Morningstar arvioi SpaceX:n arvon alle puoleen listautumistavoitteesta – ”merkittävästi ylihinnoiteltu”

Tutkimusyhtiö Morningstar aloitti SpaceX:n seurannan poikkeuksellisen suorasanaisella arviolla. Sen mukaan Elon Muskin avaruus- ja satelliittiyhtiö on merkittävästi ylihinnoiteltu, ja yhtiön todellinen arvo jää alle puoleen siitä, mitä historian suurimmaksi povatussa listautumisessa tavoitellaan.

Morningstar asetti SpaceX:n käyväksi arvoksi 780 miljardia dollaria. Luku on noin 48 prosenttia alle yhtiön viimeisimmän yksityismarkkina-arvon ja vain runsas kolmannes listautumisessa tavoitellusta noin 1,75 biljoonan dollarin arvostuksesta.

Yhtiö valmistautuu tarjoamaan julkisille sijoittajille noin kolmea prosenttia osakkeistaan. Taustalla on useita yksityisrahoituskierroksia, joista viimeisin oli alkuvuoden 2026 järjestely, jossa yhtiö osti Muskin tekoälylaboratorion ja sen myötä arvostus nousi lähelle 1,5 biljoonaa dollaria.

Analyytikko Nicolas Owens kuvasi tavoitehintaa vaativaksi. Tavoitellulla arvostuksella SpaceX kävisi kauppaa noin 94-kertaisella liikevaihdollaan, kun yhtiön vuoden 2025 liikevaihto oli 18,67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi yksi maailman kannattavimmista teknologiayhtiöistä, Nvidia, käy kauppaa noin 22-kertaisella liikevaihdollaan.

Owensin mukaan tällainen kerroin edellyttäisi lähes virheetöntä suoritusta yhtiöltä, joka on yhä tappiollinen.

Vallihauta on kapea

Morningstarin mukaan SpaceX:lla on kapea taloudellinen vallihauta. Yhtiön ydinliiketoiminnoissa eli rakettien laukaisuissa ja Starlink-satelliittiyhteyksissä kilpailuetu on vahva, mutta kokonaisluokitusta painaa tekoälyliiketoiminta.

Kustannusetu syntyy uudelleenkäytettävistä raketeista. Yhtiö on laskenut laukaisun kilohintaa yli 95 prosenttia perinteisen avaruusteollisuuden tasosta toistuvasti uudelleen käytettävien rakettien avulla. Vuonna 2025 SpaceX vastasi yli 80 prosentista Maan kiertoradalle viedystä rahtimassasta.

Starlinkin vallihauta on Morningstarin mukaan jopa leveä. Se on ainoa satelliittiyhteysyhtiö, jolla on oma täysin pystysuuntaisesti integroitu laukaisukyky, joten se saa käyttää SpaceX:n laukaisukapasiteettia sisäiseen kustannukseen. Näin avaruusliiketoiminnan kustannusetu siirtyy suoraan satelliittiyhteyksiin, ja syntyy itseään ruokkiva kierre.

Liiketoiminta myös kasvoi vauhdilla. Yksikön liikevaihto nousi noin 50 prosenttia 11,3 miljardiin dollariin, ja sen liikevoitto ylitti 4,4 miljardia dollaria. Starlink on ainoa kiinalaisen valtionyhtiön ohella, joka kykenee organisoimaan satelliittituotantonsa ja toimitusketjunsa todella teollisessa mittakaavassa.

Koko yhtiön luokituksen vetää kapeaksi tekoälyliiketoiminta. Morningstar pitää sen kilpailuetua määrittelemättömänä ja katsoo, että se uhkaa jopa tuhota yhtiön arvoa. Owens totesi suoraan, ettei pidä yhtiön Grok-mallia tämän hetken johtavien tekoälylaboratorioiden joukossa.

Kolme skenaariota avaruuden konesaleille

Suurin epävarmuus liittyy yhtiön suunnitelmaan sijoittaa tekoälyn konesaleja avaruuteen. Morningstar mallinsi kolme skenaariota sen onnistumiselle.

