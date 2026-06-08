Novo Nordisk hakee laihdutuslääkkeistä tietä eliniän pidentämiseen

Tanskalaisjätin toimitusjohtaja raottaa ovea kosmetiikkaan ja elämän pidentämiseen. Sijoittajien katse pysyy silti lähivuosien näkymissä.

New Orleansissa järjestetyssä Yhdysvaltain diabetesyhdistyksen tiedekokouksessa tanskalaisen lääkejätti Novo Nordiskin toimitusjohtaja Mike Doustdar maalasi kuvan yhtiöstä, joka ei aio tyytyä pelkkään painonpudotukseen. Menestyslääkkeet voivat hänen mukaansa viedä konsernin aikanaan pitkäikäisyystutkimukseen ja jopa esteettiseen lääketieteeseen.

”Meidän on oltava pakkomielteisen kiinnostuneita siitä, mitä potilaamme haluavat”, Doustdar sanoi haastattelussa sunnuntaina.

Pitkäikäisyyden osalta hän viittasi karttuvaan tutkimusnäyttöön siitä, että Ozempicin ja Wegovyn vaikuttava aine semaglutidi suojaa elintärkeitä elimiä jo ennen merkittävää painonpudotusta.

Kun toimitusjohtajalta kysyttiin sijoituksista ihonhoitoon tai hiustenlähtöön, vastaus oli yksiselitteinen kyllä. Tieteellistä läpimurtoa hän ei kuitenkaan nimennyt, vaan kehysti laajentumisen jatkona yhtiön vanhalle linjalle vastata markkinoiden tarpeisiin.

Ajoitus on kiinnostava. Visio uusista markkinoista esitellään hetkellä, jolloin yhtiön osake on menettänyt vajaan kahden vuoden takaisesta kurssiennätyksestään yli 70 prosenttia ja laskenut kuluvana vuonna reilut 17 prosenttia.

Taustalla painaa kilpailija yhdysvaltalainen Eli Lilly, joka ohittanut Novon viikoittain pistettävien GLP-1-lääkkeiden markkinaosuudessa, ja sen Zepbound tuottaa suuremmilla annoksilla tyypillisesti enemmän laihtumista kuin Wegovy.

Lilly on ohjeistanut tälle vuodelle 25 prosentin myynnin kasvua, kun taas Novo varoittaa oman myyntinsä supistuvan viiden ja 13 prosentin välillä. Doustdar nostettiin tehtävään viime kesänä korvaamaan pitkäaikaista toimitusjohtajaa Lars Fruergaard Jørgenseniä.

Tätä taustaa vasten puhe pitkäikäisyydestä ja kauneudesta kuulostaa osin tarinankerronnalta, jolla rakennetaan luottamusta vaikean jakson jälkeen. Sijoittajan kannalta ratkaisevampaa on se, mitä lääkeputkesta löytyy nyt.

Amycretin tuo vision rinnalle konkretiaa

Kokouksen kovin uutinen ei liittynyt visioihin vaan dataan. Novo esitteli kakkosvaiheen tulokset kehitysvaiheen lääkkeestä, jonka virallinen nimi on zenagamtide ja tutumpi amycretin.

Kyseessä on lääke, joka aktivoi kahta painonsäätelyyn vaikuttavaa reseptoria yhtä aikaa. Tutkimuksessa oli mukana 262 tyypin 2 diabetesta sairastavaa aikuista, ja kuutta eri annosta seurattiin 36 viikon ajan. Korkeimmalla annoksella laihtumista kertyi enimmillään 14,6 prosenttia, ja pitkäaikaista verensokeria kuvaava A1C-arvo laski parhaimmillaan 1,71 prosenttiyksikköä.

Enimmillään yli 89 prosenttia osallistujista ylsi alle seitsemän prosentin A1C-tasolle.

Yksi yksityiskohta erottui sijoittajien silmissä. Korkeammilla annoksilla laihtuminen ei näyttänyt tasaantuvan, mikä viittaa siihen, että teho voisi yhä parantua hoitoa jatkettaessa. GlobalDatan analyytikko Shehroz Mahmood arvioi, että tasanteen puuttuminen voi haastaa Lillyn Zepboundin asettaman tehorajan.

Kolmosvaiheen ohjelma amycretinilla on määrä käynnistää vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Martin Holst Lange on kuvannut lääkkeen profiilia luokkansa parhaaksi.

Samalla Novo vahvisti Wegovyn asemaa muutenkin kuin vaa’alla. Yhtiö esitteli uusia jälkikäteisanalyysejä, jotka käsittelivät muun muassa uniapneaa, astmaoireita, verenpainetta ja maksan toimintaa. Pohjana on SELECT-tutkimus, jossa semaglutidi vähensi vakavia sydän- ja verisuonitapahtumia 20 prosentilla lihavilla ja sydänsairautta sairastavilla potilailla.

Suun kautta otettava lääke on hiljainen valttikortti

Pistoskisan Novo on hävinnyt, mutta tablettimarkkinalla se otti etumatkaa. Suun kautta otettava Wegovy sai Yhdysvalloissa myyntiluvan joulukuussa 2025, ja lääke tuli markkinoille tämän vuoden alussa ensimmäisenä lihavuuteen tarkoitettuna GLP-1-pillerinä.

OASIS 4 -tutkimuksessa suun kautta otettu valmiste pudotti painoa keskimäärin 17 prosenttia, ja nopeimmin reagoineilla laihtumista kertyi jopa 21,6 prosenttia.

Tabletti on käytännössä Novo Nordiskin strategian ydin, sillä se on pistosta halvempi ja helpompi ottaa, ja juuri hintaherkkyys on noussut alan kuumaksi kysymykseksi.

Lääkeputkesta löytyy myös CagriSema, joka pudotti tyypin 2 diabeetikoilla painoa 14,2 prosenttia kolmosvaiheen REIMAGINE 2 -tutkimuksessa. Yhtiö valmistelee lääkkeelle myyntilupahakemuksia.

CagriSema oli aiemmin yksi niistä pettymyksistä, jotka painoivat osaketta, joten onnistunut viranomaisprosessi olisi sille myös maineenpalautus.

Markkinaosuuttaan Novo puolustaa Yhdysvalloissa myös oikeussalissa. Yhtiö haastoi etälääkäripalvelu Hims & Hersin oikeuteen patenttirikkomuksesta samaan aikaan, kun hinnoittelupaine ja Trumpin hallinnon kanssa solmittu hinnoittelusopimus jäytävät katteita kotimarkkinalla.

Toimitusjohtajan laskelmissa apu tulee volyymista. Doustdar on arvioinut, että Medicaren alkaessa korvata lihavuuslääkkeitä yhtiö voisi tavoittaa alkuvaiheessa noin 15 miljoonaa uutta potilasta, mikä auttaisi paikkaamaan alenevia hintoja.

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