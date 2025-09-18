Olvi hankki kapasiteettia ja uuden toimintamaan kolmella yrityskaupalla

Iisalmelaisen juomavalmistajan, Olvin, lakiosasto on ollut kiireinen viime kuukausina. Syyskuun alkupuoliskolla Olvi tiedotti kolmesta yritysostosta.

Syyskuun ensimmäinen yritysosto oli latvialainen Valmiermuižas, joka valmistaa käsityöläisoluita. Panimo on perustettu vuonna 2009 ja sen liikevaihto oli viime vuonna noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiö on kasvanut ja sen tulos on parantunut voimakkaasti viime vuosina.

Latviassa Olvi omistaa Cēsun, joka on noussut maan suurimmaksi panimoksi. Tänä vuonna Latvian olutmarkkina on ollut erittäin pehmeä. Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta Olvi kasvatti markkinaosuutta kahdella prosenttiyksiköllä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Parhaimmassa tapauksessa Valmiermuižas pääsee Olvin verkostoja pitkin useammalle markkinalle.

Olvi laajeni maantieteellisesti uudelle markkinalle ostamalla bosnia-herzegovinalaisen Banjalučka pivaran. Panimon Nektar-olutbrändi on maan suosituin, ja sitä viedään useisiin Balkanin maihin. Panimossa suunnitellaan virvoitusjuomien ja valmiscocktailien valmistuksen aloittamista. Yrityskaupalla Olvi pyrkii vahvistamaan myös vientitoimintaa lähialueilla.

Bosnia-Herzegovinassa on noin 3,2 miljoonaa asukasta. Maan valuutta, markka, on sidottu kiinteällä kurssilla euroon, jolloin valuuttariski Olville on hyvin matala.

Olvin kolmas yritysosto oli virolainen kivennäisvesivalmistaja Värska Originaal. Kaupalla Olvi laajentaa alkoholittomien juomien myyntiä, joka on ollut noin 40 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Värskan tuotteita myydään muun muassa Latviassa, Liettuassa, Suomessa ja Ruotsissa.

Yritysoston seurauksena Olvin alkoholittomien juomien valmistuskapasiteetti kasvaa kymmenen prosenttia. Kapasiteetin kasvu vastaa alkoholittomien juomien Olvin muuta tuotevalikoimaa nopeampaan volyymikasvuun.

Viron julkisten rekistereiden mukaan Värska Originaal teki viime vuonna noin 15 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja sen tulos oli 1,2 miljoonaa euroa.

Jokaisen kolmen kaupan taustalla on yhtenevä logiikka. Pienet yritykset pääsevät osaksi Olvin verkostoa, joka mahdollistaa laajemman vientitoiminnan sekä Olvin tuotteiden myynnin ostettujen yritysten kanavia pitkin.

Laatujuomien maahantuontiin erikoistuneen Servaalin kautta Olvi voi edistää tuotteiden myyntiä kotimarkkinalla. Lisäksi Olvi voi tuoda mukanaan osaamista sekä alkoholittomien että panimotuotteiden valmistuksesta ja markkinoinnista.

Viiden prosentin liikevaihtovaikutus

Vuonna 2024 Olvin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Kolmella kaupalla Olvi hankki liikevaihtoa noin 53 miljoonan euron edestä. Viiden prosentin epäorgaaninen kasvu on merkittävä yhtiölle, joka on viimeiset kymmenen vuotta kasvanut keskimäärin kiitettävää seitsemän prosentin tahtia. Sen liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Olvin arvioiden mukaan kaupat toteutuvat vuodenvaihteen ympärillä, joten taloudelliset vaikutukset näkyvät ensi tilikaudella. Olvi ei julkistanut ostettujen yritysostojen kauppahintoja, joten sijoittajan on luotettava yritysjohdon harkintaan sokeasti.

Itsenäisten panimoyrittäjien silmissä säätiöomisteinen Olvi on todennäköisesti ensisijainen ostaja verrattuna panimojätteihin. Laajentumalla Bosnia-Herzegovinaan Olvi erikoistuu aiempaakin enemmän operoimaan pienissä maissa, jotka eivät houkuttele globaaleja kilpailijoita.

Takkuinen vuoden ensimmäinen puolisko

Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Olvin liikevaihto kasvoi hieman alle prosentin ja liikevoitto laski kahdeksan prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 1,3 euroa, kun vertailukauden vastaava luku oli 1,5 euroa.

Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan kehitys oli heikompaa. Myynti pysyi viime vuoden tasolla, mutta liiketulos heikkeni 15 prosenttia. Suurimpia syitä olivat sää ja panostukset markkinointiin. Olvin bruttokate pysyi viime vuoden tasolla, mutta kassavirta heikkeni investointien seurauksena.

Tanskassa Olvin Jolly virvoitusjuoma kolminkertaisti markkinaosuuden suhteessa viime vuoteen. Tanskalaiset ovat boikotoineet amerikkalaisomisteisia virvoitusjuomabrändejä.

Toisen vuosineljänneksen yhteydessä Olvi laski liikevoitto-ohjeistuksen ylälaitaa. Se odottaa tältä vuodelta 82-86 miljoonan euron liikevoittoa, kun aiempi odotus oli 82-90 miljoonaa euroa.

Valko-Venäjän tilanne on edelleen osakekurssin riippakivi. Yli 40 prosenttia yhtiön liiketuloksesta tulee Valko-Venäjältä. Länsimaiset eivät yhtiöt pysty nostamaan osinkoa tytäryhtiöistään ainakaan ennen vuoden 2026 loppua. Se ei kuitenkaan vaikuta Olvin osingonmaksukykyyn, talousjohtaja Tiina-Liisa Liukkonen korosti toisen neljänneksen tuloskatsauksessa.

Olvin osakkeen arvostus on vaatimaton suhteessa historialliseen kasvuun ja kannattavuuteen. Olvin markkina-arvo on noin kymmenkertainen suhteessa tulokseen sekä yritysarvon ja liikevaihdon suhde on alle yksi. Olvin tase on erittäin vahva ja osake tarjoaa yli neljän prosentin osinkotuoton.