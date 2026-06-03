Olvin kesästä voi tulla käännekohta – odotukset korkealla, riskit ennallaan

Panimoyhtiö Olvi lähti vuoteen 2026 kasvulukujen siivittämänä, mutta tuloskehitys jätti myös kysymysmerkkejä.
Huhtikuussa julkaistun tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan konsernin liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia 147,9 miljoonaan euroon ja myyntivolyymi 3,1 prosenttia 205,4 miljoonaan litraan.
Kasvu tuli pitkälti alkuvuonna toteutettujen yritysostojen ansiosta. Samaan aikaan liiketulos laski 14,5 prosenttia 10,6 miljoonaan euroon.
Ensimmäinen vuosineljännes on juoma-alalla perinteisesti vuoden hiljaisinta aikaa, ja Olvi muistuttaa sen muodostavan historiallisesti vain noin 15 prosenttia koko vuoden tuloksesta.
Sijoittajien katseet ovatkin jo alkaneessa kesässä.
Toimitusjohtaja Patrik Lundellin mukaan konserni on valmistautunut sesonkiin laajalla tuoteuudistuksella.
Keväälle ja kesälle lanseerattiin noin 228 uutta tuotetta, ja Iisalmen uusi keittämö otettiin käyttöön maaliskuussa tukemaan toimitusvarmuutta.
Kesän aikana ratkaisevaa on, pystyykö Olvi hyödyntämään sesongin täysimääräisesti.
Olvin lähtökohdat näyttävät kuitenkin kohtuullisilta. Liikevaihto kasvaa, markkinaosuudet ovat säilyneet ja yritysostot avaavat uusia markkinoita.
Yhtiö arvioi edelleen vuoden 2026 liiketuloksen olevan 84–92 miljoonaa euroa.
Markkinaympäristö ei kuitenkaan ole ongelmaton.
Lundellin mukaan geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen.
Myös raaka-aineiden, pakkausmateriaalien sekä kuljetuskustannusten kehitystä seurataan tarkasti.
Kesäsää voi jälleen ratkaista paljon
Juoma-alalla säällä on poikkeuksellisen suuri merkitys kysynnälle.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan vuoden 2025 viileä ja sateinen alkukesä näkyi myynnissä: huhti–kesäkuussa panimojuomien kokonaismyynti Suomessa laski 4,2 prosenttia.
Erityisen voimakkaasti laskivat long drink -juomien ja siiderien myyntimäärät.
Samalla kuluttajien juomatottumukset muuttuvat. Liiton tilastojen mukaan alkoholittoman oluen myynti kasvoi vuonna 2025 kymmenen prosenttia.
Myös virvoitusjuomien ja vesien kysyntä jatkoi kasvuaan, kun taas alkoholillisen oluen myynti laski.
OP Pohjolan analyytikko Matti Kaurolan mukaan juuri alkoholittomat tuotteet muodostavat Olvin tärkeimmän pitkän aikavälin kasvulähteen.
Perinteisen oluen kulutus on Suomessa ollut pitkään tasaista tai laskevaa, kun taas alkoholittomien oluiden, virvoitusjuomien ja vesien markkina on kasvanut hyvinä vuosina noin viisi prosenttia vuodessa.
Myös yritysostot tukevat tätä kehitystä.
Esimerkiksi virolaisen Värska Originaalin hankinta kasvattaa valmistuttuaan Olvin alkoholittomien tuotteiden volyymia noin kymmenellä prosentilla.
Olvin alkuvuoden luvut tukevat samaa kehityssuuntaa.
Suomessa myynti kasvoi sekä alkoholillisissa että alkoholittomissa tuotteissa, ja erityisen hyvin kehittyivät energiajuomat sekä hard seltzer -tuotteet.
Toimialaa rasittavat kuitenkin myös veronkorotukset, alkoholilainsäädännön muutokset sekä matkustajatuonnin ja verkkotilausten kasvu.
Yritysostot lupaavat kasvua, mutta Tanska painaa
Alkuvuoden merkittävin strateginen muutos oli uusien liiketoimintojen liittäminen konserniin.
Yritysostot kasvattivat myyntivolyymia useilla markkinoilla, ja integraatiotyö on käynnistynyt suunnitellusti. Yhtiö arvioi synergiahyötyjen näkyvän selvemmin vuodesta 2027 alkaen.
Sijoittajien keskeinen huolenaihe on edelleen Tanska, jossa Olvi menetti kaupan omien merkkien valmistuksen.
Tanskan liiketoiminnan heikentynyt tulos oli tärkein syy konsernin liiketuloksen laskuun alkuvuonna.
Lisäksi uusien liiketoimintojen haltuunotto aiheutti kertaluonteisia kustannuksia.
Kaurolan mukaan tulosohjeistuksen yläpäähän pääseminen vaatisi vahvan kesäsesongin, yritysostojen nopean integroinnin ja Tanskan liiketoiminnan käänteen onnistumista samanaikaisesti.
”Kaikkien kolmen pitäisi onnistua lähes täydellisesti”, hän toteaa.
Tällä hetkellä Kaurola pitää todennäköisempänä, että tulos asettuu lähemmäs ohjeistuksen alalaitaa. Markkinoiden odotukset ovat alkuvuoden jälkeen hieman aiempaa varovaisemmat.
Hänen mukaansa Tanskan haasteet vaikuttavat osin rakenteellisilta, eikä niiden korjaantuminen välttämättä tapahdu nopeasti.
Myös useilla erilaisilla markkinoilla tehtyjen yritysostojen integrointi lisää riskejä.
Valko-Venäjän liiketoiminta jatkaa kannattavana, mutta pakotteisiin liittyvät rajoitukset estävät edelleen varojen siirtämistä emoyhtiölle.
Kaurolan mukaan merkittävä osa Olvin kassavaroista on käytännössä jumissa maassa.
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