Tecnotreen ostotarjous jäi toteutumatta – kurssi karkasi tarjoushinnan yli

Resilience Investment Holdings ilmoitti 20. heinäkuuta, ettei se toteuta ostotarjoustaan Tecnotreen osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Tarjouksen taakse saatiin lopullisessa tuloksessa noin 62,5 prosenttia osakkeista ja äänistä, kun toteutuminen olisi vaatinut yli 90 prosentin osuuden.

Yhdeksänkymmenen prosentin raja olisi avannut osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden pakkolunastuksen ja sitä kautta tien pois pörssistä. Juuri tämä oli koko järjestelyn päämäärä.

Sijoittajien hyväksyntä jäi kuitenkin ohueksi. Tarjouksessa tarjottiin noin 4,96 miljoonaa osaketta ja viisi vaihdettavaa debentuuria eli noin 22,1 prosenttia osakekannasta. Yhdessä konsortion jo hallitseman runsaan 9,2 miljoonan osakkeen kanssa osuus ylsi 62,5 prosenttiin.

Rahassa tarjous oli lähtökohdiltaan tuntuva. Osakkeesta luvattu 5,70 euroa sisälsi 42,5 prosentin preemion tammikuun lopun noin neljän euron päätöskurssiin, ja koko kaupan arvoksi muodostui noin 131 miljoonaa euroa. Tarjousaika alkoi helmikuun alussa ja venyi useilla jatkoilla heinäkuun puoliväliin.

Ongelmaksi muodostui se, että markkina ehti tarjouksen ohi.

Osake nousi kevään ja kesän mittaan selvästi 5,70 euron yläpuolelle, eikä konsortio korottanut hintaansa jatkoista huolimatta. Osake kävi heinäkuussa hetkellisesti jo yli seitsemässä eurossa.

Kun pörssistä irtosi osakkeesta enemmän kuin tarjous lupasi, vähemmistöomistajilla ei ollut syytä myydä.

Tarjouksen takana oli tiivis sisäpiiri. Konsortion muodostivat afrikkalaismarkkinoihin erikoistunut pääomasijoittaja Helios, yhtiön toimitusjohtaja ja suurin omistaja Padma Ravichander sekä sijoitusyhtiö Fitzroy, jonka omistavat hallituksen puheenjohtaja Neil Macleod ja hallituksen jäsen Conrad Phoenix.

Hallitus oli suositellut tarjousta yksimielisesti, joten samat nimet istuivat sekä ostajan että suosituksen antajan puolella.

Kilpaileva tarjous mahdollinen

Tecnotreesta saattaa kuitenkin tulla tarjouskilpailu ja osakkeen hinta voi nousta merkittävästi,

Maanantaina 13. heinäkuuta Tecnotree nimittäin ilmoitti, että sen hallitus oli vastaanottanut alustavan, ei-sitovan kiinnostuksenosoituskirjeen suurelta, monialaiselta kanadalaiselta teknologiasijoitus- ja mediayhtiöltä. Kirjeessä ilmaistaan kiinnostus Tecnotreen mahdolliseen käteisvastikkeelliseen yritysostoon ja pyydetään pääsyä yhtiön datahuoneeseen sekä siihen liittyviin due diligence -aineistoihin.

Kirjeessä viitataan mahdolliseen osakekohtaiseen hintahaarukkaan 7,98–9,12 euroa, mikä vastaa selvää preemiota nykyiseen markkinahintaan nähden.

Kiinnostunut osapuoli on ilmoittanut, että sen ehdotus ja siinä esitetty indikatiivinen hintahaarukka ovat ei-sitovia ja että ne edellyttävät due diligence -tarkastuksen hyväksyttävää loppuunsaattamista 60 päivän kuluessa.

Hallitus arvioi parhaillaan kiinnostuksenosoitusta sille kuuluvien huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteiden sekä yhtiön velvoitteiden mukaisesti.

Tecnotreen suuromistaja Kyösti Kakkonen kertoo Kauppalehdelle iloitsevansa mahdollisesta kilpailevasta tarjouksesta.

””Olen koko ajan sanonut, että tarjoushinta on aivan liian halpa. Tarjouksen pitäisi olla kaksinumeroinen luku. Ykkösen jälkeen voi olla vaikka nolla, mutta kaksinumeroinen sen pitäisi olla”, Kakkonen kertoo.

Tecnotree myy veloitus- ja asiakashallintaohjelmistoja teleoperaattoreille

Tecnotree on espoolainen, alun perin vuonna 1978 Tecnomenina perustettu ohjelmistoyhtiö. Sen osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön tuotteet ovat teleoperaattoreiden käyttämiä liiketoiminnan tukijärjestelmiä, joilla hoidetaan laskutusta, asiakkuuksia, tilauksia ja veloitusta. Painopiste on kehittyvillä markkinoilla, ennen kaikkea Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa.

Liikevaihdoltaan yhtiö on pysynyt kymmenien miljoonien kokoluokassa. Vuonna 2023 se ylsi ennätykselliseen 78,4 miljoonan euron liikevaihtoon, ja tammi-syyskuussa 2025 liikevaihtoa kertyi 52,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 13,2 miljoonaa euroa. Raportoitua kehitystä painoi heikko dollari, sillä vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kääntyi kasvuun.

Kipupisteenä on ollut rahan liikkuminen. Vapaata kassavirtaa ovat nakertaneet Afrikan ja Lähi-idän avainasiakkaiden viivästyneet maksut, ja saatavien kotiutus on venynyt 130–150 päivään.

Kehittyvien markkinoiden valuuttariski ja hidas kassankierto selittävät osaltaan, miksi pörssi on arvostanut yhtiötä varovasti ja miksi ostaja näki siinä tilaisuuden.

Konsortio jää suurimmaksi omistajaksi ilman pörssipoistumista

Kaupan kaaduttua osake pysyy Helsingin pörssissä. Myyntiin varatut osakkeet vapautuvat takaisin omistajilleen, ja tarjottu 22,1 prosentin siivu palautuu myyjille.

Konsortiolle jää edelleen runsaan 40 prosentin omistus eli selvästi suurin yksittäinen omistajablokki.

Uuden tarjouksen mahdollisuutta konsortio ei sulkenut pois.

”Mitään päätöksiä uuden ostotarjouksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä tulevaisuudessa ei ole tehty”, tiedotteessa todetaan. Vähemmistöomistajille jää yhä pakkolunastuksen estävä osuus, ja omistajien seuraavaa reaktiota mitataan viimeistään elokuun 4. päivänä, kun yhtiö julkistaa toisen vuosineljänneksen tuloksensa.

Artikkelia on täydennetty 21.7.2026 klo 8.50 kanadalaisyhtiön ei-sitovasta kiinnostuksenosoituskirjeestä sekä Kyösti Kakkosen kommenteilla.