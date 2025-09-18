Bitcoin kipusi jälleen yli 17 000 dollariin

Bitcoinin vaihtokurssi dollariin nähden viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Kuva. Koyfin.

Bitcoinin yli 17 000 dollarin hintanoteeraus on korkein taso sitten elokuun lopun, kun kryptovaluutat pyrkivät irtautumaan viime viikkoja hallinneesta voimakkaasta korjausvaiheesta.

Sijoittajien pääomia on virrannut Bitcoin ETF:iin seitsemänä peräkkäisenä päivänä yli 290 miljoonaa dollarilla.

Finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Samer Hasn arvioi, että kryptovaluutan nousua tukee lisääntyneet pääomavirrat kryptoihin liittyviin sijoitustuotteisiin ja isompien long-positioiden pakkolunastusten puuttuminen, mikä jättää lähiajalle tilaa lisänousulle.

Suurin riskinottohalua kasvattava tekijä on Yhdysvaltain keskuspankin eilinen aloittaa kevennyssyklinsä 0,25 prosenttiyksikön laskulla.

”Optimismi keskuspankin linjasta ei ole tukenut pelkästään Bitcoinia vaan nosti eilen myös Nasdaq 100 -indeksin uuteen ennätykseen, mikä kertoo, kuinka likviditeettiodotukset kohottavat riskimarkkinoiden laajaa kirjoa”, Hasn toteaa.

Bitcoinin hintakehitys riippuu myös Fedin tulevista korkopäätöksistä. Keskuspankin sisäiset erimielisyydet tuovat siihen lisäkerroksen epävarmuutta. Fedin pääjohtaja Jerome Powell on paineen alla, kun Donald Trump painostaa keskuspankkia elvyttävämpään rahapolitiikkaan. Samalla keskuspankin itsenäisyys joutuu kovaan happotestiin.

Myös geopolitiikka kasvattaa epävarmuutta entisestään. USA:n ja Kiinan tullikiistat, USA:n kroonisesti alijäämäinen kauppatase ja fentanyliin liittyvät kiistat pitävät riskit näkymissä.

Kauppasovun löytyminen kahden maailman suurimman talouden välillä lisäisi sijoittajien riskinottohalua.

”Markkinoilla läpimurto tukisi Fedin rahapoliittista kevennystä ja riskivarojen nousua, kun taas epäonnistuminen tekisi osakkeista ja kryptovaluutoista herkkiä uudelle volatiliteetille”, Hasn arvioi.

Yrityksissä paine näkyy myös kryptotarinaan kytkeytyvissä yhtiöissä. Hasnin mukaan Strategyn laimennettu osakekohtainen nettoarvo putosi 1,4 dollariin, mikä on alhaisin taso sitten helmikuun 2024. Tämä heikentää näkymiä ylläpitää preemiota suhteessa yhtiön Bitcoin-omistuksiin.

Markkinoiden arvioidessa Strategyn osaketta, sen kurssi ei hinnoittele pelkästään yhtiön hallussa olevan bitcoinin arvoa, vaan myös sen mahdollisuuksia kasvattaa bitcoin-määräänsä tulevaisuudessa. Sijoittajat uskovat, että yhtiön johto pystyy hankkimaan lisää pääomaa ja investoimaan sen uusiin bitcoineihin, joten he ovat valmiita maksamaan enemmän osakkeesta kuin pelkkä bitcoin-taseen arvo antaisi aihetta. Tästä syntyvä erotus eli preemio kertoo, että osakkeen arvoon sisältyy odotuksia yhtiön kasvupotentiaalista ja kyvystä kasvattaa bitcoin-omistuksiaan tulevaisuudessa.

Strategyn preemion heikentyminen voi kuitenkin viedä uskottavuutta laajemmin väitteitä siitä, että yrityksillä olisi erityinen rooli kryptoaltistuksen väylänä – vaikka Bitcoin itse lähestyy kaikkien aikojen huippuaan.

”Jos kehitys jatkuu, spekulatiiviset virrat voivat hiipua ja innostus kattaa rajan, mikä voi johtaa siihen, että yritykset joutuvat myymään omistuksiaan ja markkina romahtaa”, Hasn toteaa.