Finnairin avainluvut odotuksia heikommat maaliskuussa

Finnairin matkustajamäärät vähenivät maaliskuussa lentojen peruutuksiin johtaneiden työtaistelutoimien ja pääsiäisen ajoituksen vuoksi. Finnair kuljetti maaliskuussa 916 100 matkustajaa, mikä oli 2,3 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa 2024.

Matkustajamäärä kasvoi huomattavasti Pohjois-Amerikan-liikenteessä ja pysyi vakaana Aasian- ja Euroopan-liikenteessä mutta laski Lähi-idän- ja kotimaanliikenteessä. Matkustajamäärää heikensivät työtaistelutoimet ja pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna huhtikuulle.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna pysyi vakaana. British Airwaysille ulosvuokratut kapearunkokoneet olivat nyt Finnairin omassa käytössä niiden ulosvuokrauksen päätyttyä maaliskuun 2024 lopulla, ja yhtiö kohdensi suurimman osan tästä lisäkapasiteetista Pohjois-Eurooppaan, mikä johti Euroopan- ja kotimaanliikenteen kapasiteetin kasvuun.

Lisäksi Pohjois-Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi huomattavasti Dallasiin lisättyjen vuorojen ansiosta.

Matkustajakäyttöaste laski Pohjois-Amerikan ja Euroopan liikenteessä

Lähi-idän-liikenteen kapasiteetti laski, koska yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa Tukholman, Kööpenhaminan ja Dohan välisillä lennoilla päättyi tammikuussa. Kun lentokoneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti laski 1,2 prosenttia.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 2,0 prosenttia. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat huomattavasti Pohjois-Amerikan-liikenteessä ja pysyivät vakaina Aasian- ja Euroopan-liikenteessä mutta laskivat Lähi-idän- ja kotimaanliikenteessä.

Finnairin lyhyen ajan tuloskehityksen kannalta tärkeä matkustajakäyttöaste laski 2,1 prosenttiyksikköä ja oli 72,8 prosenttia. Matkustajakäyttöaste parani Aasian- ja Lähi-idän-liikenteessä mutta heikkeni Pohjois-Amerikan-, Euroopan- ja kotimaanliikenteessä.

Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 7,0 prosenttia Aasian- ja Lähi-idän-rahtiliikenteen laskun myötä. Myydyt rahtitonnikilometrit pysyivät vakaina.

Matkustajakäyttöaste selvästi alle Inderesin ennusteen

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen kertoo, että Finnairin maaliskuun liikenneluvut olivat odotuksia heikommat. Finnairin Aasian volyymi ja kapasiteetti supistuivat hieman, kun Inderes oli odottanut niiden osalta kasvua.

”Näiden tekijöiden summana Aasian kehitys oli ennusteitamme heikompaa”, Viljakainen toteaa.

Pohjois-Amerikassa myydyt volyymit eivät pysyneet kapasiteetin perässä, minkä myötä alueen kehitys jäi maaliskuussa hieman Inderesin ennusteita vaisummaksi.

Matkustajakäyttöaste jäi maaliskuussa selvästi eli noin kolme prosenttiyksikköä Inderesin ennustetta alhaisemmaksi. Viljakaisen mukaan pidemmän ajan keskiarvosta jäänyt matkustajakäyttöaste johtui etenkin lyhyiden reittien kapasiteetin ripeästä kasvusta, lyhyiden reittien osuuden kasvusta portfoliosta sekä pääsiäisen ajoituksen vaihtelusta.

Odotuksissa kapasiteetin ja liikevaihdon kasvu

Finnair odottaa koko vuodelle 10 prosentin kapasiteetin kasvua. Finnairin koko vuoden tulos riippuu oleellisesti kesäsesongin onnistumisesta, Viljakainen arvioi.

Vuodelle 2025 yhtiön kapasiteetin kasvu painottuu Finnairin mukaan Pohjois-Amerikkaan. Kustannuspaineita tuovat kuitenkin kasvavat palkkakustannukset, navigointi- ja laskeutumishinnat, lentokaluston huoltokulut sekä päästökauppaan ja kestävään polttoaineeseen liittyvät kulut.

Finnair odottaa kansainvälisen lentoliikenteen jatkavan kasvuaan vuonna 2025. Kansainväliset konfliktit, maailmanpoliittinen epävakaus ja jännittynyt työmarkkinatilanne Suomessa aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta toimintaympäristössä.

Finnair ennakoi yhtiön liikevaihdon olevan 3,3-3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 100-200 miljoonaa euroa vuonna 2025. Viime vuonna liikevaihto oli 3,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 151 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan vuonna 2025 kannattavuutta rasittavat etenkin EU:ssa käyttöön otetun uusiutuvan lentopolttoaineen jakeluvelvoitteen aiheuttamat lisäkustannukset sekä kasvavat navigointi- ja laskeutumishinnat, jotka painavat erityisesti kausiluonteisesti heikon ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoista liiketulosta.

Inderesin suositus Finnairin osakkeille on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 2,8 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on 2,7 euroa. Osake on laskenut kuukaudessa lähes 28 prosenttia.