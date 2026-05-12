Tekoälyn miljardit valuvat sirumaailmaan, hyperskaalaajien marginaalit puristuksessa

Pörssikurssit kääntyivät huhtikuussa lähes kymmenen prosentin laskuasennosta uusiin ennätyslukemiin sen jälkeen, kun rauhanneuvottelut nostivat sijoittajien riskinottohalua. Markkinoiden vetureiksi on palannut teknologiasektori, joka on selittänyt karkeasti puolet kuluvan vuoden kurssinoususta.

Yhdysvaltain pörssien tuloskausi on muodostumassa viime vuosien vahvimmaksi. FactSetin tuoreen raportin mukaan 84 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä on toistaiseksi ylittänyt analyytikoiden tulosodotukset vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, mikä on suurin osuus sitten vuoden 2021 toisen neljänneksen.

Vertailun vuoksi viiden vuoden keskiarvo liikkuu 78 prosentin tienoilla. S&P 500 -indeksin yhteenlaskettu tuloskasvu, jossa yhdistyvät jo raportoitujen ja vielä raportoimattomien yhtiöiden luvut, kohoaa analyytikoiden tuoreissa ennusteissa jo yli 20 prosenttiin vuodentakaisesta.

Tuloskasvun painopiste on kuitenkin siirtymässä. Sirualan tulossumma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä lähes sadan prosentin vuosivauhtia, kun taas suurten pilvijättien Amazonin, Alphabetin, Metan ja Microsoftin tuloskasvu oli vain yksinumeroinen.

Pilvijättien investointitahti on kiihtynyt huimaksi. Niiden yhteenlaskettu pääomamenoarvio kuluvalle vuodelle on noussut 725 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaisi toteutuessaan noin 77 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Sirualan marginaalien nousu puristaa hyperskaalaajien kannattavuutta

Investointien räjähdysmäinen kasvu ei selity yksinomaan uudella laskentakapasiteetilla. Microsoftin talousjohtaja Amy Hood kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä, että noin 25 miljardia dollaria yhtiön tämän vuoden pääomamenobudjetista syntyy yksinomaan komponenttien hinnannoususta, erityisesti muistipiireistä.

Vastaava ilmiö näkyy Metan lukemissa. Yhtiö nosti vuoden 2026 investointiohjeistustaan kymmenellä miljardilla dollarilla 125–145 miljardiin viitaten muistihintoihin. Nosto selittyy lähes kokonaan korkeammilla komponenttihinnoilla, ei laajemmilla rakennushankkeilla.

Pilvijättien voittomarginaalit ovat säilyneet kuitenkin vakaina, sillä yhtiöt panostavat tehokkuuteen ja räätälöityihin laitteistoihin. Kysymys on silti yhä useamman siitä, kuinka kauan tämä on mahdollista, kun valtavat investoinnit alkavat valua poistoihin.

Pilviliiketoiminnan kasvuluvut ovat edelleen vakuuttavia. Amazon Web Servicesin kasvu oli neljänneksen nopein viimeisen viidentoista neljänneksen aikana, ja yhtiön toimitusjohtaja Andy Jassy rinnasti tilanteen pilven varhaisiin vuosiin.

Microsoftin tekoälyliiketoiminnan vuosittainen toistuva liikevaihto ylitti 37 miljardia dollaria tason ja kasvoi 123 prosenttia vuodentakaisesta. Toimitusjohtaja Satya Nadellan mukaan Copilot-tilauksia kertyi neljänneksellä ennätysmäisesti.

Muistimarkkinan kysyntä on poikkeuksellista

Tekoälyn kysyntäpiikki on järisyttänyt globaaleja muistimarkkinoita ennennäkemättömällä tavalla. Tutkimusyhtiö Counterpointin mukaan DRAM-muistin hinnat ovat kohosivar 80–90 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja DDR5-spottihinta on yli kolminkertaistunut puolessa vuodessa.

Taustalla on rakenteellinen siirtymä. Suuret muistinvalmistajat Samsung, SK Hynix ja Micron ovat kohdistaneet uutta tuotantokapasiteettiaan ennen kaikkea HBM-muistipiireihin, joita tekoälykiihdyttimet tarvitsevat. Yksi HBM-pino kuluttaa moninkertaisen määrän silikonia tavalliseen DRAM-moduuliin verrattuna.

