Jättimäinen kelluva kaupunki palaa piirustuspöydälle – 16 miljardin haave kaipaa yhä rahoittajaa

Mittakaava on häkellyttävä.

Freedom Cruise Line International on esitellyt visionsa lähes mailin mittaisesta aluksesta, joka kuljettaisi 80 000 ihmistä ympäri maailmaa ja toimisi pikemminkin kelluvana kaupunkina kuin loistoristeilijänä. Hinta-arvio on noin 16 miljardia dollaria.

”Freedom Ship” nimeä kantavan aluksen on määrä tarjota vakituinen koti 50 000 asukkaalle. Lisäksi mukaan mahtuisi 10 000 matkailijaa ja 20 000 hengen miehistö. Kokoluokka on poikkeuksellinen, sillä yhtiön mukaan alus olisi noin kahdeksan kertaa suurempi kuin nykyinen maailman suurin risteilyalus, Royal Caribbeanin Suomessa Turun telakalla valmistettu Icon of the Seas.

Markkinointipuhe on hiottu. Yhtiö kuvaa hanketta pysyvästi liikkuvaksi merikaupungiksi, joka on suunniteltu pitkäaikaiseen asumiseen eikä lyhyisiin lomiin. Mukaan on kaavailtu kaikkea koulutuksesta vesipuistoon ja 15 000-paikkaiseen stadioniin asti.

Tarkoitus on selvä: alus ei myy matkaa vaan elämäntavan.

Idea ei ole uusi. Kelluvaa kaupunkia on hahmoteltu jo 1990-luvulta lähtien, jolloin amerikkalaisinsinööri Norman Nixon esitteli ajatuksen merelle rakennettavasta yhteisöstä. Nixon kuoli vuonna 2012, ja piirustukset on sen jälkeen kaivettu esiin ja haudattu uudelleen useaan otteeseen.

Yhtään alusta ei ole vielä rakennettu. Kolmen vuosikymmenen aikana hanke ei ole edennyt suunnittelupöytää pidemmälle, eikä rakentamista ole aloitettu. Tämä on se yksityiskohta, jota yhtiön tiedotteet eivät korosta.

Syy viipymiseen on yksikertaisesti raha. Toimitusjohtaja Roger Gooch on myöntänyt suoraan, että hankkeen ydin on pääoman kerääminen. Luottamusta toteutukseen löytyy, mutta rahoitus ratkaisee.

Kansainvälisillä vesillä ja ydinvoimalla

Aluksen logiikka poikkeaa risteilybisneksen tavanomaisesta kaavasta. Se olisi liian suuri telakoitavaksi, joten sen olisi tarkoitus pysytellä kansainvälisillä vesillä. Maihin kuljettaisiin pienemmillä aluksilla.

Käyttövoimaksi kaavaillaan ydinvoimaa. Valinta on ymmärrettävä mailin mittaiselle alukselle, joka kiertäisi maapallon kahden tai kolmen vuoden välein. Samalla se nostaa esiin turvallisuus- ja sääntelykysymyksiä, joita yksikään valtio ei ole vielä joutunut ratkaisemaan tässä mitassa.

Plans released for a $16 billion mile-long ship capable of carrying 80,000 people.



The 'Freedom Ship' would be home to about 50,000 people, with space for 10,000 tourists and 20,000 crew members.



"The Freedom Ship is envisioned as a permanently mobile city at sea designed for… pic.twitter.com/gL57tjOJIm — Collin Rugg (@CollinRugg) June 2, 2026

Pysyttely kansainvälisillä vesillä ei ole pelkkä tekninen pakko. Alkuperäisessä visiossa ajatuksena oli yhteisö, joka jäisi yksittäisten valtioiden vero- ja kiinteistölakien ulkopuolelle. Tämä piirre erottaa hankkeen tavallisesta risteilijästä enemmän kuin mikään määrä uima-altaita.

Juuri tähän kiteytyy hankkeen kaksiteräisyys. Sääntelyn ulottumattomuus houkuttelee, mutta tekee rahoituksesta hankalaa. Harva sijoittaja innostuu kohteesta, jonka oikeudellinen koti on epäselvä.

Toistuva lupaus

Vastaavia hankkeita on nähty ennenkin. Kelluvia kaupunkeja on esitelty ratkaisuksi ahtaille rannikkoseuduille, ilmastopakolaisuudelle ja kokeellisille hallintomalleille. Yksikään ei ole toteutunut kaavaillussa mitassa.

Esteet ovat toistuneet hankkeesta toiseen. Miljardiluokan rahoitus jää kasaamatta, ja sääntely sekä politiikka mutkistavat toteutusta. Freedom Ship ei ole tästä poikkeus vaan oppikirjaesimerkki.

Goochin tiimi vakuuttaa kysynnän olevan vahvaa. Yhtiön mukaan tilauksia riittäisi useammallekin alukselle. Väite on rohkea hankkeelta, jonka köliä ei ole vielä laskettu.

Mittakaava tekee lupauksesta yhtä aikaa houkuttelevan ja epäuskottavan. Mailin matka aluksen päästä päähän veisi kävellen noin 20 minuuttia. Toistaiseksi sen voi taittaa vain piirustuksissa.