Tieto laski kasvuennustettaan – asiakkaiden investoinnit jäissä, konsultoinnin lasku jatkuu

Tieto antoi tulosvaroituksen perjantaina 17. heinäkuuta iltapäivällä. Yhtiö laski koko vuoden 2026 orgaanisen kasvun ohjeistuksensa välille -5 ja -3 prosenttia, kun aiempi haarukka oli -2 ja 0 prosentin välillä.

Taustalla on ennakoitua heikompi markkinakysyntä. Tieto Tech Consulting -liiketoiminnan markkina oli pysynyt haastavana odotetusti, mutta kysyntä heikkeni edelleen geopoliittisen epävarmuuden kasvaessa, kun asiakkaat lykkäsivät investointipäätöksiään ja muutoshankkeitaan.

Kannattavuuslupaustaan yhtiö ei koskenut. Tieto arvioi koko vuoden oikaistun liikevoittomarginaalin eli oikaistun EBITAn asettuvan yhä 14,8–15,8 prosenttiin, kun vertailuvuonna 2025 luku jäi 13,8 prosenttiin.

Tiedon katteet pitävät kustannussäästöjen ja parantuneen käyttöasteen varassa, mutta liikevaihdon supistuminen jatkuu.

Ennakkotietojen mukaan toisen neljänneksen liikevaihto painui 427 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 463 miljoonasta eurosta, ja orgaaninen kasvu oli viisi prosenttia negatiivinen. Oikaistu liikevoitto nousi silti 63,4 miljoonaan euroon vertailukauden 43,7 miljoonasta, ja marginaali kohosi 14,9 prosenttiin.

Ohjelmistoliiketoiminnat kannattelevat, konsultointi painaa

Jännitteen juuret näkyvät alkuvuoden luvuissa. Tammi–maaliskuussa liikevaihto oli 448 miljoonaa euroa eli alaspäin vertailukauden 471 miljoonasta, orgaanisen kasvun jäädessä kolme prosenttia negatiiviseksi, mutta oikaistu liikevoitto hyppäsi 66,0 miljoonaan euroon edellisvuoden 49,8 miljoonasta ja marginaali parani 4,1 prosenttiyksikköä 14,7 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Endre Rangnes kytki parannuksen kustannussäästöohjelman toteutukseen ja ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuuteen. ”Saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvan kannattavuuden”, hän totesi katsauksessa.

Erot liiketoimintojen välillä ovat jyrkät. Tieto Tech Consultingin liikevaihto putosi alkuvuonna 14 prosenttia 185 miljoonaan euroon, ja alueen liikevoittomarginaali jäi 11,5 prosenttiin.

Ohjelmistopuoli kulki toiseen suuntaan. Tieto Banktechin liikevaihto kasvoi kolme prosenttia ja marginaali kipusi 17,3 prosenttiin, Tieto Caretech ylsi peräti 26,0 prosentin liikevoittomarginaaliin ja Tieto Indtechin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia.

Viime vuosien tarina on ollut portfolion karsimista ja taseen vahvistamista. Yhtiö myi matalakatteisen Tech Services -infrastruktuuriliiketoiminnan, luopui norjalaisesta Bekk Consultingista ja sopi kahden Tieto Indtechin ohjelmistoliiketoiminnan myynnistä samalla, kun se teki yritysostoja Iberiassa.

Työ näkyy taseessa. Korollinen nettovelka putosi alkuvuonna 377 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 708 miljoonasta, ja liiketoiminnan rahavirta oli 84,8 miljoonaa euroa.

Kasvua yhtiö hakee tekoälystä ja kumppanuuksista. Alkuvuonna se solmi strategisen tekoälykumppanuuden Microsoftin kanssa, sopi Orange Businessin kanssa kapasiteetti- ja jatkuvien palvelujen puitejärjestelystä ja käynnisti 5 000 konsultin tekoälyosaamisen kehitysohjelman.

Henkilöstömäärä on supistunut keväästä. Vielä huhtikuun katsauksen aikaan yhtiöllä oli noin 14 000 asiantuntijaa, tulosvaroituksen aikaan enää noin 13 000, ja Tech Consultingin johtoa on uusittu tuloskäänteen vauhdittamiseksi.

Konsultoinnista muodostuu uusi ongelma-alue

OP:n aamukatsauksessa Tiedon suoritusta pidetään kaksijakoisena. Pankin analyytikoiden mukaan kustannussäästöt ovat edenneet hyvin ja yhtiö on sopeutunut heikkoon kysyntäympäristöön onnistuneesti.

Ongelma on vain vaihtanut paikkaa. Matalakatteiset ja heikosti kasvaneet ylläpitopalvelut divestoitiin, mutta tilalle on OP:n mukaan noussut konsultointi.

”Kapasiteettia on skaalattu alas vastaamaan kysyntää usean neljänneksen ajan, mutta kovaa maata ei vaan saada jalkojen alle ja liikevaihdon lasku jatkuu”, OP toteaa.

Tiedon tase on pankin mukaan nyt vahvassa kunnossa, ja käynnissä on 150 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma. Positiivisia ajureita itse liiketoiminnasta ei analyytikoiden mielestä silti löydy.

Suosituksensa osakkeelle OP pitää tasolla lisää, ja tavoitehinta on 21,00 euroa.

Tiedon täydet toisen neljänneksen luvut julkistetaan keskiviikkona 22. heinäkuuta.