanttiliiketoiminta painii lyhyen aikavälin paineiden kanssa.

Mitä lista paljastaa Goldmanin näkemyksestä?

Kärkilista elää kuukausittain. Helmikuussa mukaan otettiin Schneider Electric, InterContinental Hotels Group ja Hannover Re, tammikuussa puolestaan BBVA, Haleon ja Bayer.

Valikoima hajautuu toimialoittain laajalle sähköistämisestä pankkeihin, hotelleihin ja terveydenhuoltoon. Yhdistävää teemaa on vaikea löytää, mikä sopii listan ideaan. Mukaan pyritään nostamaan yksittäisiä erottuvia ideoita, ei kokonaista sektorinäkemystä.

Kesäkuun lisäykset asettuvat näkemyksellisesti eri laidoille.

Siemens Energy on kasvutarina, jota kannattelee sähkön kysynnän rakenteellinen nousu.

Smith & Nephew puolestaan on käännetarina, jossa Goldman ostaa laskeneella tavoitehinnalla mutta uskoo yhä loppuvuoden paranemiseen.

Datakeskusten sähköntarpeen varaan rakennettu teesi on helppo ymmärtää, mutta sen kestävyys ratkeaa vasta tilauskirjoissa.

Smith & Nephew’n kohdalla testi on konkreettisempi. Toteutuuko Feltonin lupaama loppuvuoden kiihtyminen, vai jääkö takaisinosto-ohjelma yhtiön vahvimmaksi viestiksi sijoittajille?

