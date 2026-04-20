BlackRock jäähdytti Eurooppa-innostuksensa – energiakriisi ja kaventuneet arvostuserot painavat

Varainhoitaja BlackRock on alentanut näkemystään Euroopan osakemarkkinoista. Yhtiön fundamentaalisten osakkeiden kansainvälinen sijoitusjohtaja Helen Jewell kertoi Financial Timesille, että aiempi optimismi alueen suhteen on joutunut uudelleenarvioinnin kohteeksi.

Taustalla ovat kohonneet öljyn ja maakaasun hinnat sekä kaventunut arvostusero yhdysvaltalaisiin osakkeisiin nähden. Noin 13,9 biljoonan dollarin sijoitusvaroja hallinnoiva jätti näkee nyt houkuttelevampia kohteita valtameren takana.

”Euroopasta on vaikea puhua enää yhtä vahvan myönteiseen sävyyn kuin aiemmin”, Jewell totesi lehdelle. Hänen mukaansa globaali energiashokki iskee erityisen kipeästi juuri eurooppalaisten kuluttajien ostovoimaan.

Vielä vuosi sitten alueen osakkeiden arvostus näytti kiinnostavalta suhteessa yhdysvaltalaisiin. Nyt tuo kuilu on kutistunut, ja energia-altistuksen näkökulmasta Eurooppa on selvästi haavoittuvaisempi.

Eurooppalaiset osakkeet olivat alkuvuoden suosikkeja, kun sijoittajat etsivät vaihtoehtoja hintaville yhdysvaltalaisille teknologiayhtiöille. Alueen osakerahastoihin virtasi ennätysmäärä pääomaa.

Kevään mittaan tilanne on muuttunut. Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan syttyminen painoi Euroopan Stoxx Europe 600 -indeksin lähes 12 prosenttia konfliktia edeltäneiltä tasoilta maaliskuun pohjiin mennessä. Yhdysvaltain S&P 500 menetti pahimmillaan noin kahdeksan prosenttia ja on jo ehtinyt nousta uusiin ennätyslukemiin.

Energian hintapiikit varjostavat laajaa sektorikirjoa

Alkuvuoden myönteinen näkemys perustui Jewellin mukaan odotukseen siitä, että vahva tuottokehitys laajenisi pankeista ja puolustusteollisuudesta muille toimialoille.

Lähi-idän konflikti käänsi kehityksen takaisin. Aiemmin alisuoriutuneet laadukkaat kasvuyhtiöt, terveydenhuolto, luksus ja teollisuussektorit joutuivat uuden paineen alle.

Nämä toimialat olivat jo ehtineet kärsiä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin laajamittaisesta tullipolitiikasta ja vahvistuneesta eurosta. Tullipaineiden hellittäessä odotettiin elpymistä kuluvan vuoden aikana.

Sen sijaan kohonneet energiakustannukset, nousseet rahoituskulut ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen painavat näitä yhtiöitä uudelleen. Jewell sanoo olevansa erittäin huolissaan kuluttajien kokonaistilanteesta.

Raakaöljyn hinta on heilahdellut rajusti viime viikkoina. Pohjanmeren Brent-laadun futuurit sukelsivat perjantaina lähes 10 prosenttia alle 90 dollarin tynnyriltä, kun Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ilmoitti Hormuzinsalmen olevan auki kauppaliikenteelle tulitauon ajaksi.

Viikonloppuna suunta kuitenkin kääntyi. Iran sulki salmen uudelleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat kieltäytyi lopettamasta Iranin satamien merisaartoa, ja Brent kipusi sunnuntaina noin seitsemän prosenttia lähelle 97:ää dollaria tynnyriltä. Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitauon on määrä päättyä tällä viikolla, mikä pitää markkinat varpaillaan.

Markkinarakenne hauras ja positiot kasautuvat

Jewell pysyy varovaisen myönteisenä joidenkin eurooppalaisten sektoreiden, kuten puolustuksen, pankkien ja puolijohdeyhtiöiden suhteen.

Hän varoittaa kuitenkin niin sanottujen ruuhkaisten positioiden riskistä. Kun sijoittajien panokset keskittyvät harvoihin osakkeisiin, yksittäinenkin negatiivinen uutinen voi laukaista laajan myyntipaineen.

”Markkinarakenne on hauras”, Jewell luonnehtii. Tällaisessa tilanteessa yhden sektorin ongelmat voivat satuttaa koko markkinaa.

BlackRock Investment Institute siirtyi kuluvalla viikolla ylipainottamaan yhdysvaltalaisia osakkeita vertailuindeksiin nähden.

Kilpailijat samoilla linjoilla

Myös Barclays on kääntynyt varovaisemmaksi Euroopan suhteen. Pankin eurooppalaisten osakkeiden strategiasta vastaava Emmanuel Cau suosittelee asiakkaitaan painottamaan yhdysvaltalaisia osakkeita suhteessa eurooppalaisiin.

”Sota muistuttaa jälleen siitä, että Eurooppa on haavoittuvainen ja käytännössä kaikilla markkinoilla hinnanottaja”, Cau kuvaa.

Barclays on varoittanut, että Stoxx Europe 600 saattaa painua jopa noin 550 pisteen tasolle, mikäli öljy asettuu pysyvästi yli sadan dollarin tynnyriltä. Pankki on samalla leikannut euroalueen ja Britannian bruttokansantuoteodotuksiaan.

Myös rahavirrat kertovat käänteestä. Rahavirta-aineistoja seuraavan EPFR:n mukaan eurooppalaisiin osakerahastoihin tuleva raha on hyytynyt selvästi konfliktin alkamisen jälkeen. Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin on sen sijaan virrannut huhtikuussa enemmän nettomääräistä uutta pääomaa kuin missään muussa tämän vuoden kuukaudessa.

Optimismille löytyy silti tilaa. Cau muistuttaa, että pitkällä aikavälillä kriisi voi pakottaa Euroopan hallitukset lisäämään investointeja ja vahvistamaan alueen strategista autonomiaa, mikä viime kädessä voisi tukea myös osakemarkkinoita.