Optimistisimmassa niin sanotussa kuunlento-skenaariossa yhtiön kiertoradan tekoälyalusta toimisi ja toisi merkittävän kustannusedun maanpäällisiin konesaleihin nähden. Tämän vaihtoehdon Morningstar arvioi jopa 1,3 biljoonan dollarin yritysarvon arvoiseksi, mutta antoi sille vain seitsemän prosentin todennäköisyyden.

Vastakkaisessa skenaariossa kiertoradan konesalit eivät toimisi lainkaan. Tälle yhtiö antoi 43 prosentin todennäköisyyden, ja se tuhoaisi yli 81 miljardin dollarin arvon. Todennäköisimpänä Morningstar pitää välimuotoa, jossa hanke osoittautuu rajallisesti toimivaksi.

Owensin mukaan kestävin reitti tekoälyliiketoiminnan etuun kulkee juuri avaruuspohjaisen infrastruktuurin kautta, vaikka suunnitelman tieteellinen ja taloudellinen toteutettavuus on yhä epävarma.

Hallinto herättää kysymyksiä

Morningstar nosti esiin myös hallintoon liittyviä huolia. Helmikuun 2026 yritysjärjestely, jossa SpaceX osti Muskin tekoäly-yhtiön, ei ollut riippumaton kauppa, koska Musk omisti ja hallitsi molempia osapuolia.

Muskin odotetaan säilyttävän listautumisen jälkeen noin 85 prosentin äänivallan yhtiön kaksiluokkaisen osakerakenteen kautta. Tämä rajoittaa Morningstarin mukaan vähemmistöomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin tai haastaa tulevia järjestelyjä.

Yhtiön avainhenkilöriskiä korostaa lisäksi se, että Musk johtaa samanaikaisesti useita yhtiöitä.

Sijoittajan kannattaa odottaa

Morningstar laski SpaceX:n arvon kassavirtaperusteisella mallilla. Yhtiön ydinliiketoiminnan eli avaruus- ja yhteyspalveluiden arvoksi se sai noin 611 miljardia dollaria, ja todennäköisyyksillä painotettu tekoälyliiketoiminta lisäsi arvioon noin 170 miljardia dollaria.

Tekoälyosuutta Morningstar kuvasi enemmän osto-option kaltaiseksi panostukseksi kiertoradan tekoälyinfrastruktuurin kaupallistamiseen kuin vakaaksi tulonlähteeksi.

Käytännön johtopäätös on selvä. Morningstar arvioi näkevänsä osakkeen ylihinnoiteltuna lähes kaikissa skenaarioissa ainakin lyhyellä aikavälillä. Yhtiö odottaa, että listautumisen jälkeen myyntipaine voi painaa kurssia, kun yksityissijoittajien ja työntekijöiden osakkeita vapautuu erissä myyntiin loppuvuoden 2026 ja vuoden 2027 aikana.

Niinpä pitkäjänteiset sijoittajat, jotka haluavat mukaan yhtiön tarinaan, saavat tutkimusyhtiön mukaan todennäköisesti paremman turvamarginaalin odottamalla listautumisen jälkeisiä ostotasoja.

SpaceX:n on määrä alkaa käydä kauppaa Nasdaqissa tunnuksella SPCX kesäkuun puolivälin tienoilla.

Pankit maalaavat aivan toista kuvaa

Morningstarin varovaisuus erottuu jyrkästi listautumista järjestävien pankkien näkemyksistä. Esimerkiksi Evercore ISI ennakoi yhtiön kokonaisliikevaihdon ylittävän biljoona dollaria jo vuonna 2031, kun listautumisen pääjärjestäjänä toimiva Goldman Sachs odottaa tekoälyliiketoiminnan kasvavan noin satakertaiseksi lähes 322 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Luvut perustuvat nimettömiin lähteisiin, eikä niitä ole julkistettu virallisesti. Koska pankeilla on suora taloudellinen intressi onnistuneeseen debyyttiin, niiden ruusuiset ennusteet kannattaa lukea eri lähtökohdasta kuin riippumattoman tutkimusyhtiön arvio.