Tutkimuslaitos IDC ennustaa, että vuoden 2026 DRAM-tarjonnan kasvu jää noin 16 prosenttiin ja NAND-tarjonnan 17 prosenttiin, kun kysyntä laukkaa lähempänä 35 prosenttia.

Hintapaineen seuraukset valuvat kuluttajamarkkinoille. HP on varoittanut tuloksen jäävän ohjeistushaarukan alapäähän muistihintojen takia, ja analyytikot ovat alentaneet vuoden 2026 tietokonetoimitusennusteita lähes kymmenellä prosentilla. Älypuhelinten arvioidaan kallistuvan keskimäärin kymmenisen prosenttia.

Micronin tuloskasvu on muistipulan aikakauden symboli. Yhtiö ansaitsi yhdellä neljänneksellä enemmän kuin yhdenkään aiemman vuoden aikana ennen vuotta 2025. Markkinoilla on alettu puhua jo niin sanotusta supersyklistä, jonka ennustetaan jatkuvan vuoteen 2027 saakka.

Räätälöidyt sirut nakertavat Nvidian otetta

Hyperskaalaajat ovat ryhtyneet aktiivisesti vähentämään riippuvuuttaan Nvidiasta suunnittelemalla omia ASIC-piirejään. Microsoftin ja Amazonin uusimmat siru-ratkaisut tarjoavat yhtiöiden mukaan yli 30 prosenttia paremman token-kohtaisen kustannustehokkuuden Nvidian grafiikkapiireihin verrattuna.

Jassyn arvion mukaan Amazonin oma Trainium-piiri voi tuoda kymmenien miljardien dollareiden vuosisäästöt ja parantaa pilvitoiminnan käyttökatemarginaalia useilla sadoilla peruspisteillä. Sekä Amazon että Google aikovat alkaa tarjota räätälöityjä sirujaan myös ulkopuolisille asiakkaille.

Nvidian asema ei kuitenkaan järky hetkessä. Yhtiön tuotteet pystyvät käsittelemään käytännössä mitä tahansa tekoälykuormaa, ja koko sektorin ohjelmisto-ekosysteemi on rakennettu CUDA-kehyksen ympärille. Räätälöidyt sirut ovat halvempi vaihtoehto tunnetuissa kuormatyypeissä, mutta niihin sisältyy nopeasti kehittyvän alan vanhenemisriski.

ASIC-markkinasta on silti tulossa kymmenien miljardien dollareiden kokonaisuus. Broadcomin räätälöity sirusegmentti on kasvanut vahvasti hyperskaalaaja-asiakkaiden ansiosta.

Suunnittelussa kilpaillaan, mutta valmistus on käytännössä yhden toimijan käsissä. Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn eli TSMC:n osuus suurten siruyhtiöiden hankintakuluista on noussut 34 prosenttiin viime vuoden 31 prosentista.

TSMC:n ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kohosi 35,9 miljardiin dollariin, mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Bruttokate nousi 66,2 prosenttiin, liikevoittomarginaali 58,1 prosenttiin ja nettotulos kasvoi 58 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Toimitusjohtaja C. C. Wei kuvasi tuloskutsulla tekoälyyn kytkeytyvää kysyntää poikkeuksellisen vahvaksi. Korkean suorituskyvyn laskennan segmentti, johon tekoälykiihdyttimet kuuluvat, vastasi peräti 61 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö nosti koko vuoden 2026 kasvuennustetta yli 30 prosenttiin.

Counterpoint Researchin senioranalyytikko William Li muotoilee tilanteen niin, että narratiivi vuodelle 2026 on yhtä paljon resurssirajoitteista kuin kasvustakin. Tehdaskapasiteetti on yksinkertaisesti loppumassa kesken.

Sirualan poikkeuksellinen tuloskasvu voi jatkua vain niin kauan, kuin hyperskaalaajat saavat valtavalle investoinnilleen riittävän tuoton. Toistaiseksi pilvijättien investoinnit eivät ole syöneet liikevoittoa dramaattisesti.

Jos monetisaatio epäonnistuu, koko ketjun voittokasvu menettää moottorinsa. Tällöin sirualan loistava menestys voi kääntyä yhtä rajuksi pudotukseksi kuin millä se on ylös kivunnutkin.